Снайпер чеченского батальона имени Шейха Мансура ликвидировал двух российских оккупантов. ВИДЕО

Снайпер чеченского миротворческого батальона имени Шейха Мансура ликвидировал двух российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов чеченского воина опубликована в соцсетях.

"Снайпер батальона им. Шейха Мансура передает два билета на концерт кобзона оккупантам. Опытное, Бахмутский район", - говорится в комментарии к видео.

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