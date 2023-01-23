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Яценюк (7979) Киевский форум по безопасности (107)

"Разговор о войне, победе и будущем": Киевский форум по безопасности проводит почетную лекцию главы Центра гражданских свобод Матвийчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

По случаю Дня Соборности Украины Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", проводит в столице почетную лекцию лауреатки Нобелевской премии мира 2022 года, главы Центра гражданских свобод Александры Матвийчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

В рамках мероприятия состоится дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем", участие в которой примут Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко, глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, президент Украинского Пен, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко, общественный деятель Валерий Пекарь, журналист Виталий Портников, писательница Елена Стяжкина.

В рамках события будут выступать Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит А. Бринк, Председатель Киевского Форума по безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк. Модератор – директор КБФ Даниил Лубкивский.

Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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О, сєня -кролік проявився. Мабуть дійсно почалися передвиборчі перегони. Ця падла не думає, що в Україні війна.
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23.01.2023 10:15 Ответить
Одні воюють, а ті потриндіти форуми якісь. І так кругом. Більше форумів розмов обмінів досвідом ніж якоїсь роботи
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23.01.2023 11:34 Ответить
Куля в лоб намалювалася.. розбудили мабуть..
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23.01.2023 17:06 Ответить
ГНИДИ
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23.01.2023 17:14 Ответить
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23.01.2023 17:18 Ответить
а зря.подивись на рогозина. той вже на сраці не сидить
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23.01.2023 17:39 Ответить
кулявлоба. сабаков. вже примазались до настоящої ПАТРІОТКИ=О.МАТВІЙЧУК.
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23.01.2023 17:47 Ответить
Чого це Гройсмана ніхто не згадує ? Тільки Яценюка ...
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23.01.2023 17:51 Ответить
💯
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24.01.2023 00:06 Ответить
 
 