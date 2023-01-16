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Снайпер чеченского батальона имени Шейха Мансура ликвидировал двух российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Снайпер чеченского миротворческого батальона имени Шейха Мансура ликвидировал двух российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов чеченского воина опубликована в соцсетях.

"Снайпер батальона им. Шейха Мансура передает два билета на концерт кобзона оккупантам. Опытное, Бахмутский район", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Работа снайперской группы подразделения спецназначения в окрестностях Бахмута. ВИДЕО
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Топ комментарии
+52
Справжьному сину чеченського народу-респект.Ічкерія буде вільною...
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16.01.2023 11:15
+32
Друже, вали їх усіх нах і не замислюйся навіть!

І дуже подобалася реакція на РПГ. Навчене військо переможе. Молодці!!! Валіть русню і бережіть власні життя - бо мертвий вбити русню не може. То ж живіть, будьте щасливими і мочіть русню!)
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16.01.2023 11:24
+25
Допомагай вам Аллах!
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16.01.2023 11:39
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Справжьному сину чеченського народу-респект.Ічкерія буде вільною...
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16.01.2023 11:15 Ответить
Справжьному сину чеченського народу... варто влучити й у Рамзанку Какдирова.
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16.01.2023 20:09 Ответить
👍
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16.01.2023 11:21 Ответить
Друже, вали їх усіх нах і не замислюйся навіть!

І дуже подобалася реакція на РПГ. Навчене військо переможе. Молодці!!! Валіть русню і бережіть власні життя - бо мертвий вбити русню не може. То ж живіть, будьте щасливими і мочіть русню!)
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16.01.2023 11:24 Ответить
Допомагай вам Аллах!
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16.01.2023 11:39 Ответить
Іншалла!
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16.01.2023 11:40 Ответить
РЕСПЕКТ!!!!!!
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16.01.2023 11:40 Ответить
-2
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16.01.2023 11:53 Ответить
Как в кино - "Бей первым, Фредди!"
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16.01.2023 12:03 Ответить
скоро їх спалили. бачу в московитів є кому видивлятися та й розібратися в ситуації
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16.01.2023 12:49 Ответить
так єто нормально.у снайперов такая работа.
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16.01.2023 20:01 Ответить
Krasavchik !!!
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16.01.2023 13:14 Ответить
Мінус два тупорилих кацапа!!!
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16.01.2023 13:41 Ответить
дело Джохара Дудаева живёт и побеждает!!!
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16.01.2023 16:15 Ответить
Замечание Цензору - не Чечни, а ИЧКЕРИИ. Это равносильно, что какая небудь страна будет писать не Украина, а Малороссия. Я не хочу обидеть Вас, но, думаю, многие согласятся с этим.
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16.01.2023 23:31 Ответить
Так , дійсно , про Дудаєва і батальон Шейха Мансура потрібно писати Ічкерія ,
а про кадирівських - Чечня 😡
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17.01.2023 00:41 Ответить
Бейте этих тварей, и чем больше, тем лучше.
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28.03.2023 16:40 Ответить
 
 