РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15469 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
39 219 44
война (47275) Луганщина (6251) танк (1937) уничтожение (3967)

Современный российский танк Т-90М "Прорыв-3" с тепловым камуфляжем "Накидка" подожгли украинские воины в Луганской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой горит современный российский танк Т-90М "Прорыв-3" с тепловым камуфляжем "Накидка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации не уточняет обстоятельства, при которых загорелся российский танк, но отмечает, что это произошло в Луганской области и акцентирует внимание на особом камуфляже танка. По его словам, кремлевские пропагандисты уверяли, что особенности теплового камуфляжа "Накидка" позволяют бронемашине защититься даже от ПЗРК "Джавелин".

"У рашистов минус 5 миллионов долларов. Т-90М Прорыв-3 русни с тепловым камуфляжем "Накидка" горит где-то в Луганской области. Очередная аналоговнетная вундервафля подвела...", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Бойцы ССО ведут бой с оккупантами вблизи Кременной. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
Накидка типа "Саван"...
показать весь комментарий
16.01.2023 12:43
+30
показать весь комментарий
16.01.2023 12:42
+27
Танк по своїм ТТХ непоганий... Але довбойоби в екіпажах. Кацапи-одна із самих рукожопих націй. Дай їм склянного *** -або розіб"ють, або поламають. ******** та пробухати-тут їм рівних нема. Вже навіть **** дітей нормальних робити розучилися. Тупікова вєтвь розвитку, бєсполєзна нація.
показать весь комментарий
16.01.2023 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накрылся медным тазом получается
показать весь комментарий
16.01.2023 12:40 Ответить
Димить все більше і більше. Може здетанує.
показать весь комментарий
16.01.2023 12:52 Ответить
добивати треба
показать весь комментарий
16.01.2023 13:27 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2023 12:42 Ответить
Деякі протитанкові засоби не перейнялися "******** модою" ! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
16.01.2023 12:42 Ответить
Накидка типа "Саван"...
показать весь комментарий
16.01.2023 12:43 Ответить
Чорний пакєт, кращої накідки для орків нєт.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:53 Ответить
нет ! медный таз ну или мохнатка
показать весь комментарий
16.01.2023 15:09 Ответить
Може тупі москалі накидку не тим боком накинули? А підкладкою навиворіт?

Тра було зверху ще фуфайкою прикрити.

І гнояки накидати для маскіровкі
показать весь комментарий
16.01.2023 12:45 Ответить
!
показать весь комментарий
16.01.2023 15:04 Ответить
Буде сміху, як зараз кацапсяче лайно розродиться дописами, що то ванька перечепився через бідон з бояркою і тому загорілося...а потім буде викладена перша частина відео, де буде видно що Джавелін проігнорувавши говнонетну накидку влупив у кумпол Т-90М))

Здається Стугні начхати на вашу накидку. Стане ця накидка кацапським поховальним саваном.
показать весь комментарий
16.01.2023 12:49 Ответить
оцей підбили з шведського гранатомета АТ4 - поцілили в район триплекса мехвода. Позаду був ще один Т-90М - але він встиг втекти
показать весь комментарий
16.01.2023 14:24 Ответить
AT4 досить мале пробиття має, і точність така собі. По-суті, одноразовий РПГ-7. Є якісь докази що це був сама АТ-4?
показать весь комментарий
16.01.2023 16:03 Ответить
свічку не тримав - так пишуть ті, що виклали відео. Декольте під маскою гармати то слабке місце всіх танків. Точно відомо, що гранатомет шведський - тому можливо не АТ4, а Карл Густав. До речі є продовження цього відео і в кінці видно, що і у другий танк також вцілили - маленька швидкість заднього ходу не дозволила йому далеко втікти
показать весь комментарий
16.01.2023 16:49 Ответить
Безсмертних танків не буває.
показать весь комментарий
16.01.2023 12:50 Ответить
Танк по своїм ТТХ непоганий... Але довбойоби в екіпажах. Кацапи-одна із самих рукожопих націй. Дай їм склянного *** -або розіб"ють, або поламають. ******** та пробухати-тут їм рівних нема. Вже навіть **** дітей нормальних робити розучилися. Тупікова вєтвь розвитку, бєсполєзна нація.
показать весь комментарий
16.01.2023 12:52 Ответить
Раз не вказують чим замочили то це мабуть вони його розігрівали та самовар сапогом нагнітали. А камуфляж може і допомагає якось його не бачити. а про розігрів вони нічого не казали, адмірал кузнецов теж у них так розігрівається. А можливо вирішили баньку по чорному зробити
показать весь комментарий
16.01.2023 12:56 Ответить
Т-90М "Прорыв" считается самым технологичным танком среди всех версий Т-90. Боец ВСУ уничтожил российскую машину выстрелом из шведского гранатомета AT4. Как отмечает военный, насколько ему известно, удар пришелся под маску "Прорыву".
показать весь комментарий
16.01.2023 13:45 Ответить
Ты накинь, дорогая, на плечи....
Или "Темно вишневая шаль"
показать весь комментарий
16.01.2023 13:02 Ответить
Видно, что горит не хуже прежних. Будем дальше посмотреть
показать весь комментарий
16.01.2023 13:06 Ответить
"Прорив" порвався
показать весь комментарий
16.01.2023 13:13 Ответить
порвали проріву
показать весь комментарий
16.01.2023 13:14 Ответить
Чудная духовка .
показать весь комментарий
16.01.2023 13:16 Ответить
Парашники, накидка без мангала не работает.
показать весь комментарий
16.01.2023 13:17 Ответить
Отак будет усем, хто пистит маи изабритения, гарячий привет дыбилам ис миссыса.
показать весь комментарий
16.01.2023 13:33 Ответить
Отрицательный прорыв.
У кацапов такое часто случается...
показать весь комментарий
16.01.2023 13:35 Ответить
Танкисты здорово покурили.
показать весь комментарий
16.01.2023 13:48 Ответить
Мангалы, теперь тюль из сельмага. Что следуюшее? Обмазывание товном?
показать весь комментарий
16.01.2023 14:08 Ответить
Танкисты горением как-то не очень озабочены.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:12 Ответить
Вони тихенько досмажуються на вуглях.
показать весь комментарий
16.01.2023 17:53 Ответить
Интересно, а шашлык там внутри есть или просто так горит?
показать весь комментарий
16.01.2023 15:12 Ответить
Танк "Прорыв" - как яхту назовёшь, так её и прорвёт.
показать весь комментарий
16.01.2023 17:53 Ответить
Рыбу коптят. По перволедью наловили.
показать весь комментарий
16.01.2023 18:13 Ответить
Дуже шкода, що БК не рванув...
показать весь комментарий
16.01.2023 19:15 Ответить
Про арабов когда те бездарно воевали на совковых танках, говорили. мол это они не умели управлять техникой, были бы российские экипажи, вот тогда было бы как в ... Украине.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:09 Ответить
певно розігрівається перед проривом
показать весь комментарий
16.01.2023 21:23 Ответить
Анало-говнет!
показать весь комментарий
17.01.2023 11:00 Ответить
 
 