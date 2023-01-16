Ракетный удар по Днепру подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 327-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, разрушенного российской ракетой. По состоянию на это время удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них - шестеро детей. Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них трое детей.
Удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры.
То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений.
Сегодня хороший пример от Великобритании. Объявлено о новом пакете оборонной помощи – то, что нужно. Танки, прочая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с господином премьер-министром Сунаком. С завтрашнего дня эта неделя станет еще более активной с точки зрения нашей дипломатии. Начнет работу форум в Давосе – Украину услышат на этой глобально важной площадке. В конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайна". Ожидаем принципиальных решений коалиции наших партнеров. Запланированы и важные двусторонние переговоры. Каждый день нашего дипломатического марафона приносит Украине конкретные оборонительные плоды", - сказал Зеленский.
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16 січня - День пам'яті Кіборгів !!!
242 дні наші воїни захищали цей маленький клаптик української землі.
Це одна з героїчних сторінок історії України!
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам'ять Героям!
16.01.2023 23:06
Станислав Панасенко
5 ч. ·
Та хтоб сумнівався !!!
«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував.
Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.
Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.