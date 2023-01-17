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Морпехи точным выстрелом из гранатомета СПГ-9 остановили продвижение группы оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Морские пехотинцы метким выстрелом из гранатомета СПГ-9 остановили продвижение группы оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись о прекращении попытки штурма украинские воины опубликовали в соцсетях.

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Топ комментарии
+17
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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17.01.2023 08:23
+17
Як чцдово! І вже ніхто нікуди не йде. Слава ЗСУ!
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17.01.2023 08:46
+15
Одним выстрелом рассортировали орков на 3 группы:
- 200-х
- 300-х
- наложивших в штаны
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17.01.2023 09:31
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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17.01.2023 08:23 Ответить
Морпіхи влучним пострілом з гранатомета СПГ-9 зупинили просування...

Тобто, здійснили засування.
)))
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17.01.2023 08:24 Ответить
ета агалтелая русафобія!
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17.01.2023 08:27 Ответить
...подчеркиваю, хутинская эталтелая...агалтелая эта.
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17.01.2023 08:35 Ответить
Як чцдово! І вже ніхто нікуди не йде. Слава ЗСУ!
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17.01.2023 08:46 Ответить
КРАСАВЧИКИ 👍👍👍✊❤️❤️❤️🙏🍀🍀🍀
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17.01.2023 09:26 Ответить
Одним выстрелом рассортировали орков на 3 группы:
- 200-х
- 300-х
- наложивших в штаны
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17.01.2023 09:31 Ответить
Есть еще комбинации - 200-й и 300-й с наложенными штанами.
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17.01.2023 12:38 Ответить
не #уй шастать...
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17.01.2023 09:31 Ответить
Слишком много пораженческой инфы по теме оставления Соледара.

В июле 1942 года советские войска оставили посёлок Меловое Ворошиловградской области:

это стало прямо-таки ужасающей военной катастрофой, изменившей весь ход мировой войны.

Соледар - это примерно такой же посёлок, как и Меловое.

Надо больше писать не про Соледар, а про том что моцковские упыри почти за год непрерывных штурмов так и не смогли взять Авдеевку, расположенную в 3-х минутах езды на БТР от Донецка...
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17.01.2023 10:33 Ответить
З ролика МадярУА (в якому він говорить про перехід до позиційного протистояння) можна здогадатися, що вже немає того хаосу і ізольованих частин бригади, як було раніше.

Звісно, хотілося б більш певного підтвердження... але (ймовірно) найгірше вже позаду.
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17.01.2023 13:43 Ответить
Больно, наверное, когда осколки рвут тело? Притом так неожидано (ирония)
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17.01.2023 11:26 Ответить
Душераздирающие ощущения!
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17.01.2023 12:39 Ответить
Жопораздирающие.
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18.01.2023 17:29 Ответить
Десь я за них і радий. Відмучились...
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17.01.2023 13:25 Ответить
Зате свиноматки в екстазі- то скільки бабла їм привалить...хоча не факт
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17.01.2023 21:58 Ответить
Ванька-встань-ка or Wake-up-ivan
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17.01.2023 20:18 Ответить
 
 