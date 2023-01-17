Шойгу проинспектировал оккупантов в Украине, - минобороны РФ. ВИДЕО
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Министерство обороны России опубликовало видео инспекции главой ведомства Сергеем Шойгу штаба группировки войск "Восход" в зоне боевых действий.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграме минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что на командном пункте группировки "Восток" Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях группировок оккупационных войск.
Он также обратил внимание на организацию обеспечения захватчиков, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В прошлый раз Шойгу инспектировал оккупационные войска 22 декабря.
До этого российские СМИ сообщали об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиций российских подразделений, но оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).
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Алень тупорылый .....