"Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", - священники московской церкви в Украине перепели патриотическую песню на свой лад. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент исполнения украинской патриотической песни "Батько наш Бандера..." в исполнении группы священников УПЦ (МП).

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, московские священники переделали песню на свой лад. "Батько наш - Онуфрій, УПЦ нам мати", – именно так звучит песня в исполнении представителей Мукачевской епархии УПЦ (МП).

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