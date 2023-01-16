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Ракетный удар по Днепру подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 327-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, разрушенного российской ракетой. По состоянию на это время удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них - шестеро детей. Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них трое детей.

Удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры.

То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений.

Читайте также: СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

Сегодня хороший пример от Великобритании. Объявлено о новом пакете оборонной помощи – то, что нужно. Танки, прочая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с господином премьер-министром Сунаком. С завтрашнего дня эта неделя станет еще более активной с точки зрения нашей дипломатии. Начнет работу форум в Давосе – Украину услышат на этой глобально важной площадке. В конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайна". Ожидаем принципиальных решений коалиции наших партнеров. Запланированы и важные двусторонние переговоры. Каждый день нашего дипломатического марафона приносит Украине конкретные оборонительные плоды", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+27
А под какую юрисдикцию подпадает ваша вонючая русская шлюха Люська Арестович за предоставление помощи московитской пропаганде?
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16.01.2023 22:48
+14
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16.01.2023 22:53
+14
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 16 січня ДЕНЬ ПАМЬЯТИ КИБОРГІВ

16 січня - День пам'яті Кіборгів !!!

242 дні наші воїни захищали цей маленький клаптик української землі.
Це одна з героїчних сторінок історії України!
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам'ять Героям!

16.01.2023 23:06
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16.01.2023 23:07
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Правила форума Совет форумчан
Глашатай. Чому мовчиш про своїх крадунів гуманітарки?
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16.01.2023 22:47 Ответить
А под какую юрисдикцию подпадает ваша вонючая русская шлюха Люська Арестович за предоставление помощи московитской пропаганде?
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16.01.2023 22:48 Ответить
Так "ето другоє".Я не здивуюся що скажуть що це "Порох" винен
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16.01.2023 22:51 Ответить
категорія "корисний ідіот"
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16.01.2023 22:56 Ответить
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16.01.2023 23:11 Ответить
Знаєте таку фішку - ворон ворону...?
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16.01.2023 23:19 Ответить
Они не вОроны. Не оскорбляйте Хугина и Мунина - вОронов Одина. Эти - просто крысы, и поведут себа соответственно, вот увидите.
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16.01.2023 23:23 Ответить
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16.01.2023 22:50 Ответить
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16.01.2023 22:51 Ответить
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16.01.2023 22:53 Ответить
борцы с "оранжевой чумой"
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16.01.2023 22:54 Ответить
Це дійсно смішно)
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17.01.2023 01:34 Ответить
Зеліне новоє літсо.
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16.01.2023 22:58 Ответить
ніякий він не пан а жалюгідний боневтік
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16.01.2023 23:07 Ответить
За спробу змінити Залужного, їх українці анігілюють.
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16.01.2023 23:10 Ответить
Ти ж юрист., тобі краще видно...
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16.01.2023 23:02 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 16 січня ДЕНЬ ПАМЬЯТИ КИБОРГІВ

16 січня - День пам'яті Кіборгів !!!

242 дні наші воїни захищали цей маленький клаптик української землі.
Це одна з героїчних сторінок історії України!
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам'ять Героям!

16.01.2023 23:06
показать весь комментарий
16.01.2023 23:07 Ответить
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16.01.2023 23:08 Ответить
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16.01.2023 23:14 Ответить
ОСЬ ЯК ЦЕ РОЗУМИТИ ⁉️⁉️⁉️

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16.01.2023 23:20 Ответить
‼️‼️‼️

Станислав Панасенко

5 ч. ·

Та хтоб сумнівався !!!

«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував.
Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.

Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.
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16.01.2023 23:21 Ответить
Кожного дня піариться в телевізорі. Коли великозбудуєш обіцяну нову Мрію?
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16.01.2023 23:33 Ответить
Тут перефразируя известную утопическую ху.ню...Мы мрию насилия разрушим, затем мы свою мрию построим, кто был никем, тот станет всем.
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17.01.2023 01:38 Ответить
Бла-бла-бла... А тим часом рада безпеки ООН, 17 січня буде обговорювати не події в Дніпрі, а утиснення російської церкви в Україні. От така х у й н я малята.
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17.01.2023 01:31 Ответить
Так а де ж таки дівся лучший дружбан босоногого дєтства Боневтіка? Де ж пропав кращій герой і рєшала всіх пройо**ів влади Янелоха і начальник всємогущєй СБУ? Куди ж зник волшебнік Баканов?? Або я шось пропустила, або пропал навєкі? Я хвилююсь
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17.01.2023 08:06 Ответить
А під що підпадають дії твого речника Абдристовича?
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17.01.2023 08:51 Ответить
 
 