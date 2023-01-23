Украинский танкист из 24-й ОМБр дает комментарий на английском языке для журналистов BBC. ВИДЕО

Украинский танкист по имени Богдан из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила легко ответил на вопросы иностранных журналистов на английском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец ответил на вопрос, повлияет ли на ситуацию в войне поставки иностранных танков.

"Думаю "Абрамс", "Леопард" или "Челленджер" нам бы очень подошли. Любой танк помог бы нам победить", - сказал украинский воин, стоя вместе с сослуживцами у своей бронемашины советского образца.

"Украинский "наемник" из 24-й ОМБр шпарит по-английски, аж гай шумить", - пишет в комментарии автор публикации.

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