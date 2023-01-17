Морпехи точным выстрелом из гранатомета СПГ-9 остановили продвижение группы оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
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Морские пехотинцы метким выстрелом из гранатомета СПГ-9 остановили продвижение группы оккупантов на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись о прекращении попытки штурма украинские воины опубликовали в соцсетях.
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+17 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий17.01.2023 08:23
+17 Vujko Donetski
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показать весь комментарий17.01.2023 09:31
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Тобто, здійснили засування.
)))
- 200-х
- 300-х
- наложивших в штаны
В июле 1942 года советские войска оставили посёлок Меловое Ворошиловградской области:
это стало прямо-таки ужасающей военной катастрофой, изменившей весь ход мировой войны.
Соледар - это примерно такой же посёлок, как и Меловое.
Надо больше писать не про Соледар, а про том что моцковские упыри почти за год непрерывных штурмов так и не смогли взять Авдеевку, расположенную в 3-х минутах езды на БТР от Донецка...
Звісно, хотілося б більш певного підтвердження... але (ймовірно) найгірше вже позаду.