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Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар, - Остин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в районе Соледара на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Пока мы не можем подтвердить сообщение, что Россия взяла Соледар. Конечно, я видел некоторые из этих сообщений. Но вы знаете, что ситуация там очень неустойчивая и динамичная, с динамическими боями в той зоне. Она менялась много раз, и бои там довольно ожесточенные. Но украинцы проявили себя очень, очень впечатляюще. Они продолжают очень решительную борьбу", – сказал Остин.


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Топ комментарии
+13
Кацапи змогли взяти тільки свої відморожені яйця , а не Соледар
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12.01.2023 21:18
+9
За#бали ви з цим Соледаром. Це вже ніщо. Немає Соледара. Наші бійці виконують тактичні завдання готуючи підгрунтя для майбутнього наступу. Нажаль ціною власного життя.😔
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12.01.2023 21:21
+8
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12.01.2023 23:01
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Кацапи змогли взяти тільки свої відморожені яйця , а не Соледар
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12.01.2023 21:18 Ответить
кацапія може тільки в рот взяти (Звісно,прошу вибачення за таке висловлювання,але по іншому ніяк).
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12.01.2023 21:19 Ответить
Та щось голожопі свинособаки мабуть захоплять Соледар.
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12.01.2023 21:21 Ответить
За#бали ви з цим Соледаром. Це вже ніщо. Немає Соледара. Наші бійці виконують тактичні завдання готуючи підгрунтя для майбутнього наступу. Нажаль ціною власного життя.😔
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12.01.2023 21:21 Ответить
Какая разница, нету Соледара та и ладно, ещё много чего сдавать да Зебуины?
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12.01.2023 21:43 Ответить
а если лично ты должен сейчас умереть что бы не сдать Соледар ты согласен? ведь ты же не зебуин?
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12.01.2023 22:39 Ответить
Никто не хочет умирать за Соледар. Но точно так же, никто не хочет умирать и за Чоп. Так получается, 24 февраля ВСУ надо было просто спустить штаны и нагнуться?
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12.01.2023 23:58 Ответить
подожди ты то каким боком к ЗСУ? ты что воевал за Чоп ? за Соледар? если ты не был в окопах с теми кто там погиб или ранен или отошел то должен заткнутся молчать в тряпочку..
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13.01.2023 00:19 Ответить
А ты с окопа пишешь? Нет, ты пишешь с дивана. Тому заткнись и отсвечивай.
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13.01.2023 00:46 Ответить
так это же ты хитрожопый требуешь что бы кто-то за тебя умирал в Соледаре - а не я
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13.01.2023 06:01 Ответить
@бало завали.
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13.01.2023 12:53 Ответить
...у Бахмуті вони "вже взяли"! Тепер "візьмуть" у Соледарі!
....а скоро візьмуть у Лугунську, Донецьку і на завершення в Криму!
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12.01.2023 21:23 Ответить
Фуфлогоны мавзолейные Обезьяны взяли Киев за 2 дня... почти год назад... Марго Симоньян не Звиздела ..🤣🤣🤣
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12.01.2023 21:41 Ответить
головне в запалі взяття Соледара не загубити в метушні Ростов.... чи Бєлгород......
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12.01.2023 21:43 Ответить
Хоч би один кацап читав цю писанину. А так, всю цю срань читаємо лише ми. А жаль.
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12.01.2023 21:47 Ответить
Кстати Соледар в советском говне назывался город Карло-Либнехтовск..рюSSkие бараны..а вы точно воевали против братского договора Молотов-Риббентроп..или против Империалистической Японии?
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12.01.2023 21:47 Ответить
кацапы взяли за щеку а не Соледар!всем героям Украины защищаюим родную землю Честь и Хвала!
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12.01.2023 21:49 Ответить
Ну, петушаре пригожину не первый раз брать за щеку!
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12.01.2023 21:54 Ответить
та да, тишина вобщем то и на говносми, уряяя не кричат, в гору чепчики никто не бросает та и повар устал ещё и ещё раз повторят шо взял, взял,..., аж щека распухла. стрелков затеял посторонние от соледара срачи. писюнков же ссылиться на повара, но осторожно. даже больше внимания срачу - хто больше взял, вагинеровцы или военные парашатисты? но понятно шо там ад.
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12.01.2023 22:30 Ответить
Когда Байден даст танки для контрнаступа в Солидаре?
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12.01.2023 22:53 Ответить
В "Солидаре" - никогда. В СолЕдаре - вероятней всего 20 января будет решено.
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13.01.2023 00:02 Ответить
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12.01.2023 23:01 Ответить
Якщо для нас це великі втрати, то краще тимчасово відступити, щоб зберегти життя наших солдат, а п пізніше коли ще більше зброї підійде відбити знов, як Харківщину та Херсон.
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13.01.2023 02:00 Ответить
 
 