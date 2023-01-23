Украинский танкист из 24-й ОМБр дает комментарий на английском языке для журналистов BBC. ВИДЕО
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Украинский танкист по имени Богдан из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила легко ответил на вопросы иностранных журналистов на английском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец ответил на вопрос, повлияет ли на ситуацию в войне поставки иностранных танков.
"Думаю "Абрамс", "Леопард" или "Челленджер" нам бы очень подошли. Любой танк помог бы нам победить", - сказал украинский воин, стоя вместе с сослуживцами у своей бронемашины советского образца.
"Украинский "наемник" из 24-й ОМБр шпарит по-английски, аж гай шумить", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+64 Rino Rino
показать весь комментарий23.01.2023 21:39
+48 Вася Шевченко f77d76ba
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+35 Natalia Linnik
показать весь комментарий23.01.2023 21:40
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в ВСУ у каждого второго воина два высших образования,
у кацапни у каждого второго по три отсидки)))
на фронті багато вчителів і викладачів... які із окопу можуть читати лекції своїм студентам
Професор університету на передові читає онлайн-лекції студентам
- Ivan! Do you speak English?
- Йес ай спик, но )(уево - )(уево!
Забавний випадок. (колись бував в штатах, подяка спонсорам)
В маркеті "Walmart" підходить до мене кацапська бабця і питає як в англійській мові буде "цукор", бо не може знайти пачку. Відовідаю, що "sugar" (шуга). Побігла. Хвилин 10 знову підбігає і питає, а як же в англійській мові пишеться буква "ш"
Это будет длинная дистанция.
"Мы с Джейн родной...
Сын Джо с своей женой...
Вместе мы живём все дружно
Больше никого не нужно..."
Армия, в которой на двух солдат три судимости, никогда не победит армию, в которой на двух солдат три высших образования.