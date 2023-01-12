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Российский генерал Конашенков уже "уничтожил" в Украине четыре американских БМП "Bradley". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Спикер Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков уже сообщил об "уничтожении" четырех американских БМП Bradley, несмотря на то, что эта боевая техника еще не поставлялась в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Конашенков рассказал об этом "успехе" армии РФ в ежедневном отчете.

Напомним, что 6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше миллиарда, в который вошли, в частности, 50 бронированных машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другое оружие и боеприпасы.

Учения украинских военных по использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley, начнутся в конце января. Спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что ВСУ могут получить боевые машины пехоты Bradley в течение следующих нескольких недель.
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Топ комментарии
+40
І шо характерно - схавають і ще й радітимуть.
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12.01.2023 21:30
+40
Просто подивитися на це і... розсміятися.
Що смішно, те вже не страшно.

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12.01.2023 21:41
+36
американцам ничо теперь не остаётся, как поставить на 4 машины больше, вместо уничтоженных ))
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12.01.2023 21:32
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Вот что бывает если кацап во время не похмелился.
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12.01.2023 22:32 Ответить
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12.01.2023 22:39 Ответить
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12.01.2023 22:42 Ответить
вже все понищили, можете повертатись по домівкам на расеї. Там чекайте, за вами прийдуть
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12.01.2023 22:40 Ответить
Там здається проводять експеримент - яким ще лайном можна нагодувати кацапа...
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12.01.2023 22:56 Ответить
як кажуть "дурень думкою багатіє"
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12.01.2023 23:31 Ответить
Віртуоз! На льоту Bradley язиком збиває...
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12.01.2023 23:34 Ответить
плебс схаває
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12.01.2023 23:48 Ответить
Фантазьор, ти мєня називала...
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12.01.2023 23:50 Ответить
Eto nazyvajetsja - gromkogovorjashii svjaz. Dannomu predmetu s pogonami generala prosto vveli trubu s zade i tot dolzhen prosto raskryt past. I zvuk vyhodit, ne zavisimo ot dannogo biomusora. Skromno i kreativno.
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12.01.2023 23:51 Ответить
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12.01.2023 23:53 Ответить
Епанько подай патроны.
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13.01.2023 00:46 Ответить
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13.01.2023 00:57 Ответить

Йоооой...
...Але якщо сильно пережерти зкріпних щєй, та ще відразу ротою бойових роверистів, їхня газова атака може мати тяжкі наслідки. Тому важливо враховувати напрямок і силу вітру.
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13.01.2023 03:00 Ответить
а что это молчит велдичайший разветчик-анаклиптик абдрыстович? пора и ему толковень двинуть...
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13.01.2023 01:05 Ответить
долбо*б
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13.01.2023 01:10 Ответить
Ця інформація подається для того, щоб производителі солдат вважали, що їхні виродки не зря дохнуть
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13.01.2023 01:40 Ответить
США дают 50 БМП, а генерал Залужный говорил , что ВСУ нужно 600-700 БМП....
Увы, не хочет Белый Дом, внедрять Ленд-лиз, за который проголосовал Конгресс.
С 1 января, перед Белым Домом в США, пикетируют жители этой страны, требуя Ленд-лиз.
Поставка вооружений Украине по Ленд-лизу, это быстрая победа Украины.
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13.01.2023 02:00 Ответить
какае-то тупая манипуляция, Залужный озвучил эти цифры в контексте полной победы а не текущего запроса а посыл коммента "нужно 700 а дали 50, нас сливают" - чушь собачья, это всеголишь один из крайних пакетов помощи, который далеко не последний и уже готовят следующий! И если уж говорить на тему БМП (бтр?) и "дали" то в последнем пакете 50 это только бредли а всего их дали 160шт (+110шт м113) и почти 200шт другой брони (мрапы + хамви) т.е. даже чисто по сухим цифрам "дали" таки 160шт а не 50, да?

Перелогинься руснявый и не переживай так сильно, всё будет и всё идет по плану.
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13.01.2023 07:33 Ответить
У тебя оба лаптя - левые.
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13.01.2023 18:10 Ответить
Анашенков хорошую дунул
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13.01.2023 04:55 Ответить
Еще пару таких высеров и какашенкину присвоят очередное звание.Вот он и старается авансом.Вата хавает.
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13.01.2023 05:41 Ответить
Ну прямо Херминатор
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13.01.2023 06:05 Ответить
М-дя , мельчает трындобольный коцапресурс... Не заметили, шо в степях правобережного Херсона орудовал весь тихоокеанский флот... м-дя, упущение в работе.
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13.01.2023 07:05 Ответить
а шо им остается, ПВО всё уничтожили, авиацию - раза три, хаймарсы уже закончились... нечего уничтожать... а здесь спасительная новая поставка, начали её "щелкать", щелкунчики *****
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13.01.2023 07:36 Ответить
А скільки танків Абрамс знищили?
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13.01.2023 08:01 Ответить
ЧОМУ ТІЛЬКИ ЗАРАЗ ВИ ЦЕ ВИКЛАЛИ???? КОКОШЕНКОВ ЦЕ СКАЗАВ НА СВОЄМУ БРИФІНГУ ЩЕ 4 ВЕРЕСНЯ!!!
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13.01.2023 08:04 Ответить
С Конашенкова такой же генерал , как с меня архиерей (с)
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13.01.2023 08:11 Ответить
..а что так мало??? Высушить свистка, куда алень смотрит???? Главное танки.....
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13.01.2023 09:05 Ответить
Якщо справи у нього підуть так хутко, він може знищити їх до того часу як їх відгрузять в Україну !
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13.01.2023 10:13 Ответить
Навіщо ви замінили йому фон?! Ось оригінал!
https://www.facebook.com/734633877/posts/pfbid024f4MeVsTjt8CWmN9f4znksagUBRi6iuqotnKPxr88w9JNGsXkv2ZWpDefFDE5zBil/?
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13.01.2023 11:21 Ответить
Насмешил
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13.01.2023 11:21 Ответить
Брехун,якого ще світ не бачив , в них це в генетиці закладено...
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13.01.2023 12:17 Ответить
Прапорщик Кокошников, это твои бредли! 🤡
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13.01.2023 15:21 Ответить
Смішний чертіло волає ригню, раби хавають. Мавпа тупа в чині генерала ригнула сенсацію, терпіли повірили в чуд
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13.01.2023 20:02 Ответить
курка в гнізді яйце в пізді а у кацавпів вже чешеться..будуть вам фашисти і бредлі і леопарди і челенджери.. вот тіки вас ****** вже не буде
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13.01.2023 22:22 Ответить
ІМБІЦИЛ!
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13.01.2023 22:36 Ответить
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