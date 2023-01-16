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На пляже в Румынии нашли двигатель от ракеты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

На румынском пляже был найден двигатель от ракеты. Его передадут министерству обороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Digi24.

"На месте происшествия экипаж в составе трех старшин и офицера идентифицировал предмет как ракетный двигатель. Его подобрали и хранили, а в течение сегодняшних суток передадут в профильные структуры Минобороны. Объект не представляет никакой опасности, поскольку является компонентом, приводящим в движение ракету", - заявила румынская сторона.

Напомним, 14 января обломки ракеты обнаружили в Молдове у границы с Украиной. На следующий день там же обнаружили боевую часть ракеты.
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Топ комментарии
+5
Румуни бєз панікі-он там проста загарал...
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16.01.2023 14:16
+5
раша засере все
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16.01.2023 14:19
+3
Это разгонный блок Панцыря. Он из стеклопластика, поэтому плавает. Приплыл.
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16.01.2023 18:31
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Від "Панцирь С1"
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16.01.2023 14:13 Ответить
похожа

https://i.postimg.cc/vZxqT8zW/H18A6516.jpg
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16.01.2023 14:22 Ответить
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16.01.2023 14:23 Ответить
Румуни бєз панікі-он там проста загарал...
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16.01.2023 14:16 Ответить
раша засере все
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16.01.2023 14:19 Ответить
Цікаво - як ракета ПВО потрапила аж в Румунію? Це, на секундочку, щонайменьше за 70 км від найближчої точки України, причому це заросші тростиною болотисті плавні.
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16.01.2023 15:03 Ответить
високаточниє +/- 100..........000 км
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16.01.2023 15:09 Ответить
Ну це точно не російське ПВО!

Там найближчі росіяни в Криму - самі подівіться, скільки туди кілометрів.
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16.01.2023 15:25 Ответить
Это разгонный блок Панцыря. Он из стеклопластика, поэтому плавает. Приплыл.
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16.01.2023 18:31 Ответить
 
 