В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе люди в форме задерживают мужчин и силой заталкивают в машины скорых, полиции и обычных бусов. Соответствующие видео в последние недели публикуют местные паблики, а местный центр комплектования и военное руководство подтвердили такие действия.
Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Вывоз мужчин в центры территориального комплектования насильно может квалифицироваться как уголовное правонарушение, рассказал Дмитрий Ткаченко. Все военнообязанные должны самостоятельно прийти для сверки данных. Просить документы на улицах сотрудники военкоматов права не имеют, как и лично выписывать повестки.
"Действительно, практика такова, что человеку могут предложить сесть в транспорт и проехать в центр комплектации, но он может отказаться от этого, сказать, что он явится в соответствии с датой, указанной в повестке. Что касается того, что мы видим, то подобное направление человека в транспорт и вывоз в неизвестном направлении может быть квалифицировано как уголовное нарушение", — говорит адвокат.
Такие действия нарушают 146 статью Уголовного кодекса Украины и считаются похищением. Пострадавший от этого человек может обратиться в полицию.
Был также случай, когда люди в военной форме использовали для выполнения своих обязанностей карету скорой помощи. По словам начальницы координационного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, карета скорой не была оборудована для медицинских услуг, сейчас в этом случае проводят проверку:
"В ней нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности, для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности".
Меры по мобилизации начались с началом полномасштабной войны, отметила Наталья Гуменюк. По ее словам, все военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования для сверки данных:
"Это обязанность, которую военнообязанные граждане должны выполнить, если он не выполнил его, он может быть дополнительно приглашен для проведения этой работы. Пройти медицинские процедуры, в частности медицинское освидетельствование, документальное оформление, сверку данных личных и выполнять дальнейшие распоряжения соответствующих должностных лиц территориального центра комплектования. Если он подлежит мобилизации, он должен пройти подготовку и может быть отправлен в подразделение".
Пожалуйста, подождите...
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Вчіть свої права, люди ! І Знімайте весь бєзпрєдєл на камери !
Сама дорога річ - це власна тупість.
и за это такой действующий военный получает зарплату, раннюю пенсию и льготы?
если завтра эти мордовороты не окажутся на фронте, то и нет смысла говорить о тех, кто не пришел по повестке.
Яка користь з таких вояків, навіть коли їх озброять ********* танками?
Тоді вже потрібно брати приклад з кацапів і в "загороджувальних загонах".
А Европе от такой страны нужно бетонным забором отгородится, не то что пускать быдло в свой союз. Вот СССР, это для Украины самое место с таким уровнем мышления пипла.
Это ватная постановка!
К примеру мой сын на Борщаговке в Соломенскийвоенкомат больше месяца просится о призыве... всё потом потом
І тут питання: чому за 300 років будь яка ОПГ яка натягувала на себе шкуру "влади" таких людей загоняла в котли, чи тихенько страчувала, чи громко - щоб створити погрози в ЗМІ всім іншим патріотично налаштованим людям...
Ось давай не риторичне, а пряме питання: актор Бені посилався на гарантії Червоного Хреста вивести Азовців та інших з Маріуполя, Хрест відхрестився (бо немає подібних важелів в статуті) а самих патріотичних хлопців спалили в Оленівці (двоє моїх друзів відмучились також )...
Питання: Як актор Бені собі таке дозволив?
это люди, которые прошли подготовку, обутые-одетые, должны уметь воевать. зачем государство их "кормило и кормит"?
воевать должны физически и морально-психологически подготовленные, экипированные и обученные. должно быть четкое понимание ответственности государства в случае ранения или гибели.
эта работа долна быть почетна.
а у нас армия - это пережиток рабства и совка.
а мобилизационный резерв - это РЕЗЕРВ, который прикроет, а не наоборот.
Можливо для декого тільки зараз відкрилися очі, після розголосу "яєць по 17 грн". Але люди "у темі" вже давно знають, що іде просто скажений "дєрібан" по абсолютно усіх напрямках. Безумовно, розпил відбувався при будь-якій владі, питання лише у наглості та жадобі. Але раніше хоч який результат необхідний був для показу, зараз же це взагалі це не турбує ЗЄлень, тільки бабло, бо завтра вже може не існувати.
Можна вірити у розових поні, єдинорогів, казкових фей, що після війни все раптово зміниться, військові не дадуть крастки, усім все згадають і т.д. Але в кожного буде власний набір величезних проблем (лікування, пошуки роботи, житла яке зруйнували, відпочинок). І ти просто розумієш, що вся ця бандота (суддівська, ментовська, законодавча) відсидиться в тилу, потім буде з себе робити героїв і так само робити, що і раніше.
Давайте не будемо вводити себе в оману, але в нас реально втрат бiльше 10 000. Тобто Держава повинна була виплатити сiм'ям полеглих Захисникiв вже понад 150 млрд.грн. Але, як i в усьому iншому "неначасi", нажаль.
м
применять насилие и репрессии тоже сложно закон непозволяет. и какой выход?
Пусть начнут брать багатеньких.
Ан нет. На багатеньких обязанности по Конституции не распространяются. Только блага....
Зробіть рекламу по телевізору: "Вступайте в ряди збройних сил України. Це поважна робота і зарплата 100 000 грн".
Наберете повно людей! І тих, хто бажає воювати.
Якщо ви наберете тих, хто не хоче воювати - вони вам нормально воювати не будуть!
Тому й виникає ситуація, як її описав боєць ЗСУ, байкер, режисер Євгеній Смирнов: "Я б не хотів поруч із собою в окопах бачити людину, яку силоміць відправили на війну. Я б не зміг їй довіряти, а на війні без довіри неможливо" Источник: https://censor.net/ru/r3392451
Гидота, яка тут розгулялась в коментах, ніяк не може зрозуміти, що не всім дано бути ВОЇНОМ. Людина може бути найщирішим патріотом, свідомим українцем, а воїном ніяким. Правда, такі самі йдуть добровольцями - і гинуть першими.
Це коли жандарми перекривали якесь містечко і виловлювали всіх чоловіків для комплектування флоту (путівка в один кінець для 50 відсотків рекрутів)
Кожен громадянин України, є її заручником та власністю. Яка нахрен свобода?
Здається їх перебування там є найбільш доцільним.
Більше того, керівники тцк масово отримують хабарі та незаконно збагачуються. Ці істотини повинні відбувати покарання, але очевидно правоохоронні органи не вважають своєю компетенцією розслідування таких фактів.
бо вони частково цю війну і привели в Україну
а піаніст і зе-шобла - 100% їх "заслуга"
поржем тепер
в гуртожитках повно бугаїв-переселенців з сім'ями, які нічим не зайняті, всім незадоволені, а місцевих називають бандерівцями
проте гребуть до військоматів переважно місцевих