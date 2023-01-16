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В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой, - Андрющенко. ВIДЕО
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Во временно оккупированный Мариуполь начали прибывать грузовики с российскими захватчиками.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков. Из-за стремительного роста в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в "пансионаты", за которыми кроются новые казармы", - рассказал он.
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