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война (47211) Одесса (7377) мобилизация (1658) Гуменюк (492)

В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Одессе люди в форме задерживают мужчин и силой заталкивают в машины скорых, полиции и обычных бусов. Соответствующие видео в последние недели публикуют местные паблики, а местный центр комплектования и военное руководство подтвердили такие действия.

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Вывоз мужчин в центры территориального комплектования насильно может квалифицироваться как уголовное правонарушение, рассказал Дмитрий Ткаченко. Все военнообязанные должны самостоятельно прийти для сверки данных. Просить документы на улицах сотрудники военкоматов права не имеют, как и лично выписывать повестки.

"Действительно, практика такова, что человеку могут предложить сесть в транспорт и проехать в центр комплектации, но он может отказаться от этого, сказать, что он явится в соответствии с датой, указанной в повестке. Что касается того, что мы видим, то подобное направление человека в транспорт и вывоз в неизвестном направлении может быть квалифицировано как уголовное нарушение", — говорит адвокат.

Такие действия нарушают 146 статью Уголовного кодекса Украины и считаются похищением. Пострадавший от этого человек может обратиться в полицию.

Смотрите: В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Был также случай, когда люди в военной форме использовали для выполнения своих обязанностей карету скорой помощи. По словам начальницы координационного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, карета скорой не была оборудована для медицинских услуг, сейчас в этом случае проводят проверку:

"В ней нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности, для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности".

Меры по мобилизации начались с началом полномасштабной войны, отметила Наталья Гуменюк. По ее словам, все военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования для сверки данных:

"Это обязанность, которую военнообязанные граждане должны выполнить, если он не выполнил его, он может быть дополнительно приглашен для проведения этой работы. Пройти медицинские процедуры, в частности медицинское освидетельствование, документальное оформление, сверку данных личных и выполнять дальнейшие распоряжения соответствующих должностных лиц территориального центра комплектования. Если он подлежит мобилизации, он должен пройти подготовку и может быть отправлен в подразделение".
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Топ комментарии
+44
Як був совок, так і лишився совок.
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23.01.2023 21:47
+32
співробітників чекають на передовій
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23.01.2023 21:49
+31
У нас на Львівщині таке саме позорище..................... Класна картинка для Скабєєвої!
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23.01.2023 21:48
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Страница 3 из 3
От ви всі скажіть,де всі ті хто проходив спец школи охороників,де ті всі випускники військових академій,де всі інші спецпризначенці? За 30 років таких людей з мільйон має бути.І при чому всі за віком підходять.Чому бігають за тими,хто не служив і кидають у найгарячіші точки,люди стріляти не вміють,щоб добре стріляти,потрібна велика практика.І навіщо таке робить вище військове керівництво
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23.01.2023 22:25 Ответить
Тут закон естественного отбора. В первую очередь ловят тех кто медленно бегает. А спортсмена да еще военного попробуй поймать. Тем более они все в ментуру и охрану государственных тушек пристроились.
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23.01.2023 22:33 Ответить
В нас тільки пенсіонерів силових структур, що йшли на пенсію в 40 років, більше мільйона. Вони і стріляти вміють, і всі навички мають. їх чомусь не чіпають.
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23.01.2023 22:50 Ответить
І вони всі не зроблені.І мають ще сили.
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23.01.2023 22:52 Ответить
Может то второй сезон Маски Шоу снимают в Одессе.
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23.01.2023 22:30 Ответить
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23.01.2023 22:34 Ответить
Парня на улице тормознули ТЦК и явно хотели получить его данные.Но быстро передумали,потому как..)


======================================

Вчіть свої права, люди ! І Знімайте весь бєзпрєдєл на камери !
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23.01.2023 22:34 Ответить
Нехай ловлять, хай тепер кожен згадає за кого він голосував в 2019.Як то хужє нє будіт , і хоть поржєм, ржітє тепер на все ібло.
Сама дорога річ - це власна тупість.
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23.01.2023 22:39 Ответить
краще і не скажеш
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23.01.2023 23:17 Ответить
Надо бы Зеле петицию закинуть.Раз у нас и женщины военнообязанные,вот их и садить в военкоматы.Легкий труд,хорошая(даже очень) зарплата.А этих зажравшихся хряков на фронт.Глядишь и не надо мобилизировать никого
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23.01.2023 22:40 Ответить
Швидка не була обладнана?! Так а накуя ви її розкомплектували?
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23.01.2023 22:52 Ответить
У медали две стороны. Почему происходит этот беспредел? Потому что тот кого затащили в машину х@й забил на вызов в военкомат,не так ли?
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23.01.2023 22:53 Ответить
т.е. первоочередная задача действующего военного (сотрудника военкомата) не агрессию отражать, а дождавшись объявления мобилизации ловить военнообязанных?

и за это такой действующий военный получает зарплату, раннюю пенсию и льготы?
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23.01.2023 23:28 Ответить
Нет, это не т.е. Вопрос,что делать с теми,кто не пришёл по повестке? Тем более это ж Одесса. Может этот "пассажир" ещё в 2014 году веселился возле дома профсоюзов размахивая трехцветной портянкой. Ну а что касается этих мордоворотов,то если они завтра окажутся на фронте никто не расстроится.
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23.01.2023 23:44 Ответить
действующие военные (обученные, обутые-одетые) отсиживаются в тылу

если завтра эти мордовороты не окажутся на фронте, то и нет смысла говорить о тех, кто не пришел по повестке.
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24.01.2023 07:12 Ответить
Проводити відповідну інформаційну політику, питання чому в лютому були черги в війскомати, а за 11 місяців дійшли до цього?
Яка користь з таких вояків, навіть коли їх озброять ********* танками?
Тоді вже потрібно брати приклад з кацапів і в "загороджувальних загонах".
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24.01.2023 13:30 Ответить
Беспределом по беспределу!? Вот что происходит, когда быдло наделяют правами...

А Европе от такой страны нужно бетонным забором отгородится, не то что пускать быдло в свой союз. Вот СССР, это для Украины самое место с таким уровнем мышления пипла.
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24.01.2023 09:11 Ответить
ТЦК дана команда на підсилення мобілізації,ТЦК не почули і вирішили що дана команда тероризувати і кошмарити народ без закону і поваги.ТЦК попуститься бо такі речі вже можуть доводити людей до крайнощів.Спокійно проводьте мобілизацію.
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23.01.2023 22:55 Ответить
Перхоть з під ****** мамонта я тобі опущенцю вже все написав.На від міну від тебе я давно вже був в воєнкоматі і там де ти чуйня сресьшя від звуків.Ти мені чмо путінське не цікаве.Не тужься сраку порвешь,тобі ще на трасу нею працювати для орків на більше викидень гівна ти нічого не вартий.Потухни сосикабра путіна.Для справки чмо, Мундіаль це чемпіонат світу.Ти навіть мови не знаєшь ********.
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24.01.2023 02:13 Ответить
Пішов в піхву *******.Відсоси у комбайна сзаді.Мені на тебе начхати ****** путіна..
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24.01.2023 02:19 Ответить
Девочки, не ругайтесь.
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24.01.2023 07:48 Ответить
Спеціально для створіння, яке у свому імені має російське "е": військкомати в Україні є, а дехто за звичкою їх називає воєнкоматами. То, звісно, більший гріх, аніж "містер Голодомор",...., "акторка з фльмів для дорослих". Остання сценка була перед москалями у Юрмалі. Але то таке.
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25.01.2023 02:27 Ответить
Швидше за все, хочуть таким чином відкласти (на деякий час) перемогу, та набирають незаконними методами невмотивованих і ненавчених людей - таким чином хочуть біля корита довше протриматися. А справжніх бійців бояться та заважають їм воювати.
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23.01.2023 22:56 Ответить
Не ведитесь..

Это ватная постановка!

К примеру мой сын на Борщаговке в Соломенскийвоенкомат больше месяца просится о призыве... всё потом потом
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23.01.2023 22:56 Ответить

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23.01.2023 23:04 Ответить
это новая шутка квартала?
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23.01.2023 23:31 Ответить
Очень многие кому сегодня 35--42 застали время 93--05гг годов когда учились в вузах скороспелых где не было воен-кафедр, либо были ранее сокращены. На сегодня это люди без воен-билета и кафедры. И присягу не принимали. Ну вот сколько такой проживет на фронте после 10 дней подготовки и зимой? Ответ----1 день. Но к такой ситуации мы шли 25 лет. Четко прописать контракт, деньги, льготы, помощь семье уже на другой день как подписал итд. Опыт тут мировой до отказа. А как быть тем, у кого нет денег на амуницию полноценную---а там купить на 40 тыс. гр сразу! Я бы таким позволил выехать, найти работу, и платить 20% зарплаты в МО или просто в бюджет. Но обязательно только так. Те же кому за 50 чуть и служили срочную, тяжело будет пользу приносить с учётом здоровья. Мы наклепаем инвалидов немеряно на будущий бюджет страны, который у нас никогда не был реальным по жизни. И врядли будет потом.
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23.01.2023 22:57 Ответить
А хто повинен воювати в такому разі? Яка категорія людей?
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24.01.2023 03:42 Ответить
Добровольці такі як Азов, Сашко Білий, Степан Хмара, чи навіть Батько Богдан і Махно.

І тут питання: чому за 300 років будь яка ОПГ яка натягувала на себе шкуру "влади" таких людей загоняла в котли, чи тихенько страчувала, чи громко - щоб створити погрози в ЗМІ всім іншим патріотично налаштованим людям...

Ось давай не риторичне, а пряме питання: актор Бені посилався на гарантії Червоного Хреста вивести Азовців та інших з Маріуполя, Хрест відхрестився (бо немає подібних важелів в статуті) а самих патріотичних хлопців спалили в Оленівці (двоє моїх друзів відмучились також )...

Питання: Як актор Бені собі таке дозволив?
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24.01.2023 05:11 Ответить
в структурах МО есть много "военных", которые никак не воюют.

это люди, которые прошли подготовку, обутые-одетые, должны уметь воевать. зачем государство их "кормило и кормит"?

воевать должны физически и морально-психологически подготовленные, экипированные и обученные. должно быть четкое понимание ответственности государства в случае ранения или гибели.

эта работа долна быть почетна.

а у нас армия - это пережиток рабства и совка.

а мобилизационный резерв - это РЕЗЕРВ, который прикроет, а не наоборот.
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24.01.2023 07:28 Ответить
Ви впевнені що не воюють? Мій сусід, пенсіонер МВД з перших днів на фронті. Можете назвати конкретно ті структури МО де багато військових і які ніяк не воюють?
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25.01.2023 01:25 Ответить
Ну, точно не старі хворі під 60 діди, яким з радістю роздають повістки, тому що ще при Союзі були кафедри військові в усіх майже ВУЗах. навіть при диктаторі сталіні призивали на війну до 55 років, а найкраще воювали 18-30 років! У нас такі взагалі майже табу - типу ремає спеціальності, а строковики вовати не повинні (?!)... Брєд якийсь.
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24.01.2023 07:39 Ответить
Якщо вже таке, то в першу чергу мають йти ті, хто жив за рахунок держави, отримував премії, житло і т.д. І таких дуже багато, держ службовців самих різних дуже багато. Також від не навчених смислу нуль, також хто буде працювати і донатити на армію? Якщо всіх заберуть, то хто будет будувати і ремонтувати. Армія це не дорого, це ДУЖЕ дорого і на це треба гори бабла і це бабло треба десь брати. Ось ремонтували свій будинок, то як стало питання, то в домі або пенсіонери, або жінки, в усьому домі лишилося 4 чоловіки, які і накрили 260 метрів даху, бо більше нема кому, а кинути будинок без даху на зиму, то це на весну буде руїна.
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24.01.2023 12:36 Ответить
А я б в першу чергу відправляв на передову дітей, чоловіків, близьких родичів суддів і прокурорів, тому що вони в першу чергу винні і вкорупції і в бардаку який був і є в державі.
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25.01.2023 01:28 Ответить
Якби ви могли щось зробити, то ви б не виписували це все, а робили бі, а наразі це просто букви і все. А я написав що війна потребує вагони бабла, одна тільки МСТА-С трофейна, жере біля тони соляри на 100км, не кажучи про БК. Ну а доводити до абсурду на треба, просто треба закони і банально забирати все державне назад зі штрафами. Ну і як там Канада? )
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25.01.2023 13:22 Ответить
Патриотизм заканчивается там где вручается повестка нет что бы с пониманием пойти и повоевать за скумбрию за 8 гривен. Такая цена такой дешовой рыбы. а как вы хотели?
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23.01.2023 23:03 Ответить
пару днів тому провели в оснанню путь товариша Похорон був важким Привезли його з Опитного На похорон приіхало два буса з районного воєнкомату подібних козаків Товариш покійний звонив до дому два тижні кожен день та розповідав що внагляк пускають на мясо і то без толку та вже пару днів як ми його похоронили( Читаю про яйця по сімнацять про піздюка львівського який заколідував там 400 рубасів Дивлюся як наглюче шапіто відмазується як все по тупарилому Згадую про козаків з воєкомату та ментів яких зараз стало дуже багато які щось вміють іх вроді 300 тис 300тис!!!при Поросі вони мали бути мін 3 міс на рік на передку-але при шапітє ім треба кріпити халопів на 500 гр за ремінь та брати з собою козаків з воєнкомату та виробляти таке як і було показане тут Питання чи брехливе та крадюче шапіто 95 подбає про моіх близьких та рідних якщо зі мною щось станеться?
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23.01.2023 23:07 Ответить
Гадаю ви і самі знаєте відповідь на останнє питання... Вже неоднарозово звучало, що не виплачують гроші сім'ям полеглих Захисників (саме з великої літери!). Можливо колись потім... після деномінації гривні. А як їм зараз бути, якщо це був, наприклад, єдиний хто годував сім'ю? Ось ці питання взагалі у медіа майже не піднімають, лише поодинокі згадки у більш вузьких колах.

Можливо для декого тільки зараз відкрилися очі, після розголосу "яєць по 17 грн". Але люди "у темі" вже давно знають, що іде просто скажений "дєрібан" по абсолютно усіх напрямках. Безумовно, розпил відбувався при будь-якій владі, питання лише у наглості та жадобі. Але раніше хоч який результат необхідний був для показу, зараз же це взагалі це не турбує ЗЄлень, тільки бабло, бо завтра вже може не існувати.
Можна вірити у розових поні, єдинорогів, казкових фей, що після війни все раптово зміниться, військові не дадуть крастки, усім все згадають і т.д. Але в кожного буде власний набір величезних проблем (лікування, пошуки роботи, житла яке зруйнували, відпочинок). І ти просто розумієш, що вся ця бандота (суддівська, ментовська, законодавча) відсидиться в тилу, потім буде з себе робити героїв і так само робити, що і раніше.
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24.01.2023 00:22 Ответить
А яка зараз компенсація? Просто цікаво що за це за сума, яку держава не може виплатити.
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24.01.2023 08:39 Ответить
Постанова Кабмiну №168 вiд 28.02.2022. п.2 - 15 000 000 грн. Грошi доволi великi, але всеодно некорректно порiвнювати з життям людини. Тим не менш вони би допомогли родинам на якийсь час.
Давайте не будемо вводити себе в оману, але в нас реально втрат бiльше 10 000. Тобто Держава повинна була виплатити сiм'ям полеглих Захисникiв вже понад 150 млрд.грн. Але, як i в усьому iншому "неначасi", нажаль.
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24.01.2023 08:59 Ответить
Как же вова станет президентом если его убьют. мамма римма о четвертой повестке сынуле
м
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23.01.2023 23:08 Ответить
Повинна працювати добре налагоджена система рекрутингу. Людина має добровільно прийняти зважене рішення йти у військо. А від таких методів користі на фронті не буде, тільки шкода.
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23.01.2023 23:20 Ответить
Свідома дискредитація ЗСУ, винні мають реально відповісти за такі дії.
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23.01.2023 23:50 Ответить
получается граждане неходят воевать
применять насилие и репрессии тоже сложно закон непозволяет. и какой выход?
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24.01.2023 00:00 Ответить
Нехотят потому, что видят несправедливость.
Пусть начнут брать багатеньких.
Ан нет. На багатеньких обязанности по Конституции не распространяются. Только блага....
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24.01.2023 00:22 Ответить
Я думаю, от очередного необученного, а главное немотивированного куска мяса на фронте толку мало. Богатенький пусть лучше деньги зарабатакует платит, на которое можно купить оружие и лекарства и лечить наших военных.
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24.01.2023 06:53 Ответить
Выход? Предлагаю поднять бюлетени и смотреть, кто голосовал Поприколу, тот идет копать окопы!
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24.01.2023 03:53 Ответить
І це правильно. Бо кожному диванному патріоту стає зле коли бачить повістку.
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24.01.2023 00:58 Ответить
А от закордонний патріот - це зовсім інша справа. Вони найбільш войовничі і б'ються на фронті в 3 рази ефективніше.
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24.01.2023 01:32 Ответить
В России до такого еще не доходило...Уверен, при первой возможности, парень быстро перекинется на другую сторону...
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24.01.2023 01:56 Ответить
Зі швидкою це точно перебір, а от в ситуації з призовником треба рзібратись, цілком можливо, що це злісний ухилянт, тому довго не панькались. Але попри все, не треба набирати невмотивованих, інакше це те саме гарматне мясно, що й по тій стороні.
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24.01.2023 02:14 Ответить
Нащо таке робити?

Зробіть рекламу по телевізору: "Вступайте в ряди збройних сил України. Це поважна робота і зарплата 100 000 грн".

Наберете повно людей! І тих, хто бажає воювати.

Якщо ви наберете тих, хто не хоче воювати - вони вам нормально воювати не будуть!
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24.01.2023 02:30 Ответить
Все деньги которы ЕС выделяет на помощ Украине идут на содержание ферм Зеботов, чем же платить военным?
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24.01.2023 03:50 Ответить
Вобще цирк, даже в путинской раше такого нет. Где демократия, это насилие. Набирать надо профессиооналов по специальности и добровольно. Как этот будет воевать, если он не хочет, он легко перейдет до рашиков и раскажет где заминировано, как обойти, как зайти с тыла, сольет все, да ему все равно в кого стрелять. Потом появляются новости типа прое..ли Северодонецк, прое..ли Соледар..
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24.01.2023 02:50 Ответить
Мужиков неостанется, расчищают страну для новых хозяев, там и земельная реформа не понадобится
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24.01.2023 03:47 Ответить
А в скорой, я так понял, медкомиссия...Это саботаж, диверсия, как разминирование Чонгара, выдача Нужина, и многие другие. Данные действия сотрудников военкомата направленные не на укрепления обороны страны ,а на провоцирования розочарования в нашей борьбе, подрыве демократичних ценностей, и полному нежеланию их защищать.
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24.01.2023 06:46 Ответить
Звичайна на вигляд швидка Пежо, яких сотні . Я не зрозумів - її спеціально розкурочили, щоб творити оце неподобство ДНРстайл? І дискредитувати Україну...
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24.01.2023 07:54 Ответить
Методи формування війська людьми залишились незмінними по суті з минулого століття, а якщо копнути глибше, то і ХІХ і навіть XVIII.
Тому й виникає ситуація, як її описав боєць ЗСУ, байкер, режисер Євгеній Смирнов: "Я б не хотів поруч із собою в окопах бачити людину, яку силоміць відправили на війну. Я б не зміг їй довіряти, а на війні без довіри неможливо" Источник: https://censor.net/ru/r3392451
Гидота, яка тут розгулялась в коментах, ніяк не може зрозуміти, що не всім дано бути ВОЇНОМ. Людина може бути найщирішим патріотом, свідомим українцем, а воїном ніяким. Правда, такі самі йдуть добровольцями - і гинуть першими.
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24.01.2023 07:57 Ответить
Це що зараз з мобілізацією має середньовічний англійський термін -"прессінг".
Це коли жандарми перекривали якесь містечко і виловлювали всіх чоловіків для комплектування флоту (путівка в один кінець для 50 відсотків рекрутів)
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29.01.2023 19:14 Ответить
Яка нахрен Європа? Україна, це така сама рабська, корумпована держава, де цвіте буйним цвітом свавілля, як і Росія. Як на мене, геть зовсім ні чим не відрізняється. Дай бидлоті права, так вони й раді старатися... Вважають, що Бога за бороду вхопили.

Кожен громадянин України, є її заручником та власністю. Яка нахрен свобода?
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24.01.2023 08:43 Ответить
У одних темах патріоти войовничо ********** шашками "Дайте нам скоріше бмп, танки, арту, авіацію-ми тих орків на шматки порвемо", у інших-ті ж патріоти обурюються, чому в Україні повістки роздають та до війскоматів громадян тягнуть.
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24.01.2023 08:49 Ответить
Цікаво, чому працівники тцк, які одягнули військову форму і вчиняють кримінальні правопорушення, чим грубо дескридитують ЗСУ, не перебувають на фронті?
Здається їх перебування там є найбільш доцільним.
Більше того, керівники тцк масово отримують хабарі та незаконно збагачуються. Ці істотини повинні відбувати покарання, але очевидно правоохоронні органи не вважають своєю компетенцією розслідування таких фактів.
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24.01.2023 11:19 Ответить
південь і схід треба мобілізувати повністю, а позаду поставити загран загони, як у орків

бо вони частково цю війну і привели в Україну

а піаніст і зе-шобла - 100% їх "заслуга"

поржем тепер
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24.01.2023 12:51 Ответить
Давно у вас это? Может стоит к врачам обратиться?
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24.01.2023 19:32 Ответить
проїдься по райцентрам Вінницької області, ботику )))

в гуртожитках повно бугаїв-переселенців з сім'ями, які нічим не зайняті, всім незадоволені, а місцевих називають бандерівцями

проте гребуть до військоматів переважно місцевих
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24.01.2023 20:34 Ответить
Тебя когда ждать, военком спрашивает.
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24.01.2023 19:33 Ответить
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