Снайпер чеченского батальона имени Шейха Мансура ликвидировал двух российских оккупантов. ВИДЕО
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Снайпер чеченского миротворческого батальона имени Шейха Мансура ликвидировал двух российских оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов чеченского воина опубликована в соцсетях.
"Снайпер батальона им. Шейха Мансура передает два билета на концерт кобзона оккупантам. Опытное, Бахмутский район", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.01.2023 11:15
+32 Alexandr Cherepchenko dbba38d6
показать весь комментарий16.01.2023 11:24
+25 дератизатор
показать весь комментарий16.01.2023 11:39
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І дуже подобалася реакція на РПГ. Навчене військо переможе. Молодці!!! Валіть русню і бережіть власні життя - бо мертвий вбити русню не може. То ж живіть, будьте щасливими і мочіть русню!)
а про кадирівських - Чечня 😡