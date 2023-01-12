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война (46847) Зеленский (16555) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (28) Соледар (80)

Десантники 77-й и 46-й бригад удерживают позиции в Соледаре, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 323-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – по наиболее принципиальным направлениям.

Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни. Также обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами.

Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - сказал Зеленский.

Читайте также: Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр
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Топ комментарии
+29
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12.01.2023 22:43
+12
Чому не кажеш що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжжі і скільки тобі занесли за це?
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12.01.2023 22:49
+12
якщо за кожну розкрадену гривню ******* Зеленського ********** паличкою ,то можна не відключати електроенергію
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12.01.2023 23:02
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Їм допомагає 95 квартал.
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12.01.2023 22:30 Ответить
ага йузіка таки скинули з самалёта, як він і хотів, й тепер цей мішок гівна підстрибує, як м'ячик по позиціях вагінеровців й натовк їх там вже більше чим ЗСУ, з 27 грудня й до сьогодні. тягне на хероя.
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12.01.2023 22:37 Ответить
😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣
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12.01.2023 23:56 Ответить
З Буковелья.Коля Котлета в перших рядах з Паровознюком відбивають навали Вагнерів ...
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12.01.2023 23:18 Ответить
Якби сам Єрмак чи Безуглая !
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13.01.2023 08:00 Ответить
А що ти утримуеш?Мильярд?
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12.01.2023 22:35 Ответить
там вроді наші зараз на жд вокзалі закріпились - значить виходять( , жд це західна частина в Соледарі
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12.01.2023 22:38 Ответить
есть инфа ?
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12.01.2023 22:50 Ответить
Жд не ходить, тому не значить. В західній частині укріплення.
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12.01.2023 22:54 Ответить
Так наче закріпились після нашої контратаки.
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12.01.2023 22:55 Ответить
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12.01.2023 22:43 Ответить
Напиши на бланку "О упокоении"- кирила гундяя..Ще до дверей не дiйдеш, а в спину вже матюки полетять..
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12.01.2023 23:50 Ответить
Чому не кажеш що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжжі і скільки тобі занесли за це?
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12.01.2023 22:49 Ответить
Пряма мова студента Могилянки: "Але водночас ми бачимо, що в нас є корупція. Як ми можемо в країні дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і в дуже багатьох речах?"

Пряма мова Зеленського: "Дуже дякую вам за запитання! Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна, і може спілкуватися на будь-яку тему. Іноді приходить момент у житті, коли повинно бути розуміння, що головне, а що зайве, що головне, а що додаткове. У цьому - сенс життя, у цьому сенс України.

У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику, і не почув дорослих людей.

Я поясню: найгірше, що було в нашій державі - поїхало 24 числа (лютого - ред.), зламалось або не захотіло брати в руки зброю. Вибіжало. Якщо був депутатський мандат. Або навіть хтось, хто на дивані кричав, що "завтра війна і чому ми не йдемо - куди там треба - до Москви одразу!" І коли прийшли перші постріли - цих людей не стало. Вони вибігали, ховались за тим, що в них три дитини, ховались ще за деякими речами.

Від них усіх небезпека. У них і є слабкість. Слабкість породжує корупцію.

Багато з нас робили помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра.

Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші. Цінності - життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність!

Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші.

Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни, і продовжить ті чи інші неправильні кроки - цих людей не буде! Ця держава і це суспільство пробачати не буде.

Про деякі речі… Вони зайві. Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.

Будьте прикладом майбутнього - не будьте прикладом минулого! Дуже дякую за ваше запитання!"
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12.01.2023 23:00 Ответить
Короче КЛОУН И В АФРИКЕ КЛОУН!!!ОДНОГО ХВАТИЛО ЧТО ЧТО ОН ПУСТОТА!!!ВСЁ ЧТО ОН СКАЗАЛ ТОЖЕ ПУСТОТА!!!А В ОСТАЛЬНОМ ДА ОН КЛОУН-ВОР!!!ХОТЬ И СМОКТАЛ АМЕРИКАНСКИЙ ЧУПАЧУПС!!!!ВЯЛЫЙ ПРАВДА!!!)))
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12.01.2023 23:14 Ответить
Пазитив- тысячи проливают кровь и отдают жизни за ваш негатив- "мы крали и будем красть, будь-то гуманитарка в Зап или великие дороги. Не разганяйте негатив, у нас очень классно- много пазитива!
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13.01.2023 02:15 Ответить
Гей! Позитивчик ))) Скільки за комент отримав бюджетних коштів?
Корупція кажеш є усюди…
І бот це хто? Студент могилянки чи Зе?)))
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13.01.2023 08:20 Ответить
це шедевр красномовності...
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13.01.2023 17:57 Ответить
якщо за кожну розкрадену гривню ******* Зеленського ********** паличкою ,то можна не відключати електроенергію
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12.01.2023 23:02 Ответить
І за кожну брехню також)
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13.01.2023 05:17 Ответить
Захід ще не поняв що він бреше на кожному кроці.
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13.01.2023 08:06 Ответить
і коли сидить- також.
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13.01.2023 17:51 Ответить
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12.01.2023 23:22 Ответить
Время!!!Всё ответит!!!
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12.01.2023 23:59 Ответить
Інформування суспільства безпосередньо Президентом, з приводу важливих подій, надзвичайно важлива і корисна ініціатива. Це укріплює віру населення в те, що ситуація на фронті цілком контрольована, а реакція політичного і військового керівництва держави на проблеми, що виникають, оперативна і відповідна. Спікери спікерами, але слова Президента - це слова Президента. Разом до перемоги!
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12.01.2023 23:26 Ответить
Зачетно лизнул. Пане Подоляк, я не узнаю Вас в гриме)))
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12.01.2023 23:34 Ответить
Мою веру укриплюе слова Залужного и наших хлопцев из ЗСУ, а не это убожество без совести и чести. Лохубонэвтик и его владе веры НЕТ СОВСЕМ
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13.01.2023 00:23 Ответить
Путін вирішив нападати тільки тому, що побачив слабкість зе як президента. Якби не допомога міжнародних партнерів та армія Україні був би кінець. Ще не відомо точно що там в Омані зе разом з патрушевим нарішали. Більше вірю в те, що міжнародні партнери не дали зеленському і єрмаку злити Україну москалям. Не даремно напередодні війни надаслали нам джавеліни і n law
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13.01.2023 01:52 Ответить
не плюсую, тільки за грубу помилку у написанні першого слова.
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13.01.2023 17:49 Ответить
Который и довел до этого своими приколами и давайте дружить)
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13.01.2023 10:37 Ответить
Серед 99 відсотків брехні президента шукати 1 відсоток правди це марно час губити.
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13.01.2023 08:16 Ответить
Та куди ж ти так глибоко! Мова застрягне! 😱
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13.01.2023 08:22 Ответить
Олександр Аронець

@aronets

·

21 мин

В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
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12.01.2023 23:31 Ответить
77 новая бригада, только в октябре сформирована, закаляются козаки в боях!
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12.01.2023 23:32 Ответить
Vse kogda to byli novymi brigadami.Mojio mnenyje ocen mnogo zavyset ot komandirav brigad.Eto kak futbole jesli imejes ocen xorosego trenera budes imet rezultat, daze so srednego urovnia igrokov.Jesli ploxoj trener ,tak daj emu i lucix igrokov nebudet rezultata
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13.01.2023 00:08 Ответить
и стул зелений, и стол зелений, и даже штори зеление
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13.01.2023 00:05 Ответить
Нове фізичне явище - "Зелена Діра".
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13.01.2023 00:13 Ответить
Це жахливіше ніж чорна жира.
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13.01.2023 08:18 Ответить
діра
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13.01.2023 10:28 Ответить
Дякую. Ви найкращі 77 , 46 .
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13.01.2023 00:49 Ответить
Чомусь про якісь позитивні зміни для ЗСУ в результаті нарад в ОПа не чути, а от вагнерівці вже отримували реальну користь в результаті одного такого засідання. Дивно, враховуючи невгамовну пристрасть зелені до хвастощів.
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13.01.2023 01:58 Ответить
Виключення тихцем Пороха з складу делегації ПАРЄ - дрібна помста нікчемного блазня
політику світового рівня.😠

Найгірше в цьому те, що постраждають інтереси держави,
на втіху невибагливим бажанням і величезним амбіціям маленького чоловічка у спортивних штанах з випнутими колінами.🙁
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13.01.2023 03:30 Ответить
"********" успіх. Ще пару таких успіхів - і у кацапів взагалі не залишиться армії.
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13.01.2023 08:27 Ответить
Абдристович уже сказал шо выходить будут с Соледара а ща почву готовят.....но это якобы не будет захват врагом соледара это будет 'контролированое плановое перегрупирование"(с) плеат я начинаю понимать почему его хейтят.
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13.01.2023 07:13 Ответить
Це реквієм за бригадами? Треба їх терміново виводити!
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13.01.2023 07:45 Ответить
Орки атакують н. п. Сіль, який знаходиться північно-західніше Соледара. Зведення Генерального штабу. Значить Соледар зданий і владі не хочеться порушувати піраміду своєї брехні про хід війни.
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13.01.2023 10:14 Ответить
Иди на мацкву лаптеного
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13.01.2023 10:45 Ответить
 
 