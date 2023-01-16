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Кадры удара российской ракеты в жилой дом в Днепре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Появились кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре. Из опубликованного видео можно заключить, что попадание не является следствием сбивания ракеты силами ПВО.

Смотрите на Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+63
абдристовичу суке тупой натянуть на ******. Мразина тупорылая
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16.01.2023 21:15
+32
дуже даремно дехто називає люсю "тупорилим". зовсім й ні, воно не тупориле. воно - просто агент фсб чи гру. й на цю посаду його призначив дєрьмак - теж не тупорилий, а просто агент фсб чи гру. так, а на посаду дєрьмака признчив - ось тут справді не сперечаюся - абсолютно тупориле створіння під назвою "зе-...". а створіння під назвою "зе-..." - ну, ви здогадалися - створила бородата каламойша "прі самом дєятєльном участвии" більшости "мудрого наріту"... ось такий "будинок, який збудував джек" в українськлму варіянті...
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16.01.2023 21:31
+29
Бредни вонючего ********* абдрыстовича каZZапы повторили в своих "новостях" через 10 минут после того, как оно у себя высралось. Могли и до того повторить, т.к. совершенно очевидно, что методички от ФСБ им всем были розданы заранее.
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16.01.2023 21:20
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Війна. Агресор - цапія. Весь час руйнують все що можуть та вбивають людей.
Всі вони - злочинці. Якого біса треба доводити - чи навмисно вони саме в цей дім стріляли? Кому доводити? обдристовичу?
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16.01.2023 21:25 Ответить
Бо збираються влаштувати трибунал. За Римским Статутом, навмисне по цівільних - це окремі пункти воєнних злочинів надодачу до воєнного злочину агресії. Тож доводити певно для того, аби засудити і за ці конкретні воєнні злочини, а не тільки в цілому за агресію
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16.01.2023 21:44 Ответить
Там не треба доказувати. Фіксувати.
На тих літаках працює один й той же підрозділ. Кожна атака - по цивільних цілях.
Ракета влучила в дім тому, що вони весь час так стріляють.

Ще дуже хочеться, щоб слова Корбана не виявилися пустопорожніми. Ще й тому, щоб побачити покарання на власні очи.
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16.01.2023 23:14 Ответить
З-за цих водянок рівно посеред де воно летіло - ніц не видко 😼... ще більше водянок богу водянок 😬
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16.01.2023 21:25 Ответить
"Добрі люди" розбудять Люсю і покажуть йому відео. Але не забувайте, "добрі люди",
розбудити стомленого постійними стрімами підполковника іще й іще раз.
Переконайтеся, що очі його відкриті, а язик хоч якось повертається.
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16.01.2023 21:29 Ответить
Хто такий Люся, щоб йому показувати це відео? Його потрібно гнати з ОПи і порушити справу, бо це не один епізод, воно там ще мололо про Соледар, де ніби наші втікають і розповідав про один ВОП, ячкий може зупинити цілу армію ворога, який ніби наші не спроможні побудувати. На кічу цю ляльку і вигнати іншу, яка його притягнула в ОПу. Через нього наші ЗСУ і політики тільки будуть виправдовуватися по світу, а це мали б робити кацапи. Але своє смердяче слово воно кинули і мільйони по світу будуть думати, що можливо так і було.
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16.01.2023 21:55 Ответить
дуже даремно дехто називає люсю "тупорилим". зовсім й ні, воно не тупориле. воно - просто агент фсб чи гру. й на цю посаду його призначив дєрьмак - теж не тупорилий, а просто агент фсб чи гру. так, а на посаду дєрьмака признчив - ось тут справді не сперечаюся - абсолютно тупориле створіння під назвою "зе-...". а створіння під назвою "зе-..." - ну, ви здогадалися - створила бородата каламойша "прі самом дєятєльном участвии" більшости "мудрого наріту"... ось такий "будинок, який збудував джек" в українськлму варіянті...
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16.01.2023 21:31 Ответить
і вже ніхто не говорить про соледар а всі говорять про люсю...ловкость рук...
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16.01.2023 21:33 Ответить
Здрасти я ваша тетя. В кацапском телеграме даже жахаються , шо наши прорвали соледарское окружение.
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16.01.2023 22:33 Ответить
в московитському телерафі розгромили 2-3 НАТи, взяли 49 бахмутів і соледарів...
тільки оточити соледар і ЗСУ не змогли... є ще до чого рости
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16.01.2023 22:37 Ответить
xovoriat šo vže Lisabon pozadi, vže bredut peškom po Atlantike do portugalskix Azor.
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17.01.2023 04:47 Ответить
100%
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16.01.2023 23:14 Ответить
Ракета такого типа, при поражении таковой системой ПВО сразу бы загорелась по той причине, что располагают эти ракеты немалым количеством ракетного топлива. При поражении такой ракеты системой ПВО, весь Днепр бы секунд 5 - 10 наблюдал бы падение горящих и достаточно крупных фрагментов от этой ракеты.

Здесь отчетливо видно что возгорание начинается от земли в результате взрыва. Это прямое попадание ракеты в дом.
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16.01.2023 21:33 Ответить
Не кажучи вже про те, що при збитті ракети її обломки ну ніяк не змогли б завалити цілий під'їзд.
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16.01.2023 21:36 Ответить
на 8 сек. видео, виден в небе пороховой след от ракеты ПВО. Ужас накатывается от того что произошло((
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17.01.2023 11:50 Ответить
Oleg Helgiv

@Helg40498291

Питають що правда. Кубракови дядько і племінник. Один міністр МВС Білорусі, інший міністр інфраструктури України. Правда. В Україні немає маячні, яка б не стала правдою, коли Зеля і Ко при владі.
Тільки ракети неправда по будинкам. Су.и....Як вам спиться?...
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16.01.2023 21:35 Ответить
Саме так ракети падають на ціль... Крім того на цьому відео дуже добре видно спалах від вибуху який "дехто" сприйняв за ППА.
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16.01.2023 21:37 Ответить
*ППО
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16.01.2023 21:40 Ответить
У меня вопрос, если кацапы обстреливают нас из Зябровки, что возле Гомеля, то сколько Украинцев им нужно убить, что бы наши власти отреагировали и нанесли по ним удар? Или мы Арестовича будем обсуждать?
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16.01.2023 21:41 Ответить
д'єрмак не дозволяє. Їм ще бітум буде потрібен!
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16.01.2023 21:48 Ответить
Головне щоб у відповідь на вбивство українських громадян було вбито в росії цивільних хоча б втричі більше (зважаючи на співвідношення населення росії і України 3:1). Вбивати лише російських військових - недостатньо!!👈
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16.01.2023 21:41 Ответить
Є ще кілька відео на яких чути тільки один вибух - від влучання в будинок. Якщо б ракету спочатку збила ППО, а потім її уламки впали на будинок, то було б чути два вибухи. На одному з відео після вибуху і спалаху будинку в небо піднялась зграя граків і ворон, якби було два вибухи, то ця зграя піднялася б після першого, того що мав би бути від влучання в ракету яка ще тільки була б на підльоті.
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16.01.2023 21:44 Ответить
Ну що? А відповіді де? Де атаки? Де наступи? Де хоч щось крім слів, ****** зелена владочко? Пускають хлопців в мясорубку, замість того, щоб щось планувати і наступати! ЗРАДА!
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16.01.2023 21:44 Ответить
Яка відповідь? Поки в ОПі сидять "кацапські кроти" адекватної відповіді мало очікувати!
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16.01.2023 21:50 Ответить
Не хочу быть грубым, но все, кто ничего не могут разглядеть и понять, вам что, повылазило?
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16.01.2023 21:45 Ответить
Если бы такую ракету сбило ПВО то шлейф ее падения увидел бы весь Днепр так же как и ВМФ США видел авианосец Адмирал Кузнецов возле берегов Сирии.
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16.01.2023 21:45 Ответить
Но ведь Люся одним выстрелом нескольких зайцев и москалей от военного преступления отмазал и про Соледар забыли...
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16.01.2023 21:48 Ответить
Что говорит генштаб ВСУ о Соледаре? Тут верят только генштабу понимая что - русня тысячи фейков о пабеде склеят только ради того, чтобы провести мобилизацию.
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16.01.2023 21:53 Ответить
Захват территорий не происходит по принципу - забежал, сфоткался на фоне какого либо здания и подох от прилета. Захват территории происходит по принципу - окружение или выдавливание врага с позиций, создание и укрепление собственных позиций для чего нужно сначала взять под огневой контроль логистику чтобы можно было подвозить вооружение, продовольствие, медикаменты и.т.п

То что выдают российские пропагандисты за захват Соледара - фейки. Не ведитесь
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16.01.2023 22:07 Ответить
Это твое право кому верить но, навязывать силой свою веру это не особо правильно.
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16.01.2023 22:36 Ответить
Абдристович оббрехав наших нгайкращих військових, які захищають українців від нападу кацапів з неба і вигородив кацапів. Це так має діяти радник Президента? То виходить це сказав Президент на своїх військових? Чи можливо Президент щось по цьому поводу говорив і я не побачив?
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16.01.2023 21:49 Ответить
я швидше схиляюсь до думки що арестович відпрацював щоб всі забули за поразку під соледаром
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16.01.2023 21:53 Ответить
Это информация от генштаба ВСУ или пригожинские фейки?
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16.01.2023 21:55 Ответить
берете приклад з московитів? може назвете це плановою передислокацією геть із соледару? чим ми тоді краще за них?
чи вам треба офіційне підтвердження на очевидне?
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16.01.2023 21:58 Ответить
Не напрягайся - здесь за 9 лет войны с рашкой, знают когда, в каких количествах и сколько рашка клепает фейков. Так вот - это фейк и молчание генштаба это подтверждает.
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16.01.2023 22:02 Ответить
ах да...ми жеж контролюєм кілька хат на околиці...
тут на форумі не бракує дописувачів які ********** писати дічь про хітрий план або дічь типу "нашим воїнам везуть такі вкусняшки що орки будуть вмирати пачками"або наш нєвиносімий контрнаступ (в результаті якого орки вийшли разом з технікою через дінпро і тепер атакували під соледаром)
я вже на таке не ведуся...
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16.01.2023 22:09 Ответить
є думка про те що Сирський любимчик ЗЄрмака. Зєрмак хоче усунути Залужного а на його місце Сирського.
Оборона соледару і бахмуту мали стати українським сталніградом після якого наш контрнаступ на домбасі. все це мав досягнути Сирський якому надали особливі повноваження. незважаючи на протест Залужного.
Схоже план зняття Залужного у ЗЄримака провалився
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16.01.2023 22:35 Ответить
У тебя что - тревожно-депрессивный синдром? Зачем себя пугать мифическими чертями по принципу - а вдруг?
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16.01.2023 22:38 Ответить
можливо...
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16.01.2023 22:44 Ответить
а тим часом у підарів сербів...
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16.01.2023 21:55 Ответить
Серби, звісно, балканські росіяни. Тут вони, вочевидь, слідом за росіянами посилаються на арестовіча? Офіс президента зеленського доволі успішний в знеславленні ЗСУ((((
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16.01.2023 22:22 Ответить
а що там угорци пишуть?
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17.01.2023 18:36 Ответить
Не знаю, що угорці пишуть з цього приводу, але бачила новину, що в Угорщині хотіли б придбати в США Хаймарси. Румунія теж планує придбати 54 штуки. Сподіваюсь, США пошлють уряд орбана дуже далеко, бо угорці, певно, як і серби, найбільші реваншисти східної Європи після раши.
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17.01.2023 20:23 Ответить
Якщо порівняти відео з влучанням ракети в військову частину в Хмельницьку коли загинула 22 річна дівчина, і це відео то ракети падають практично однаково.
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16.01.2023 21:56 Ответить
Кстати, Х-22 имеет защищенную БЧ и при попадании шрапнели от нашей ЗУР она 100 % продолжила бы какое-то время либо горизонтальный полет либо бы снижаласть по пологой дуге, а тут четко сработала вертикально вниз - по команде от системы управления, так я видел на одну на ТЕЦ падал скорее всего Калибр - горизонтальный полет, потом резко вертикально вниз.
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16.01.2023 22:06 Ответить
Х-22 моноблочная,имеет 3000 кг меланжа и 1500 кг топлива(что то же должно остаться при подлете).
При попадании кубиков от зенитной ракеты топливо загорелось бы 100 процентов.
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16.01.2023 22:18 Ответить
У арестовича є щось спільне з путіним. Їм обом не шкода людей. Ця гнида завжди коментує як сторонній спостерігач. Вова ізображає співчуття (все ж актор), а цей чмоня навіть не ізображає
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16.01.2023 22:22 Ответить
е, тока с тупиным
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16.01.2023 22:28 Ответить
Братья и сестры, отбеливающие обдр.стовича, вы же не отрицаете , шо ракета атаковала практически вертикально? Правильно , почти вертикально. Но в день атаки очевидцы на форумах множество раз утверждали, шо взрыв был один, тобто предварительного взрыва ракеты ППО не было... Каароч, я так думаю , шо вы бы сказали бубоче мол, себя не уважать, не уволь(пинками под зад) этого своего приближенного , который в .уй не ставить Твои(ваши) приказы, насчет единых новостей, так будоражит общество, своим недоверием к нашим военным, бо от них не поступали сведения о сбитии ракеты.
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16.01.2023 22:26 Ответить
Это видео действительно доказывает что ее не сбивали
И опровергает также предыдущие версии о вспышке и прочее
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16.01.2023 22:50 Ответить
Это видео, кроме всего, и удар по пис.кову, ссылающегося на обд.ыстовича.
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16.01.2023 22:53 Ответить
Аристович повинен відповісти за " базар" ,а Фейгіну кучу дизлайків
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16.01.2023 22:30 Ответить
За базар повинні відповісти, ті, хто проголосував за то лайно, яке цього арєстовіча на роботу радником прийняло. А кацапські агенти мають здохнути.
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16.01.2023 23:05 Ответить
Обращаюсь к друзьям и недругам кто упорно пытается втереть мысль что ракету сбило украинское ПВО

Есть такой метод пропаганды называется "гнилая силедка" которую разработал Гебельс. Суть проста. Берется изначально ложная идея "в данном случае идея что ракету сбило ПВО" и эта идея упорно и нагло втирается обществу до тех пор, пока общество с этим не согласится.

По методичкам Гебельса работает сегодня пропаганда кремля. Так вот - не нужно нам втирать эту изначально гнилую силедку.
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16.01.2023 22:49 Ответить
От не можу зрозуміти чому до "Люськи" в мене завжди була відраза, не просто якесь нейтральне відношення, а відношення як до якогось слизького слимака.
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16.01.2023 22:55 Ответить
Арєстовічу треба задати головне питання - звідки у нього з'явилася інфа, що ракету збило ППО
Звідси і плясати далі. Взагалі, якщо він цю інфу отримав по телефону (неважливо, через дзвінок, або месенджер) СБУ має всі технічні прибамбаси перехоплювати любу інформацію зі смартфонів - питання до них, чому не поставили на прослушку- адже він не вперше компрометує ЗСУ.
Якщо на це заборона від жОПи - тоді чому така заборона була накладена. І так далі - розплутається увесь клубок.
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16.01.2023 23:07 Ответить
Не неси пургу, сбитая ракета либо сразу загорается и распадается на части, либо метается во все стороны как в жопу ужаленная т.к все правление пошло по писте....Можешь тупо на ютьюбчике таких видосов поискать и посмотреть как ведут себя сбитые ракеты.
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17.01.2023 00:45 Ответить
Це дивлячись, під яким кутом дивитися.
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17.01.2023 00:54 Ответить
До лінії горизонту
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17.01.2023 10:02 Ответить
Ось тут, коли х-22 попала в Кременчуці в "Амстор" її політ знято збоку, її не збивали і кут падіння видно, а в Дніпрі х-22 знято по лінії польоту і кута падіння не видно. Вибухи ідентичні. Взагалі при такій масі та швидкості ракети, якщо є данні, що її намагалися збити, то чим і чи можливо достатньо вплинути цим засобом ППО на дану ціль.
https://youtu.be/ySjnq1jlLGc

І саме головне, тварюки знаючи ТТХ, свідомо пускають дуже неточні протикорабельні ракети по містам, щоб якомога більше вбити людей, а потім шукають якісь нібито військові цілі, або нібито збиття ППО. Вона в обох випадках летить ху.знакуди. Які можуть взагалі бути виправдання, це все стилі Сатани.
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17.01.2023 01:13 Ответить
Пошуками людей під завалами зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі займаються спеціально навчені собаки. Їхні фото зворушили мережу."Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя"

"Схоже, песик розуміє весь цей жах та біль, що це зовсім не тренування...", "А очі, очі які... людські... скільки болю в них", "Тварини настільки багато нам віддають - а люди те не цінують, часто жорстоко поводяться з ними.. І ніяка війна, на жаль, не виправила поганого ставлення деяких людей до братів наших менших", "Це янголи нашого життя!"







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17.01.2023 02:18 Ответить
Аферистович справился на 100%. Это же любимая тактика зе-манды, отвлечение внимания каким нибудь скандальным заявлением/действием кого то из своих. Уже мало кто спрашивает про обстрел Киева, почему тревоги не было сразу, мало кто спрашивает почему ПВО слабовато сработало при обстреле, не защищали энергообъекты а только Киев, про Соледар тишина. Там еще оказалось, что и про кол-во сбитых ракет нам мягко говоря, лапшу вешают. Все обсуждают люсю.
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17.01.2023 04:55 Ответить
Про абдристовича. Когда очень себя любишь, считаешь себя самым умным и хитрым, то иногда перестаёшь думать, что говоришь. Так бывает.
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17.01.2023 09:48 Ответить
А якби і наслідком, то яка в куя різниця? Хто запускав ракету? ППО України? НІ! То, якого біса приплітають одне до другого? Аби не дати засоби захисту? Збити ракету можуть навіть над об'єктом. Так що,тоді взагалі не збивати, аби не дай боже не вчасно? А ВИ СПРОБУЙТЕ ТАКУ ЙНЮ ЗБИТИ ВЧАСНО! ОБСЕРЕТЕСЬ, особиливо з нашим арсеналом!
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17.01.2023 20:41 Ответить
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