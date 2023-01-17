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Шойгу проинспектировал оккупантов в Украине, - минобороны РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство обороны России опубликовало видео инспекции главой ведомства Сергеем Шойгу штаба группировки войск "Восход" в зоне боевых действий.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграме минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на командном пункте группировки "Восток" Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях группировок оккупационных войск.

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Он также обратил внимание на организацию обеспечения захватчиков, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

В прошлый раз Шойгу инспектировал оккупационные войска 22 декабря.

До этого российские СМИ сообщали об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиций российских подразделений, но оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

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Топ комментарии
+7
а за вікном тайга, алєні....
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17.01.2023 10:13
+4
Скоріш за все не "тайга, алєні", а Червона площа, мавзолей
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17.01.2023 10:41
+3
це де так підори "распаложілісь по дамашнєму"?
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17.01.2023 10:19
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а за вікном тайга, алєні....
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17.01.2023 10:13 Ответить
Скоріш за все не "тайга, алєні", а Червона площа, мавзолей
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17.01.2023 10:41 Ответить
і все з папірця з яким тільки вийшли з параші)раші)
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17.01.2023 10:17 Ответить
це де так підори "распаложілісь по дамашнєму"?
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17.01.2023 10:19 Ответить
Тобто із безпекою у них дно, але претензії не приймаються, бо крутохвіст оленячий "поіспектував".
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17.01.2023 10:19 Ответить
Де в зоні бойових дій є таке приміщення?
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17.01.2023 10:36 Ответить
А Залужний інспектує уже дохлих орків
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17.01.2023 10:42 Ответить
Задача министра нападения мавзолейноц Помойки опустить🐓 петуха Пригожина 🦍💀😝а лучше завалить..
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17.01.2023 10:45 Ответить
А шо не в бахмутском ПТУ ?
Алень тупорылый .....
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17.01.2023 10:53 Ответить
З Каховки дістає й "Хаймарс", й власна "Вільха", але ж...Нічого - отримає ще своє, тувінська мразота!
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17.01.2023 11:12 Ответить
Хужеед удалой, бедна сссакля твоя....
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17.01.2023 12:30 Ответить
 
 