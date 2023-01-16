Современный российский танк Т-90М "Прорыв-3" с тепловым камуфляжем "Накидка" подожгли украинские воины в Луганской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой горит современный российский танк Т-90М "Прорыв-3" с тепловым камуфляжем "Накидка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации не уточняет обстоятельства, при которых загорелся российский танк, но отмечает, что это произошло в Луганской области и акцентирует внимание на особом камуфляже танка. По его словам, кремлевские пропагандисты уверяли, что особенности теплового камуфляжа "Накидка" позволяют бронемашине защититься даже от ПЗРК "Джавелин".

"У рашистов минус 5 миллионов долларов. Т-90М Прорыв-3 русни с тепловым камуфляжем "Накидка" горит где-то в Луганской области. Очередная аналоговнетная вундервафля подвела...", - говорится в комментарии к видео.

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