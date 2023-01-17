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"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московской церкви в Украине перепели патриотическую песню на свой лад. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент исполнения украинской патриотической песни "Батько наш Бандера..." в исполнении группы священников УПЦ (МП).
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, московские священники переделали песню на свой лад. "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", – именно так звучит песня в исполнении представителей Мукачевской епархии УПЦ (МП).
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