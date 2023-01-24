Члены экипажа вражеского самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" взлетают вверх после попадания украинских артиллеристов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием. На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.

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Остался ли в исправном состоянии самоходный миномет неизвестно, но на видео видно, что он способен двигаться и начал ехать с места попадания. В живых осталось и, по меньшей мере, два члена экипажа - один из них управляет бронемашиной, другой - бежит за ней.

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