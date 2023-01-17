Морпехи точным выстрелом из гранатомета СПГ-9 остановили продвижение группы оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Морские пехотинцы метким выстрелом из гранатомета СПГ-9 остановили продвижение группы оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись о прекращении попытки штурма украинские воины опубликовали в соцсетях.

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