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СБУ провела военные тренировки вблизи Беларуси: отработали задержание вражеской ДРГ на энергообъекте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ривненской области.

Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ, передает Цензор.НЕТ.

На протяжении учений Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу.

"По замыслу тренировок одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая - захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, "злоумышленники" пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом.

Таким образом, "диверсанты" хотели переустроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

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Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тактико-специальные мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины.
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Топ комментарии
+3
а за две недели до начала войны, также была тренировка по отражению прорыва русни на чонгаре, с вертолетами, танками и артиллерией... Там даже Зеля присутствовал...
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13.01.2023 11:42
+2
Одногоршкового лейтенанта баканова поймали ?
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13.01.2023 11:06
+2
В Енергодарі це було б дуже небезпечно для життя та здоров"я спiвробiтникiв СБУ.
А СБУ -це служба для якоi Безпека понад усе...
тому вирiшили обрати Волинь...
Головне тепер - грамоти та премiя для усiх пречетних.
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13.01.2023 13:01
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навчіться відео знімати... дякую!
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13.01.2023 11:05 Ответить
Одногоршкового лейтенанта баканова поймали ?
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13.01.2023 11:06 Ответить
Надіюся,що деруни в пюре перетворилися? Бо коли навчання Групи військ ЗСУ там були, нервували "други"
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13.01.2023 11:10 Ответить
Та да, ещё прямо сейчас десятки тысяч поляков, съев своих хомячков, переходят границу в белорашку. Это тоже факт. По кацап-ТВ показывали.... 😁😁😁
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13.01.2023 12:07 Ответить
"Ты хоть" 1968 року народження. А ти?
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13.01.2023 12:31 Ответить
.....я подумав, що на енергооб"єкті десь в Енергодарі!!!
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13.01.2023 11:35 Ответить
В Енергодарі це було б дуже небезпечно для життя та здоров"я спiвробiтникiв СБУ.
А СБУ -це служба для якоi Безпека понад усе...
тому вирiшили обрати Волинь...
Головне тепер - грамоти та премiя для усiх пречетних.
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13.01.2023 13:01 Ответить
а за две недели до начала войны, также была тренировка по отражению прорыва русни на чонгаре, с вертолетами, танками и артиллерией... Там даже Зеля присутствовал...
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13.01.2023 11:42 Ответить
не участвував а міни знімав
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15.01.2023 17:07 Ответить
Є така народна прикмета: там, де сбу проводить навчання, чекай здачі території:

Аліна Мокляк 15 лютого 2022, 12:22
З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.
Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.
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13.01.2023 12:02 Ответить
А ШО РЕАЛЬНЫЕ ДРГ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ !?
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13.01.2023 16:58 Ответить
Це відео не для нас. Це для кацапні і зросійщених білорусів.
Мізків в них немає, але інстинкти ще залишились.
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13.01.2023 22:20 Ответить
провелиб ученія по виявлені зрадників в рядах сбу та поліціі тай решти спецслужб..процент зрадників серед них не меньший аніж на херсонщіні..кадри кивалова рулять і далі..зараз вони заняті кришеванием підпільного бізнесу сігаретами наркотой.для того і ставили лейтенантів на генеральськи должностя а зсу совет не підпускати і близько іх до позіцій на волині.
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14.01.2023 11:18 Ответить
сам себе не похвалиш... ніхто тебе не похвалить...
та ну..
ефективність спеціальних служб, -- в неочікуваній оперативності...
А не в конкурсах художньої самодіяльності..
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14.01.2023 20:25 Ответить
Як у кіно)))))))))))))))))
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14.01.2023 22:56 Ответить
 
 