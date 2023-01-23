Чиновники смогут ездить за границу только в реальные служебные командировки, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 334-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Подписал сегодня несколько указов.
Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся.
Другое сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.
Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе, - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
блииииин... ща пойду с котом холодильник инспектировать!!!)))) может шо плохо лежит? ))))
блин, точно пойду!!!
самое смешное, шо мой избалованный рабовладелец (кот) сало как-то не желует... если есть выбор))) то за сардину в масле родину продаст! аж трусится... только слышит что работает консервная открывашка - мчится перецыпается, даже если это горошек открываю))) проверит, подозрительно посмотрит и обидится на пол дня))))
Нині синулі таких *********, як портнов, втікають з України з фальшивими паспортами та посвідченнями "волонтера".
Чому?
Тому що Охендовський вічний. А рахують "свої"...
Так Петро Порошенко відповів на питання, коли він боротиметься з корупцією, під час зустрічі із містянами у Черкасах у січні 2019 року.
У 2006 році обраний народним депутатом України 5-го скликання від Блоку "Наша Україна" під №33 у списку. Був головою Комітету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банківської діяльності. Був членом фракції Блоку "Наша Україна" та членом Політичної партії "Народний союз - Наша Україна".
8 лютого 2005-го призначений на посаду секретаря РНБО. 5 вересня 2005 року після висування проти нього звинувачень з боку колишнього Державного секретаря Олександра Зінченка подав заяву про відставку.
У грудні 2001 партія "Солідарність" увійшла до виборчого блоку Ющенка "Наша Україна", а Порошенко став керівником виборчого штабу. До того партія увійшла до Партії Регіонального Відродження України (яка потім стала Партією Регіонів), Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови ПРВУ.
У 2000 році створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.
Бізнес
Володіє заводами, медіа (зокрема, "5 каналом"), банками. Найвідоміший актив - корпорація Roshen.
Компромат
За інформацією руху "Чесно", є фігурантом 21 корупційного розслідування.
За даними розслідування Bihus.info, екс-заступник секретаря РНБО, бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі. "Укроборонпром" закупив російські деталі для АН-26 за 14,38 млн грн, хоча з Москви вони надійшли за 2,3 млн. Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського після журналістського розслідування.
У лютому 2019 року під час зустрічі з виборцями Петро Порошенко зірвав шапку з жінки, яка поставила йому питання про Анатолія Шарія.
У квітні 2016 року журналісти "Слідство.Інфо" повідомили про те, що Петро Порошенко, який на той час був Президентом України, планує продати свою частку у компанії Roshen через офшорну компанію, уникнувши у такий спосіб сплати податків. За словами Петра Олексійовича, він передав компанію у "сліпий траст".
Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" знайшли три нові офшорні компанії, які Порошенко відкрив на своє ім'я, вже будучи президентом. За словами Порошенка, це була технічна необхідність для передачі бізнесу в управління банку "Ротшидльд".
На початку січня 2018 року був у відпустці на Мальдівах. За інформацією журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», відпочинок обійшовся Порошенку у 500 тис. $. Вони припустили, що він літав за підробленими документами, бо у переліку осіб, що знаходилися на борту, не було його прізвища. Сам Петро Олексійович це заперечив.
Причём, в своём хитрожопом стиле, написали сверху "запрет чиновникам" А в серединку тихонько вставили депутатов, что просто ох**лое нарушение конституции...
Но Порошенко в общении с Западными политиками нарушает семейный ЗЕ-бизнес... с этим надо было что-то делать...
Замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
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ІМНО: д'єрмак підсилюється, він переміг у внутрішньовидовій гризні в цьому охвісті
Эти будут ездить в командировки как Коля Котлета...
я йому не верю! єрмак лишається на посаді, а усе веде до нього
нереальність, перевірятимуть сцяниною у пробірку в котру засцяв сцяти балдибілдер вЗесвіту?
Коли не випустили справжніх студентів і було стільки пафосу " це питання до мене чи родин загиблих", то тихенько прийняли відповідну постанову для "обраних".
І поїхали на навчання у престижні виші і заммера, і помічники суддів і інша прикоритна лупА 40+.
Масштабы ВОРрупции на яйцах и генераторах,круче чем при продаже ядерного оружия Украины братану Ельцину...
Данилыч.. Астанавитесь..
Борислав Береза про не ворюг Кучмістів..., хай їм грець😝
шановни...