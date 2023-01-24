Члены экипажа вражеского самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" взлетают вверх после попадания украинских артиллеристов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием. На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.
Остался ли в исправном состоянии самоходный миномет неизвестно, но на видео видно, что он способен двигаться и начал ехать с места попадания. В живых осталось и, по меньшей мере, два члена экипажа - один из них управляет бронемашиной, другой - бежит за ней.
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+45 Бенина Мама
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Як це реалізувати на гусеничному ходу, якщо мехвод мертвий?
Канада для Украины...прямой эфир с завода,где изготовляют бронемашины...🇨🇦🇺🇦✊💪для ЗСУ
сінєвакацапня..." (с) - любімая пєсня кацапскіх дєсантнікаф.
як все таки важливо швидко линяти - москалі швидко зібралися і завдяки цьому зберегли техніку.
покоцаний екіпаж замінять, у них в дефіциті зброя а не люди...
Героям слава!!!
Ось дехто вже й навчився, а дехто тільки вчиться.
Тельце вправо, тельце влево
Смело займемся привычным нам делом
Пальцы в розетку отучили совать,
Значит снаряды начнем разбирать.
Или это он белой тряпкой махал...- мечтая сдаться... , но не успел... ?!
Аналогов нет...
не, ну ********* хорошо летают...)) что есть, то есть.
П.С. А вот тот, кто к видео ставит такую звуковую дорожку - нездоров на голову.
И водяные знаки надо ещё больше..