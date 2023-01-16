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На пляже в Румынии нашли двигатель от ракеты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
На румынском пляже был найден двигатель от ракеты. Его передадут министерству обороны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Digi24.
"На месте происшествия экипаж в составе трех старшин и офицера идентифицировал предмет как ракетный двигатель. Его подобрали и хранили, а в течение сегодняшних суток передадут в профильные структуры Минобороны. Объект не представляет никакой опасности, поскольку является компонентом, приводящим в движение ракету", - заявила румынская сторона.
Напомним, 14 января обломки ракеты обнаружили в Молдове у границы с Украиной. На следующий день там же обнаружили боевую часть ракеты.
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+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.01.2023 14:16
+5 Ірина М.
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Там найближчі росіяни в Криму - самі подівіться, скільки туди кілометрів.