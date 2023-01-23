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Украинский танкист из 24-й ОМБр дает комментарий на английском языке для журналистов BBC. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский танкист по имени Богдан из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила легко ответил на вопросы иностранных журналистов на английском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец ответил на вопрос, повлияет ли на ситуацию в войне поставки иностранных танков.

"Думаю "Абрамс", "Леопард" или "Челленджер" нам бы очень подошли. Любой танк помог бы нам победить", - сказал украинский воин, стоя вместе с сослуживцами у своей бронемашины советского образца.

"Украинский "наемник" из 24-й ОМБр шпарит по-английски, аж гай шумить", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ "Акация" на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Также читайте: Польша будет запрашивать у ФРГ Leopard для Украины, когда сформируется соответствующая коалиция государств, - Рау
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Топ комментарии
+64
Міцного здоров'я герою і довгих років! велика подяка і шана герою від українського народу.
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23.01.2023 21:39
+48
можливо...
на фронті багато вчителів і викладачів... які із окопу можуть читати лекції своїм студентам

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23.01.2023 21:50
+35
В порівнянні з ватним біосміттям.
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23.01.2023 21:40
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Міцного здоров'я герою і довгих років! велика подяка і шана герою від українського народу.
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23.01.2023 21:39 Ответить
В порівнянні з ватним біосміттям.
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23.01.2023 21:40 Ответить
***
в ВСУ у каждого второго воина два высших образования,
у кацапни у каждого второго по три отсидки)))
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24.01.2023 14:03 Ответить
Вчитель англійської мови у мирному житті, мабуть.
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23.01.2023 21:41 Ответить
Багато Украiнцiв розумiють Англiйску, багато хто володiе Англiйскою достанн'о для спилкування. Набагато бiльшь, нiж до 2014, до речи.
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23.01.2023 21:47 Ответить
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23.01.2023 22:01 Ответить
згоден, тут нічого дивного! мене дивують люди для яких це якийсь нонсенс, щось недосяжне...
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23.01.2023 22:21 Ответить
Трудность - в изучении второго языка. После этого Вы уже знаете КАК для Вас удобнее выучить любой язык. Большинство Украинцев - двомовни, тому перший крок вже зроблено, дальше вже набагато легше.
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23.01.2023 22:28 Ответить
можливо...
на фронті багато вчителів і викладачів... які із окопу можуть читати лекції своїм студентам

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23.01.2023 21:50 Ответить
воїн молодець, але це рівень звичайної шкільної програми, якщо вчили англійську...
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23.01.2023 22:18 Ответить
Двом танкістам на відео вже під 60 років...
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23.01.2023 21:41 Ответить
Вони ще мабудь і Афган пройшли!!!!
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23.01.2023 21:47 Ответить
думаете, у него и пушту где-то на таком же уровне?
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23.01.2023 21:53 Ответить
100%
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23.01.2023 23:19 Ответить
Без коментарів
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23.01.2023 21:42 Ответить
Хтось ще сумнівається, що зможемо швидко освоїти??????
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23.01.2023 21:44 Ответить
Головне шо не москаль.
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23.01.2023 21:48 Ответить
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23.01.2023 21:50 Ответить
соловьов в припадку б'ється
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23.01.2023 21:46 Ответить
воно зараз набреше що то був англієць...найомнік...англо-сакс ))))
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23.01.2023 21:51 Ответить
+100
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23.01.2023 22:02 Ответить
Масквабад. Корреспондент ВВС обращаясь к кацапу:
- Ivan! Do you speak English?
- Йес ай спик, но )(уево - )(уево!
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24.01.2023 08:56 Ответить
до речі, американці вважають, що світ поділяється на 2 категорії людей - тих, хто розмовляє англійською і террористів
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23.01.2023 21:46 Ответить
Bullshit.
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23.01.2023 21:49 Ответить
Це світ розділяється на одноязичних (амерів/бритів, кацапів, китайозів) та ін. Інші говорять 2+ мовами, а перші тільки свою рідною.
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23.01.2023 22:22 Ответить
Знаєте скільки в Китаї людей,що знають англійську-більше ніж носіїв цієї мови в світі
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23.01.2023 22:45 Ответить
Мій знайомий жив якось у пекіні, каже англійську там ніхто не знає і не хоче знати.
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24.01.2023 12:45 Ответить
США країна емігрантів, де багато людей знають мову країни свого походження і англійську, бо без елементарного знання її ви не зможете влаштуватись там навіть на некваліфіковану роботу. Але є чимало іншо-, особливо іспаномовніх районів. В Майямі, наприклад 67% жителів іспаномовні.
Забавний випадок. (колись бував в штатах, подяка спонсорам)
В маркеті "Walmart" підходить до мене кацапська бабця і питає як в англійській мові буде "цукор", бо не може знайти пачку. Відовідаю, що "sugar" (шуга). Побігла. Хвилин 10 знову підбігає і питає, а як же в англійській мові пишеться буква "ш"
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24.01.2023 10:08 Ответить
Я багато подорожував ЄС, постійно зустрічав у подорожах американців. Вони самі мені казали, що більшість "корінних" пересічних не знають іноземних взагалі - нахєра знати якщо всі скрізь тебе розуміють. Часто амери були в ****, коли я казав, що вільно розмовляю 3 мовами.
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24.01.2023 12:49 Ответить
Можливо мої враження були такі тому, що мені довелося більше зустрічатися з емігрантами так би мовити першого покоління з вищою освітою в Silicon Valley які ще не дуже там асімілювалися.
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24.01.2023 23:33 Ответить
"Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." (с) Джохар Дудаев
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23.01.2023 21:50 Ответить
Геніальний син чеченського народу був, і провідець.
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23.01.2023 21:56 Ответить
Правда від першого до останнього слова.
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23.01.2023 22:08 Ответить
корреспондент ВВС спалил британский экипаж Т-64БВ.
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23.01.2023 21:50 Ответить
Кацапе, просто на двох українських воїнів 3 вищі освіти, а на двох кацапських - 3 відсидки. Різницю розумієш?
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23.01.2023 21:54 Ответить
ты ж вроде не новенький... Давно здесь не был?
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23.01.2023 22:05 Ответить
Ну так чого ж екіпаж британський? ната, найомнікі? Скабєєвой надивися? Чи то ти так жартуєш? Невдалий то жарт
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23.01.2023 22:11 Ответить
я уже заметил, что после яиц у многих напрочь исчезло не только чувство юмора, но и способность чувствовать сарказм. Сочувствую.
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23.01.2023 22:14 Ответить
Нерви й так натягнуті, а тут ще ти зі своїми жартами.
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23.01.2023 22:17 Ответить
сарказм - убежище адекватных людей среди потока вражеской пропаганды и местного *********.
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23.01.2023 22:20 Ответить
Згоден, нерви здають...
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23.01.2023 22:22 Ответить
Спокуха.
Это будет длинная дистанция.
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23.01.2023 22:24 Ответить
Згоден
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23.01.2023 22:30 Ответить
Если хорошенько поковырять Украинца, то обнаружится, шо между Американцем и Украинцем очень мало разницы. Это на сегодня отношение к Вам, как нации, тут, в Штатах. Я, разумеется, с этим всегда спорю, налегая на 500 лет сопротивления, но, в сущности, с основным посылом согласен.
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23.01.2023 22:24 Ответить
самая большая разница в том, что у нас значительно меньше афроукраинцев и нет латиносов.
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23.01.2023 22:26 Ответить
У вас есть Киримли, мадьяры, румыны, крымчаки, караимы, греки....вам тiльки Латинос не вистача до повного Ноева Ковчега.
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23.01.2023 22:33 Ответить
Макс! Тут справа в тому що основа менталітету українців та американців - ІНДИВІДУАЛІЗМ! І ми і американці - "діти порубіжжя" Ми століттями жили воюючи з Диким Полем Американці теж мали "фронтир" От і виросли "індивідуалісти"
"Мы с Джейн родной...
Сын Джо с своей женой...
Вместе мы живём все дружно
Больше никого не нужно..."
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23.01.2023 22:54 Ответить
Абсолютно точно!Украинский хуторянин и Американский фермер - это одно и то же, за исключением одной незначительной мелочи - мовы. Ну, выскочила жеж замуж за фермера моя доча,имея диплом кандидата наук.
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23.01.2023 23:06 Ответить
Яиц и тех и других.
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24.01.2023 05:56 Ответить
Украинские танкисты,лётчики,комсостав знают языки,имеют высокий интеллект.а теперь посмотрите на морду суровикина.там ни мыслей,ни интеллекта,ничего.вывод-биомусор кацапы все начиная от их фюрера и кончая солдатом.
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23.01.2023 22:06 Ответить
Байдiн, ввіді!! Треба захистити англомовних українців!
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23.01.2023 22:07 Ответить
байден! захисти! англомовних украінців!!!!!
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23.01.2023 22:17 Ответить
У нас на одного солдата,два высших образования,у рюсьге на одного петуха две ходки
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23.01.2023 22:20 Ответить
Які чудові танкісти!)Приємно дивитись-не то що на агрохімію!
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23.01.2023 22:22 Ответить
Кожен український вояк має по дві вищі освіти, а кожен російський має по три судимості.
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23.01.2023 22:22 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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23.01.2023 22:29 Ответить
Гарний приклад - якщо б в ЗСУ всі такі були , то ніяких клоунів в президентах не було б
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23.01.2023 22:30 Ответить
прикинув як буряти слухають і акуєвают...
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23.01.2023 22:32 Ответить
Как там говорят:
Армия, в которой на двух солдат три судимости, никогда не победит армию, в которой на двух солдат три высших образования.
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23.01.2023 22:47 Ответить
Тепер на рашці скажуть, що це переодягнений в українця англо-сакс!
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23.01.2023 23:35 Ответить
Регулярно дивлюся ********** , що помітила , мало дають воєнкорів своїх, а частіше кадри з арглійськими, французськими та американськими журналістами й беруть інтервю англійською в наших воїнів відповідно ті й говорять з ними. Дивна річ , вони ніби лякають своїх орків наступними ліями ЗСУ. Чи то мо так стимулюють призов ? 🤗
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23.01.2023 23:51 Ответить
Молодці хлопці!!!! В порівнянні з "великим и могучем рузьким матерним" це щось...Ви тільки послухайте, як говорять москалі, навіть з рідними- один пік-пік, цензура фоном забиває. Моральні виродки...
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24.01.2023 01:30 Ответить
Років три тому кацапи на повному серйозі спробували поставить питання в ЮНЕСКО про визнання "культурним нематеріальним надбанням світового масштабу" російський мат!
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24.01.2023 06:37 Ответить
Шо мають тим і гордяться
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24.01.2023 08:26 Ответить
Красень!
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24.01.2023 07:26 Ответить
НАТО в хаті.
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24.01.2023 09:18 Ответить
Чолов'яга - не хлопчинка-міленіал, котрий з пелюшок мав доступи до англомовного інформаційного простору. Видно, що це дядько, котрий вміє прикладати зусилля над собою, вчитись і розвиватись.
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24.01.2023 11:15 Ответить
 
 