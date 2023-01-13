Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима: "Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для наглядности бойцы поставили рядом украинского воина и российского мобилизованного пленного.
"Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!", - говорит на записи один из бойцов.
Топ комментарии
+24 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий13.01.2023 08:39
+24 Яр Холодний
показать весь комментарий13.01.2023 08:51
+22 Ihor V
показать весь комментарий13.01.2023 08:57
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Залишили у полі 2 бмп2, свої черевики, броніки та куртки, як з багна виразили. А ранком допасували т72
Так працює справжній ленд-ліз
дЄди взагалі в онучах тралі-валі
Хоча глянцеві Талани, це було б щось
Це були не сталеві пластини плитоносок. Але це дорого і не для масового війська.
Должен, согласно устава и сезона, иметь:
- ватные штаны
- ватный бушлат
- валенки
- шапку-ушанку
- кальсоны - 2 шт.
Як писали до зими держморди, отримавши форму від союзників, що до весни забезпечать наших хлопців на 100%. ******* обрізані куди не плюнь керують ненькою...
даже в кадрах 1945 года красноармейцы выглядят не как солдаты, а как будто какие-то нищие убогие колхозники в бесформенных телогрейках из какого-то угрёбищного колхоза "40 лет без урожая".
На военных вообще не похожи: какая-то кишлачная орда.
За прошедшие 80 лет в Московии ничего не изменилось...
ПутинСталин не издал приказ о запрете массовый изнасилований..."
Анна. Немцы сняли фильм и про Освенцим и про Бабий Яр и про много чего.
Если вы живете в Чехии то поспрашивайте у местных, у тех кто помнит весну 45-го как себя вели солдаты КА. То что часы "выпрашивали" это да (солдату часы важней чем компас)). Но за "тисканье" минимум штрафником станешь. Та "орда" была на десять порядков великодушней их никчемных "рассискех" потомков.
А если повезет найти оставшихся немцев, которых чехи в 45-ом выпроваживали "на юг" в чем мать родила, то спросите кто им тогда помог спастись от линчевания и выжить. Будите сильно удивлены.
http://www.sdj-geschichte.de/Struktur/B-Vorgeschichte/c-***********/***********-Bericht.htm
Федеральное министерство по делам изгнанных, беженцев и жертв войны (ред.): Документация об изгнании немцев из Восточной и Центральной Европы: изгнание немецкого населения из Чехословакии. 2 тома, Бонн, 1957 г., ISBN 3-89350-560-1
Корнелия Зной: Изгнание судетских немцев в Австрию 1945/46. Дипломная работа, факультет гуманитарных наук, Венский университет, 1995 г.
Йорг К. Хенш : История Чехословацкой Республики 1918-1978 гг. 2-е издание, Кольхаммер, Штутгарт, 1978 г., ISBN 3-17-004884-8 , стр. 116.
Закон от 8 мая 1946 г. («Закон об уголовном оправдании») о законности действий, связанных с борьбой за освобождение чехов и словаков. Сборник № 115
Опыт сообщает о марше смерти из Теплица в Гейзинг. В: Вольфганг Бенц (ред.): Изгнание немцев с Востока: причины, события, последствия. Издательство Fischer в мягкой обложке, Франкфурт-на-Майне, 1985, ISBN 3-596-24329-7 , стр. 111 и далее.
Зигфрид Когельфранц: Наследие Ялты. Жертвы и сбежавшие. Книга Spiegel, издательство Rowohlt в мягкой обложке, Reinbek около Гамбурга, 1985, ISBN 3-499-33060-1 ,
Последнее самое интересное. Правда книга не переведена ни на один из славянских языков.
К слову. Мне плевать на детей и внуков нынешних русских которые сошли с ума и возомнили себе богами ( с гранатой в руках). Мне не приятно что топчется имя моих украинских дедов которые в вмв имели силу идти против всеобщего безумия защищая закон.