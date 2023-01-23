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Рашисты обстреляли Херсонщину, погиб мужчина, - ОВА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня рашисты в очередной раз открыли огонь по гражданским объектам Херсонщины. Избежать трагедии не удалось.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские снаряды попали в здание в пгт Антоновка.
"Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены - во дворе погиб мужчина. Его жизнь унес обломок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", - говорится в сообщении.
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