Россияне ночью обстреляли базу с коммунальными автобусами на Херсонщине, ранен охранник - ​​ОВА. ВИДЕО

На Херсонщине российские захватчики ночью обстреляли базу, где были припаркованы коммунальные автобусы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

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"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - рассказал он.

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