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Бандера (744) УПЦ МП (1454) Онуфрий (82)

"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московской церкви в Украине перепели патриотическую песню на свой лад. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент исполнения украинской патриотической песни "Батько наш Бандера..." в исполнении группы священников УПЦ (МП).

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, московские священники переделали песню на свой лад. "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", – именно так звучит песня в исполнении представителей Мукачевской епархии УПЦ (МП).

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Топ комментарии
+62
Сатана-ваш папа а рабсєя-мама а самі ви-фсбшне плємя...
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17.01.2023 08:09
+56
Свого нічого нема. Все крадуть і мавпують.
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17.01.2023 08:10
+51
Придумав гарне продовження: "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати, будем ми в Расєйку пішки пиз..вати!!! Бороди до пупа, а мізків не має, як така сволота попаде до раю?"
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17.01.2023 08:56
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КАЦАП ЯКИЙ НІЧОГО НЕ КРАДЕ ЦЕ НЕ КАЦАП 🤓
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17.01.2023 15:11 Ответить
І не бреше!
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17.01.2023 15:48 Ответить
онуфрісти
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17.01.2023 16:20 Ответить
Це називається - підлизування
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17.01.2023 17:29 Ответить
Ні!! Це називається Україна- країна дебілів. Проспівав би він оригінал цієї пісні в росії!! Ще не доспівав би куплет, як йому пельку вже закрили б і то скоріше всього навічно.
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17.01.2023 17:34 Ответить
нуууу.... вже не перебільшуйте про країну дебілів!
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17.01.2023 17:51 Ответить
Батько їх - "ОКУРОК", ФСБ - їх мати. За рідну їх ЛУБ'ЯНКУ підуть воювати...
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17.01.2023 19:25 Ответить
А попи тікали ,аж ряси губили .Ой ти паша, паша ,вже ти обісрався ,що без мерседеса й Лаври зостався.Як пришов до нього- Генерал онуфрій, підніма за вуха та грізно питає .Як ти підор товстий дохазяйнувася, де общак московський і де заховася ??? Та пішов ти нах... паша промовляє.Нічого не бачив нічого не знаю...Як служив я тобі- чорту і гундяю, проїбав потрохи з ******* по Гаваях....
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17.01.2023 22:59 Ответить
І це відбувається в Західній Україні. Як Вам таке? Як на мене то всіх цих співаків треба фізично ліквідувати, як ту кацапсько-хуйловську мразоту, що нищать на полі бою наші славні ЗСУ. Чи може у кого є сумніви на рахунок цього? Запитую у Вас всіх, шановне товариство.
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18.01.2023 01:31 Ответить
Надмірна толерантність довела до такого абсурду.
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18.01.2023 05:24 Ответить
Ви не ДІТИ ХРИСТОВІ, бо в вас ГБістська віра!
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18.01.2023 10:51 Ответить
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