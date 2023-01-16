Ракетный удар по Днепру подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 327-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, разрушенного российской ракетой. По состоянию на это время удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них - шестеро детей. Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них трое детей.

Удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры.

То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений.

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Сегодня хороший пример от Великобритании. Объявлено о новом пакете оборонной помощи – то, что нужно. Танки, прочая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с господином премьер-министром Сунаком. С завтрашнего дня эта неделя станет еще более активной с точки зрения нашей дипломатии. Начнет работу форум в Давосе – Украину услышат на этой глобально важной площадке. В конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайна". Ожидаем принципиальных решений коалиции наших партнеров. Запланированы и важные двусторонние переговоры. Каждый день нашего дипломатического марафона приносит Украине конкретные оборонительные плоды", - сказал Зеленский.