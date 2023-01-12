Десантники 77-й и 46-й бригад удерживают позиции в Соледаре, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 323-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – по наиболее принципиальным направлениям.
Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни. Также обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами.
Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Пряма мова Зеленського: "Дуже дякую вам за запитання! Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна, і може спілкуватися на будь-яку тему. Іноді приходить момент у житті, коли повинно бути розуміння, що головне, а що зайве, що головне, а що додаткове. У цьому - сенс життя, у цьому сенс України.
У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику, і не почув дорослих людей.
Я поясню: найгірше, що було в нашій державі - поїхало 24 числа (лютого - ред.), зламалось або не захотіло брати в руки зброю. Вибіжало. Якщо був депутатський мандат. Або навіть хтось, хто на дивані кричав, що "завтра війна і чому ми не йдемо - куди там треба - до Москви одразу!" І коли прийшли перші постріли - цих людей не стало. Вони вибігали, ховались за тим, що в них три дитини, ховались ще за деякими речами.
Від них усіх небезпека. У них і є слабкість. Слабкість породжує корупцію.
Багато з нас робили помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра.
Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші. Цінності - життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність!
Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші.
Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни, і продовжить ті чи інші неправильні кроки - цих людей не буде! Ця держава і це суспільство пробачати не буде.
Про деякі речі… Вони зайві. Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.
Будьте прикладом майбутнього - не будьте прикладом минулого! Дуже дякую за ваше запитання!"
Корупція кажеш є усюди…
І бот це хто? Студент могилянки чи Зе?)))
@aronets
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В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
політику світового рівня.😠
Найгірше в цьому те, що постраждають інтереси держави,
на втіху невибагливим бажанням і величезним амбіціям маленького чоловічка у спортивних штанах з випнутими колінами.🙁