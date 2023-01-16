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В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой, - Андрющенко. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированный Мариуполь начали прибывать грузовики с российскими захватчиками.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков. Из-за стремительного роста в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в "пансионаты", за которыми кроются новые казармы", - рассказал он.

Также читайте: От Драмтеатра в оккупированном Мариуполе осталась одна стенка, - Андрющенко
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Топ комментарии
+13
Зараз жива сила, а через деякий час стане мертвою силою...
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16.01.2023 13:01
+9
Дайте розквартируватися)
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16.01.2023 13:10
+4
Пора в'******* хаймерсами.
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16.01.2023 13:11
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Зараз жива сила, а через деякий час стане мертвою силою...
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16.01.2023 13:01 Ответить
Пора в'******* хаймерсами.
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16.01.2023 13:11 Ответить
недостати
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16.01.2023 13:17 Ответить
хробаки самі підповзуть
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16.01.2023 13:20 Ответить
Дайте розквартируватися)
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16.01.2023 13:10 Ответить
Щось пронюхали
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16.01.2023 13:19 Ответить
Интересно кто в Мариуполе покупает грузовики с двуногим мясом? Заголовок поправите.
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16.01.2023 13:25 Ответить
Можно исправить Мариуполь на Мариуполе
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16.01.2023 13:43 Ответить
Наші люди працюють, відео навіть є.... Приємно за патріотів!!!!
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16.01.2023 13:39 Ответить
Я теж КУПЛЮ вантажівку з рабами, яка ціна ?
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16.01.2023 13:44 Ответить
залишились лише самосвали з компостом
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16.01.2023 14:06 Ответить
На Запоріжжя?
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16.01.2023 14:04 Ответить
на бахмутський фарш
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16.01.2023 14:07 Ответить
Варто казати "з поки що живою силою". А далі - по тексту...
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16.01.2023 20:09 Ответить
 
 