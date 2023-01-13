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Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима: "Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для наглядности бойцы поставили рядом украинского воина и российского мобилизованного пленного.

"Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!", - говорит на записи один из бойцов.

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Топ комментарии
+24
Це дійсно вірно. ЗСУ що форма,що погляд,що думки різняться.
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13.01.2023 08:39
+24
А навіщо витрачаться кацапам на своїх "одноразових"? Все одно вб"ють Одного раніше, іншого - пізніше Більшість і той одяг зносить не встигають! Хоча одяг та взуванку "Другої армії світу" на Поліссі люди побачили ще в березні Син сусіда що попав під окупацію Потім розказував: "Іде кацап по болоту Нога застрягла Рвонув, шоб витягти Ногу звільнив з черевиком - а підошва в грязюці залишилася Дід натіг штани кацапські трофейні (машину з одягом під селом підбили), щоб до скотини у хлів ходить Два тижні поносив - вони розлізаться стали!"
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13.01.2023 08:51
+22
Просто у рашистів одноразова армія. Навіщо цим туловіщам броніки, кевлаврові шоломи, комфортні та теплі бєрци. Баби єщьо наражают, а на зекономлені на чмобіках кошти, сєчін чи міллєр купить собі нову яхту за мільярд баксів.
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13.01.2023 08:57
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13.01.2023 08:36 Ответить
Це дійсно вірно. ЗСУ що форма,що погляд,що думки різняться.
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13.01.2023 08:39 Ответить
угу ... допоки у полон не потрапити ... Най вибачають.
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13.01.2023 12:23 Ответить
..так порівнюють форму а не полонених! .."угу"
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13.01.2023 22:37 Ответить
їх вже розброїли і амуніцію познімали ... берцями вони міряються ... дитячий садок ... хай вибачають...
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14.01.2023 13:00 Ответить
А навіщо витрачаться кацапам на своїх "одноразових"? Все одно вб"ють Одного раніше, іншого - пізніше Більшість і той одяг зносить не встигають! Хоча одяг та взуванку "Другої армії світу" на Поліссі люди побачили ще в березні Син сусіда що попав під окупацію Потім розказував: "Іде кацап по болоту Нога застрягла Рвонув, шоб витягти Ногу звільнив з черевиком - а підошва в грязюці залишилася Дід натіг штани кацапські трофейні (машину з одягом під селом підбили), щоб до скотини у хлів ходить Два тижні поносив - вони розлізаться стали!"
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13.01.2023 08:51 Ответить
Тоді ж на Сарнавщині, біля Конотопа, сруські демонстрували, як "танькі грязі не бояться"
Залишили у полі 2 бмп2, свої черевики, броніки та куртки, як з багна виразили. А ранком допасували т72
Так працює справжній ленд-ліз
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13.01.2023 08:57 Ответить
Вони навіть тим, що у них є, корстуваться не здатні Хлопці сміялися - кацапи заперлись на заболочений луг на САУ (122 мм) "Посадили на пузо" Пригнали танк Поки витягували САУ - теж на пузо сіли Покинули і танк і САУ та пішли За 150 метрів звідти - лісосмуга Явори здоровенні Розуму, щоб піти, вирубать кілька колод, покласти під гусениці та виїхать - не вистачило! Танкісти розказували: їх танкісти на танки жаліються - "плахие"! Ми їх питаємо: "А чого ж у нас "харошие"? Вони ж такі самі!" Справа не в техніці - а в людях!
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13.01.2023 09:09 Ответить
СкрЄпно!
дЄди взагалі в онучах тралі-валі
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13.01.2023 08:52 Ответить
Ну грязная обувь на войне вообще-то не показатель. Отето совковое: "Умом ты можешь не блеснуть, а сапогом блеснуть обязан" пора выкинуть из голов. Война это не санаторий...
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13.01.2023 08:55 Ответить
Справа не у блиску, а у матеріалах та пошитті черевиків.
Хоча глянцеві Талани, це було б щось
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13.01.2023 09:00 Ответить
Ti tupii , ili ruski ,,,,net net padazhdi , ti ruski ? 🤔
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13.01.2023 09:29 Ответить
Не в грязи проблема а в материале и как пошиты сами сапоги.
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13.01.2023 11:22 Ответить
Просто у рашистів одноразова армія. Навіщо цим туловіщам броніки, кевлаврові шоломи, комфортні та теплі бєрци. Баби єщьо наражают, а на зекономлені на чмобіках кошти, сєчін чи міллєр купить собі нову яхту за мільярд баксів.
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13.01.2023 08:57 Ответить
В лютому вони заходили у поліарамідних броніках з 4 керамічними штурмовими пластинами 5го класу, кевларовим горжетем та пакетами.
Це були не сталеві пластини плитоносок. Але це дорого і не для масового війська.
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13.01.2023 09:04 Ответить
Я не думаю що так було,бо уже через місяць мерзли як цуценята і знищувалися як бур'ян. Те що ви описали ніхто не буде на сміття тратити, навіть якщо воно кадрове. Половину з цього я придбала в Данії для племінника. Дорого,дуже дорого
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13.01.2023 09:08 Ответить
Вони не готувалися воювати...
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13.01.2023 09:17 Ответить
Хто вам таке сказав? Оп, то для чого розвертали логістику і медицину? Навіть для 150 тисячної армії дороге спорядження не закупляти, там є уставна форма. До речі, аналіз одягу орків був на початку війни, барахло.
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13.01.2023 09:23 Ответить
це одноразові вояки..., все одно їм здихати, нехай подякують своєму фюреру, що хоч не роздягнуті... це просто біомаса, тупі покірні, жорстокі..., з людських прагнень -унітаз, стиралка, та чайник без підошви...
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13.01.2023 09:02 Ответить
Лаптю нікада нє стать кроссовком...
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13.01.2023 09:02 Ответить
Ремінь нормальний щоб витримав коли повіситься.
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13.01.2023 09:05 Ответить
Укронацистов він готовий рвати в трусах і голими руками. За дідов, за путіна!!!
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13.01.2023 09:12 Ответить
**#нько ти десь їх бачив нацистів крім як на Засрашці?
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13.01.2023 21:39 Ответить
Та то сарказм.
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15.01.2023 19:51 Ответить
Кацап вообще не по форме одет !
Должен, согласно устава и сезона, иметь:
- ватные штаны
- ватный бушлат
- валенки
- шапку-ушанку
- кальсоны - 2 шт.
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13.01.2023 09:42 Ответить
я б реготав, якщо б сусіду не скидувались цілим будинком, а знайомому- працівники АТБ (де він працював).
Як писали до зими держморди, отримавши форму від союзників, що до весни забезпечать наших хлопців на 100%. ******* обрізані куди не плюнь керують ненькою...
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13.01.2023 10:16 Ответить
идинах...
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13.01.2023 11:16 Ответить
Это норм по кацапским меркам. Пушечное мясо одноразовое, что там тратится.
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13.01.2023 11:25 Ответить
Совок завжди був потворний в усьому.
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13.01.2023 11:59 Ответить
При просмотре военной кинохроники всегда поражался позороно-убогому внешнему виду солдат и командиров Красной армии времен советско-германской войны:

даже в кадрах 1945 года красноармейцы выглядят не как солдаты, а как будто какие-то нищие убогие колхозники в бесформенных телогрейках из какого-то угрёбищного колхоза "40 лет без урожая".

На военных вообще не похожи: какая-то кишлачная орда.

За прошедшие 80 лет в Московии ничего не изменилось...
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13.01.2023 12:59 Ответить
краще не коментувати ... не саме розумне порівняння.
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13.01.2023 12:26 Ответить
Ми маємо поставити російській корупції золотий пам'ятник до самого неба!
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13.01.2023 12:52 Ответить
Бабы еще наражают.
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13.01.2023 12:58 Ответить
Китайцы им в помощь!
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13.01.2023 15:29 Ответить
Смысл с них ржать. Хоть и в говно одетые, но их легион. Могут брать города. Двадцать голых с автоматами полюбому лучше одного подзавязку экипированного и это печально.
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13.01.2023 13:42 Ответить
Саме нормальне в рашистів це --кульки для мусору, для трупів
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13.01.2023 13:47 Ответить
Німці тільки з ордою воювали??? Ніякі союзники більше німців не били та техніку орді не постачали?
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13.01.2023 21:55 Ответить
путін це сталін..ти проводиш лінію рівняння..підла в тебе лапотна теорія.. чути школу фсб...для тебе чухонка сожу сказати прямо путін це і гітлер і сталін разом . а зараз топай звідси в свою нору гебістів
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14.01.2023 11:31 Ответить
"...насиловала прусских женщин тысячами, и убивала и пытала - немцы даже фильм сняли 10 лет назад. Пока Путин Сталин не издал приказ о запрете массовый изнасилований..."
Анна. Немцы сняли фильм и про Освенцим и про Бабий Яр и про много чего.
Если вы живете в Чехии то поспрашивайте у местных, у тех кто помнит весну 45-го как себя вели солдаты КА. То что часы "выпрашивали" это да (солдату часы важней чем компас)). Но за "тисканье" минимум штрафником станешь. Та "орда" была на десять порядков великодушней их никчемных "рассискех" потомков.
А если повезет найти оставшихся немцев, которых чехи в 45-ом выпроваживали "на юг" в чем мать родила, то спросите кто им тогда помог спастись от линчевания и выжить. Будите сильно удивлены.
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14.01.2023 12:44 Ответить
так поділіться посиланням... Ну навіщо усім гратись у гугляпошук та відділяти правду від фейків?
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15.01.2023 19:47 Ответить
Ева Шмидт-Хартманн : Изгнание с чешской точки зрения. В: Вольфганг Бенц (ред.): Изгнание немцев с Востока: причины, события, последствия. Fischer Taschenbuch Verlag, Франкфурт-на-Майне, 1985, ISBN 3-596-24329-7 , стр. 147.
http://www.sdj-geschichte.de/Struktur/B-Vorgeschichte/c-***********/***********-Bericht.htm
Федеральное министерство по делам изгнанных, беженцев и жертв войны (ред.): Документация об изгнании немцев из Восточной и Центральной Европы: изгнание немецкого населения из Чехословакии. 2 тома, Бонн, 1957 г., ISBN 3-89350-560-1
Корнелия Зной: Изгнание судетских немцев в Австрию 1945/46. Дипломная работа, факультет гуманитарных наук, Венский университет, 1995 г.
Йорг К. Хенш : История Чехословацкой Республики 1918-1978 гг. 2-е издание, Кольхаммер, Штутгарт, 1978 г., ISBN 3-17-004884-8 , стр. 116.
Закон от 8 мая 1946 г. («Закон об уголовном оправдании») о законности действий, связанных с борьбой за освобождение чехов и словаков. Сборник № 115
Опыт сообщает о марше смерти из Теплица в Гейзинг. В: Вольфганг Бенц (ред.): Изгнание немцев с Востока: причины, события, последствия. Издательство Fischer в мягкой обложке, Франкфурт-на-Майне, 1985, ISBN 3-596-24329-7 , стр. 111 и далее.
Зигфрид Когельфранц: Наследие Ялты. Жертвы и сбежавшие. Книга Spiegel, издательство Rowohlt в мягкой обложке, Reinbek около Гамбурга, 1985, ISBN 3-499-33060-1 ,

Последнее самое интересное. Правда книга не переведена ни на один из славянских языков.

К слову. Мне плевать на детей и внуков нынешних русских которые сошли с ума и возомнили себе богами ( с гранатой в руках). Мне не приятно что топчется имя моих украинских дедов которые в вмв имели силу идти против всеобщего безумия защищая закон.
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26.01.2023 19:06 Ответить
хлопці та все у вас булоб по останнім стандартам.. алеж е у нас тімошенкі татарва і ермакі.доки ми з наших ніщіх пенсій збираемо все що можна вам купити. вони обирають і вас і нас.а про татаромонголя і говорити не хочу лізуть в тому що і тищу років назад
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14.01.2023 11:25 Ответить
не на одежу треба смотреть а в морду мертвого маскаля, він що досі живий?
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14.01.2023 23:21 Ответить
Смеяться на войне это хорошо!! тем боле над врагом .. А что бы делали наши бедные доблестные войны если бы не помощь Ес , кнады и США???? Одна Канада одела и обула зимним обмундированием, пол-армии Украины, плюс волонтёры..А наш голожопый Зеленский и резников только звиздеть на ТВ красиво умеют и деньги у Армии тырить на продуктах..
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19.04.2023 20:29 Ответить
 
 