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Чиновники смогут ездить за границу только в реальные служебные командировки, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 334-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал сегодня несколько указов.

Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся.

Другое сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.

Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе, - сказал Зеленский.

Смотрите также: Эта неделя будет временем соответствующих решений. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо, - Зеленский о коррупционных скандалах. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Орденоносцы уже чиновники, или ещё нет?
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23.01.2023 23:08
+30
Опять Пороха на границе выпускать не будут?
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23.01.2023 23:02
+20
смешно... оборону Монако значит усилят)))
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23.01.2023 23:01
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смешно... оборону Монако значит усилят)))
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23.01.2023 23:01 Ответить
хоть би командіровошні дали...а то ж як на чужині - ні тобі Крісталу хльобнуть, ні трюфеля..таке ото варених яєць з собою, картоплину в мундірах, кипятільник...
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23.01.2023 23:10 Ответить
ще курка і сало кОпчене)))
блииииин... ща пойду с котом холодильник инспектировать!!!)))) может шо плохо лежит? ))))
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23.01.2023 23:12 Ответить
...на фоні сьогоднішніх новин інспекція буде строга, навіть жорстока, час доби якраз підходящий...(я вже проінспектував - чесно сказать нема порядку, вказав на порушення, виніс останнє попередження)
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23.01.2023 23:15 Ответить
виніс останнє попередження) - сожрал последнее)))))
блин, точно пойду!!!
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23.01.2023 23:22 Ответить
Кіт вже інспектує.
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23.01.2023 23:16 Ответить
Если Сало плохо лежит, нехай твои кот отправит его моим двум котам - они Сала никогда не пробовали, бо в США Сало не растет
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23.01.2023 23:22 Ответить
паганая ваша Америка... даже сало не растет! как жеж вы там, бедные, живете?... мучаетесь )))))
самое смешное, шо мой избалованный рабовладелец (кот) сало как-то не желует... если есть выбор))) то за сардину в масле родину продаст! аж трусится... только слышит что работает консервная открывашка - мчится перецыпается, даже если это горошек открываю))) проверит, подозрительно посмотрит и обидится на пол дня))))
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23.01.2023 23:28 Ответить
Ну, если чесно, то мои дикари даже ковбасу за еду не считают. Так шо Сало - для иx рабов.
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23.01.2023 23:32 Ответить
кума в Монреале 7 лет - говорит гречку не найти ...
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23.01.2023 23:35 Ответить
Странно, славянские (бывшие русские) магазины есть во всех крупных городах, плохо ищет!
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24.01.2023 07:25 Ответить
дегустатор то вже устарєло! нада переучуваться на сомельє!!
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23.01.2023 23:25 Ответить
поїдуть купувати яйця по 17 євро за галон?
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23.01.2023 23:02 Ответить
Опять Пороха на границе выпускать не будут?
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23.01.2023 23:02 Ответить
Порох - вчорашній день, заспокойся. Нікому він зараз не цікавий.
Нині синулі таких *********, як портнов, втікають з України з фальшивими паспортами та посвідченнями "волонтера".
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23.01.2023 23:10 Ответить
Передивись коментарі з гуманітаркой від П - а потім знайди ці аккаунти в інших темах - та порівняй яку ідею вони розганяють, один нижче, до речі, тройку активності має... Тому - порох був попередником і буде наступником.
Чому?
Тому що Охендовський вічний. А рахують "свої"...
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24.01.2023 05:30 Ответить
Не буде! Бо є багато таких вумних як ти. Поворознюк буде
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24.01.2023 06:15 Ответить
Якщо мільйон доларів маєш давай через швейцарський суд поспоримо?
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24.01.2023 15:43 Ответить
Охрєндовський - це той вічний член ЦВК, що отримав медальку хєроя України з масних загребущих рук ПОПа?
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24.01.2023 13:34 Ответить
Хіба Порох чиновник?
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23.01.2023 23:11 Ответить
народних обранців
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23.01.2023 23:14 Ответить
Та да...я ніколи Зєліни жарти не розумів
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23.01.2023 23:24 Ответить
"В мене прохання до вас. Ідіть в церкву. Поставте свічку, бо ви невіруюча людина. І вас Господь попустить…"

Так Петро Порошенко відповів на питання, коли він боротиметься з корупцією, під час зустрічі із містянами у Черкасах у січні 2019 року.
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24.01.2023 05:33 Ответить
Березень-грудень 2012 - міністр економічного розвитку і торгівлі України (на цю посаду був призначений Віктором Януковичем); 2007-2014 - член Ради НБУ. 2009-2010 - міністр закордонних справ.

У 2006 році обраний народним депутатом України 5-го скликання від Блоку "Наша Україна" під №33 у списку. Був головою Комітету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банківської діяльності. Був членом фракції Блоку "Наша Україна" та членом Політичної партії "Народний союз - Наша Україна".

8 лютого 2005-го призначений на посаду секретаря РНБО. 5 вересня 2005 року після висування проти нього звинувачень з боку колишнього Державного секретаря Олександра Зінченка подав заяву про відставку.

У грудні 2001 партія "Солідарність" увійшла до виборчого блоку Ющенка "Наша Україна", а Порошенко став керівником виборчого штабу. До того партія увійшла до Партії Регіонального Відродження України (яка потім стала Партією Регіонів), Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови ПРВУ.

У 2000 році створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.
Бізнес

Володіє заводами, медіа (зокрема, "5 каналом"), банками. Найвідоміший актив - корпорація Roshen.
Компромат

За інформацією руху "Чесно", є фігурантом 21 корупційного розслідування.

За даними розслідування Bihus.info, екс-заступник секретаря РНБО, бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі. "Укроборонпром" закупив російські деталі для АН-26 за 14,38 млн грн, хоча з Москви вони надійшли за 2,3 млн. Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського після журналістського розслідування.

У лютому 2019 року під час зустрічі з виборцями Петро Порошенко зірвав шапку з жінки, яка поставила йому питання про Анатолія Шарія.

У квітні 2016 року журналісти "Слідство.Інфо" повідомили про те, що Петро Порошенко, який на той час був Президентом України, планує продати свою частку у компанії Roshen через офшорну компанію, уникнувши у такий спосіб сплати податків. За словами Петра Олексійовича, він передав компанію у "сліпий траст".

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" знайшли три нові офшорні компанії, які Порошенко відкрив на своє ім'я, вже будучи президентом. За словами Порошенка, це була технічна необхідність для передачі бізнесу в управління банку "Ротшидльд".

На початку січня 2018 року був у відпустці на Мальдівах. За інформацією журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», відпочинок обійшовся Порошенку у 500 тис. $. Вони припустили, що він літав за підробленими документами, бо у переліку осіб, що знаходилися на борту, не було його прізвища. Сам Петро Олексійович це заперечив.
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24.01.2023 05:31 Ответить
До речі, щодо питання так званого "розкрадання армії" міністром оборони Гриценко, яке посилено вичавлювали з пальця підконтрольні ПОПу медіа напередодні виборів 2019 року. Міністр економіки уряду Азіріва підро ліксєічь, мав повноваження щодо продажу військового майна, виведеного з власності Міноборони. То хто тоді "обкрадав армію"?
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24.01.2023 13:39 Ответить
Бернс на словах запретил не выпускать.
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23.01.2023 23:11 Ответить
Для него одного эту фитюльку и написали....
Причём, в своём хитрожопом стиле, написали сверху "запрет чиновникам" А в серединку тихонько вставили депутатов, что просто ох**лое нарушение конституции...

Но Порошенко в общении с Западными политиками нарушает семейный ЗЕ-бизнес... с этим надо было что-то делать...
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24.01.2023 15:09 Ответить
По покатулькам за границу наших гавно-чиновников, а особенно депутатиков, решение правильное, но малость *********. Побыстрее шевелиться надо
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23.01.2023 23:03 Ответить
За інформацією джерел УП заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
-------------

ІМНО: д'єрмак підсилюється, він переміг у внутрішньовидовій гризні в цьому охвісті
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23.01.2023 23:07 Ответить
Орденоносцы уже чиновники, или ещё нет?
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23.01.2023 23:08 Ответить
можливо, й будуть. Бачиш: відкриваються вакансії
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23.01.2023 23:10 Ответить
позаштатні...як обдристович
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23.01.2023 23:11 Ответить
Огиднішою за ці пики може бути лише морда Мертвечука. Або пейсате рило Кало-мойши
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23.01.2023 23:12 Ответить
Их там , как рашистских чмобикив - Паравознюк, Мосийчук, лещенко, Иванов, Найем ……
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24.01.2023 07:06 Ответить
это же рабочий класс!! справа рожа токаря, слева - кузнеца!
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23.01.2023 23:37 Ответить
Бернс предупредил владимссаныча о недопустимости не выпуска Порошенко в Брюссель.
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23.01.2023 23:10 Ответить
Там в Іспанії напарник лозинського вже навідпочивався та девушка пресс-офіцер прикордонної служби з Одеси во Франції перейшла всі кордони і служби і кохання. Ще вон дипломатка як уїде, до Болгарії не доїде, а назад і не приїде.
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23.01.2023 23:10 Ответить
Ой, шо правда? И почем будет стоить "легитимная командировка" для профессиональных патриотов типа Портнова и его выводка?
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23.01.2023 23:11 Ответить
Це все з під палки, під гаслом - де посадки?
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23.01.2023 23:13 Ответить
И шо? Их дети смотались как волонтёры...
Эти будут ездить в командировки как Коля Котлета...
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23.01.2023 23:15 Ответить
Іспанський сором.....красти під час війни,коли країна стікає кров'ю...,купувати Порше і маєтки на Печерських пагорбах,брати хабарі ....ну не суки
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23.01.2023 23:18 Ответить
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23.01.2023 23:21 Ответить
пі-лять які мармизи зетріотів-педіотів.
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24.01.2023 00:56 Ответить
ЩеНеВтік намагається придушити скандал з резніковим та яйцями по 17 грн.

я йому не верю! єрмак лишається на посаді, а усе веде до нього
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23.01.2023 23:21 Ответить
Законами визначені ральні службові відрядження.
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23.01.2023 23:28 Ответить
тільки у реальні службові відрядження, Джерело: https://censor.net/ua/v3395239

нереальність, перевірятимуть сцяниною у пробірку в котру засцяв сцяти балдибілдер вЗесвіту?
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24.01.2023 00:59 Ответить
А як же навчання за кордоном для держ.службовців всіх мастей, ви забули наш сонцесяйний?
Коли не випустили справжніх студентів і було стільки пафосу " це питання до мене чи родин загиблих", то тихенько прийняли відповідну постанову для "обраних".
І поїхали на навчання у престижні виші і заммера, і помічники суддів і інша прикоритна лупА 40+.
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24.01.2023 00:06 Ответить
воно що себе царем рахує ? у нас ще парламентська республіка як він може обмежити права народних депутатів ? царя на палю !
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24.01.2023 00:20 Ответить
"Чиновники зможуть їздити за кордон тільки у реальні службові відрядження", - це ж *****ож! Лояльність намагається купить. По типу, от бачите війна, хтось гине, а ви накрасти можете, та за кордон з'їздить.
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24.01.2023 00:20 Ответить
Якщо на расєю, то нехай п@здують
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24.01.2023 00:20 Ответить
через Волинську обласну адміністрацію вже повиїжджали усі, хто бажав і мав бабло, як волонтери, при чому багато хто без повернення, а деякі ще й зараз шастають туди-сюди, знаю навіть таких,що їздили як волонтери,щоб провернути махінації з валютою і картками. Ось така вона програма 'шлях' - свобода для мафіозних кланів і їх шавок
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24.01.2023 00:26 Ответить
А по дєлу в Оман?
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24.01.2023 00:50 Ответить
При попереднику було ще гірше. Зробили безвіз і всі їздили за кордон відпочивати чи працювати без справок і всі забули що війна з 2014
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24.01.2023 07:36 Ответить
Ермака и его хозяев, у которых Зеленский PR менеджер, пора убирать
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24.01.2023 03:03 Ответить
https://youtu.be/y61K-hoSimM...

Масштабы ВОРрупции на яйцах и генераторах,круче чем при продаже ядерного оружия Украины братану Ельцину...
Данилыч.. Астанавитесь..
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24.01.2023 03:08 Ответить
Ну Зеленський, як завжди, не знав раніше, що чиновники й депутати їздили за кордон.
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24.01.2023 07:02 Ответить
Очикуємо на збільшення "рєальніих служебних камандіровак" від чиновників.
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24.01.2023 08:07 Ответить
https://youtu.be/LaznCDHt5Y4...

Борислав Береза про не ворюг Кучмістів..., хай їм грець😝
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24.01.2023 08:13 Ответить
а шо таке?Слуги розбігаються?
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24.01.2023 09:59 Ответить
пожили 11місяців при комунізмі тепер,як урки поживуть і так зійде.
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24.01.2023 10:31 Ответить
Тільки Узеленськи можуть їхати за кордон !
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24.01.2023 10:40 Ответить
Как посмотрю на указе Президента еще чернило не высохло, а вы 100500 новых напечатали,
шановни...
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24.01.2023 17:58 Ответить
нема слів.. ота котлета і той ара хамло там постоянно.. а ота з дпс взагалі оказалась мата харі..
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25.01.2023 19:41 Ответить
 
 