Современный российский танк Т-90М "Прорыв-3" с тепловым камуфляжем "Накидка" подожгли украинские воины в Луганской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой горит современный российский танк Т-90М "Прорыв-3" с тепловым камуфляжем "Накидка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации не уточняет обстоятельства, при которых загорелся российский танк, но отмечает, что это произошло в Луганской области и акцентирует внимание на особом камуфляже танка. По его словам, кремлевские пропагандисты уверяли, что особенности теплового камуфляжа "Накидка" позволяют бронемашине защититься даже от ПЗРК "Джавелин".
"У рашистов минус 5 миллионов долларов. Т-90М Прорыв-3 русни с тепловым камуфляжем "Накидка" горит где-то в Луганской области. Очередная аналоговнетная вундервафля подвела...", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+37 piligrim
показать весь комментарий16.01.2023 12:43
+30 Bob Fayn
показать весь комментарий16.01.2023 12:42
+27 Cazzag
показать весь комментарий16.01.2023 12:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тра було зверху ще фуфайкою прикрити.
І гнояки накидати для маскіровкі
Здається Стугні начхати на вашу накидку. Стане ця накидка кацапським поховальним саваном.
Или "Темно вишневая шаль"
У кацапов такое часто случается...