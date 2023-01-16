Утренний артобстрел Херсона: рашисты попали в многоэтажку и интернат. Погибла женщина. ВИДЕО

Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, снова под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские заведения. День начался с нового военного преступления русских захватчиков.

"В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, обитавшей в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных обломочных ранений на месте. Также рашисты в очередной раз атаковали областную детскую клиническую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе - это здание пока пусто, поэтому раненых нет", - говорится в сообщении.

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