На пляже в Румынии нашли двигатель от ракеты. ВИДЕО

На румынском пляже был найден двигатель от ракеты. Его передадут министерству обороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Digi24.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"На месте происшествия экипаж в составе трех старшин и офицера идентифицировал предмет как ракетный двигатель. Его подобрали и хранили, а в течение сегодняшних суток передадут в профильные структуры Минобороны. Объект не представляет никакой опасности, поскольку является компонентом, приводящим в движение ракету", - заявила румынская сторона.

Напомним, 14 января обломки ракеты обнаружили в Молдове у границы с Украиной. На следующий день там же обнаружили боевую часть ракеты.