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Россияне ночью обстреляли базу с коммунальными автобусами на Херсонщине, ранен охранник - ​​ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Херсонщине российские захватчики ночью обстреляли базу, где были припаркованы коммунальные автобусы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - рассказал он.

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Топ комментарии
+2
по перше-Запоріжська область частково тимчасово окупована і кожен день йдуть бойові дії,по друге-в ній ВЦА очолюює крадій гуманітарки анд компані...
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13.01.2023 10:58
+1
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13.01.2023 10:51
+1
Занесли Вовкі чумадан і великокради хоч вагонами.
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13.01.2023 10:56
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13.01.2023 10:51 Ответить
Занесли Вовкі чумадан і великокради хоч вагонами.
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13.01.2023 10:56 Ответить
по перше-Запоріжська область частково тимчасово окупована і кожен день йдуть бойові дії,по друге-в ній ВЦА очолюює крадій гуманітарки анд компані...
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13.01.2023 10:58 Ответить
Тю,и шо.Вон в Николаеве бетонная будка стоит 1,1 млн.Бомжи там зассыкаются,им цена не важна.
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13.01.2023 11:26 Ответить
Новонароджена Женька вже навчилась давати якісь посилання. Вундеркінд.
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13.01.2023 10:59 Ответить
а що з відео?
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13.01.2023 10:57 Ответить
Нічого. Автобус стоїть на місці і нікуди не їде. Лише гавкають собаки.
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13.01.2023 11:09 Ответить
обстріли херсонщини залежать від дозволу влади на наступ каховка вже без великих військ росії проситься щоб її звільнили але домовленості зе не дають наступ вже і зброю отримали і морози наступили ,все ************* офіс,вони ждуть переговорів щоб здати південь мабудь,зрада в крові влади
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13.01.2023 11:04 Ответить
"Найвеличнiший" призначив прихвостня януковича главою ВА- звiдци й результат...В мiстi нiчого не робиться для мiнiмiзацii збиткiв вiд ворожих обстрiлiв транспортних пiдприємств...Два мiсяцi минуло, а весь комунальний транспорт так i залишається стояти зiгнаним до купи...
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13.01.2023 11:16 Ответить
Питання до Янушевичу - навіщо зосереджувати транспорт в одному місці. Місто постійно обстрілюється московитами, московити розташування траспортних баз знають. То це спеціально робиться, януковичський вигодуванець?
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14.01.2023 12:08 Ответить
 
 