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Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар, - Остин. ВИДЕО
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Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в районе Соледара на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Пока мы не можем подтвердить сообщение, что Россия взяла Соледар. Конечно, я видел некоторые из этих сообщений. Но вы знаете, что ситуация там очень неустойчивая и динамичная, с динамическими боями в той зоне. Она менялась много раз, и бои там довольно ожесточенные. Но украинцы проявили себя очень, очень впечатляюще. Они продолжают очень решительную борьбу", – сказал Остин.
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показать весь комментарий12.01.2023 21:18
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....а скоро візьмуть у Лугунську, Донецьку і на завершення в Криму!