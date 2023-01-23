Чиновники смогут ездить за границу только в реальные служебные командировки, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 334-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал сегодня несколько указов.

Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся.

Другое сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.

Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе, - сказал Зеленский.

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