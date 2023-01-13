Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима: "Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!". ВИДЕО

Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для наглядности бойцы поставили рядом украинского воина и российского мобилизованного пленного.

"Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!", - говорит на записи один из бойцов.

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