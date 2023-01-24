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Члены экипажа вражеского самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" взлетают вверх после попадания украинских артиллеристов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием. На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.

Остался ли в исправном состоянии самоходный миномет неизвестно, но на видео видно, что он способен двигаться и начал ехать с места попадания. В живых осталось и, по меньшей мере, два члена экипажа - один из них управляет бронемашиной, другой - бежит за ней.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+81
Мгновенно перешли в десантные войска
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24.01.2023 08:42
+62
Боже, як же це красиво! Дивився та б дивися.
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24.01.2023 08:43
+45
Низко каZZапы пошли. Видать, к дождю.
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24.01.2023 08:44
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Мгновенно перешли в десантные войска
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24.01.2023 08:42 Ответить
Це десант з підводного човна, калібри скінчилися.
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24.01.2023 08:48 Ответить
Good day ! Beautiful!
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24.01.2023 09:07 Ответить
Можна вічно дивитись, як тече вода, І горить Мокша !
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24.01.2023 09:10 Ответить
Лапті- на право, балалайка- на ліво... Крисота!..
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24.01.2023 10:44 Ответить
В воздушно-космические)
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24.01.2023 10:00 Ответить
Боже, як же це красиво! Дивився та б дивися.
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24.01.2023 08:43 Ответить
Є контакт!
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24.01.2023 08:44 Ответить
члєни, самі того не бажаючи розлучилися з екіпажем.
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24.01.2023 08:51 Ответить
Низко каZZапы пошли. Видать, к дождю.
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24.01.2023 08:44 Ответить
Пальот в абосраних лаптях пряма на канцерт Кабздуна...
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24.01.2023 08:45 Ответить
Тюльпан розкрився -- а ше ж не весна .
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24.01.2023 08:45 Ответить
ну хоть работа будет у собиральщиков белых лад.
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24.01.2023 08:47 Ответить
На усіх "Лад" не вистачить, а може й, навіть, велосипедів.
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25.01.2023 10:37 Ответить
Композиція тюльпан, будемо вважати повніст"ю розкрита в цьому виступі.
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24.01.2023 08:47 Ответить
Так може його просто "торцонуло" у корму вибуховою хвилею і він по інерції покотився уперед, бо стояв на "нейтралі"?
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24.01.2023 08:50 Ответить
На другому відео чітко видно, що машина їде не прямо, а повертає ліворуч по дорозі.
Як це реалізувати на гусеничному ходу, якщо мехвод мертвий?
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24.01.2023 09:13 Ответить
Друге відео я не бачив Однак навіть при такому "розкладі" - "мехвод" на САУ ("Тюльпан" - теж САУ) - не "головна фігура" Він - "водій фури, що перевозить гармату" Головне - щоб не стало командира екіпажу і навідника
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24.01.2023 09:19 Ответить
второй контрольный видос есть уже в сети бадабум следом есть с возгоранием так что цветуек в утиль
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24.01.2023 09:59 Ответить
Цікаво подивитись
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24.01.2023 12:27 Ответить
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24.01.2023 08:51 Ответить
https://youtu.be/Cy7E55joPt8...

Канада для Украины...прямой эфир с завода,где изготовляют бронемашины...🇨🇦🇺🇦✊💪для ЗСУ
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24.01.2023 08:53 Ответить
Мед на очі...)))
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24.01.2023 08:53 Ответить
расплескалась синева
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24.01.2023 08:56 Ответить
Как блохи на собаке ползали
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24.01.2023 08:56 Ответить
Ето оні нєудачно пакурілі
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24.01.2023 08:58 Ответить
вкрай небезпечно знаходитись поряд з військовою технікою
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24.01.2023 08:58 Ответить
ван шот Эскалибур он такой
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24.01.2023 08:58 Ответить
Лучше бы было попасть по самому "Тюльпану". Но и так хорошо.
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24.01.2023 09:04 Ответить
....а може Арчер, хлопці тренуються, хоча ще мабуть не встигли
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24.01.2023 09:14 Ответить
"Расплєскалась сінєва кацапня..." (с) - любімая пєсня кацапскіх дєсантнікаф.
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24.01.2023 09:00 Ответить
Дуже файно. Особливо з ранку, під каву.
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24.01.2023 09:03 Ответить
Полетли подихать.
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24.01.2023 09:03 Ответить
Вєчьнава пальота і здаровья пагібшим.
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24.01.2023 09:16 Ответить
ВСУ клюнули в темячко МО россии
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24.01.2023 09:19 Ответить
Оказывается, свиньи всё таки летает.
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24.01.2023 09:24 Ответить
але не високо і не далеко...
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25.01.2023 11:36 Ответить
щось високоточне, мо' ескалібур...

як все таки важливо швидко линяти - москалі швидко зібралися і завдяки цьому зберегли техніку.

покоцаний екіпаж замінять, у них в дефіциті зброя а не люди...
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24.01.2023 09:30 Ответить
без рикошета от брони ..хмм-там бронетехника современная
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24.01.2023 09:33 Ответить
Зачем же обрывать на самом интересном месте?
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24.01.2023 09:34 Ответить
На "Тюльпані" до Кобзона на концерт помчалися.
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24.01.2023 09:38 Ответить
не ламай мозок, Нам будь який варіант приємний.
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24.01.2023 10:01 Ответить
а чого б тоді тікали?? Від власної тупості? Марна справа ))
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24.01.2023 14:01 Ответить
Novije kosmonauti - Gagarini!!! Nehuj sastjat po cuzoij teritorije!!!
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24.01.2023 09:47 Ответить
настрій на весь день
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24.01.2023 09:59 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.01.2023 10:32 Ответить
Дуже файно.
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24.01.2023 10:41 Ответить
Здається друга з низу армія світу ще носить онучи (портянки) замість шкарпеток. На відео можна побачити як у акробата в повітрі , що робить сальто, на нозі ще тримається розкручена шмата онучи (для молодої генерації визначення портянки- онучи шматки тканини для обмотування ніг перед їх надяганням в чоботи або черевики . Призначені для захисту ніг від натирання внутрішніми частинами взуття
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24.01.2023 10:53 Ответить
онучі учаться летать
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25.01.2023 17:59 Ответить
Які ж вони все ж таки живучі - неначе таргани. Дустом їх треба, дустом.
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24.01.2023 12:10 Ответить
Була колись така пісня: Орлята учатся летать.
Ось дехто вже й навчився, а дехто тільки вчиться.
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24.01.2023 12:12 Ответить
Гойда, товарищи! Гойда!
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24.01.2023 12:13 Ответить
гггггггооооооооооооооййййййййййййййдддддддддддААААААААААААА
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24.01.2023 12:35 Ответить
Не долетели до Рая, что то их развернуло назад на землю:Опять кацапов *******)
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24.01.2023 12:40 Ответить
добре, що на вас підписаний, по іншому б це тлумачення і не б знайшов. Райкіна із натяком підозрював...
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24.01.2023 12:47 Ответить
Похоже, один в полете пиджак снимает.
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24.01.2023 13:15 Ответить
Так их "затюльпанили", что усиренились.
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24.01.2023 13:21 Ответить
Шкода, що не добили. Ті, хто вижив, досі лишаються "плохімі рюзькє"
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24.01.2023 13:29 Ответить
Москалі і одну сторону, члєни -- в іншу !
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24.01.2023 13:48 Ответить
А на бис можно?Очень понравилось!Слава ЗСУ !!!
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24.01.2023 13:56 Ответить
Сидіть вдома, москолота проклята !!!!
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24.01.2023 14:00 Ответить
Летять вутки, летять вутки і два гуся....
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24.01.2023 15:08 Ответить
Що красиво, то красиво
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24.01.2023 15:22 Ответить
Нарукожопили с БК. Это они регулярно "павтаряют".

Тельце вправо, тельце влево
Смело займемся привычным нам делом
Пальцы в розетку отучили совать,
Значит снаряды начнем разбирать.
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24.01.2023 15:48 Ответить
Вполне возможно что жмур-водитель упал на педаль и жестянка посунулась вперёд без определённой цели. Не уверен что если бы водитель был жив он бы не вылез тотчас же из жестянки. В такой ситуации куда-то ехать, не зная что случилось с остальными членами банды - бессмыслица.
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24.01.2023 17:14 Ответить
Живой он... Ты же видишь, что он не просто едет, а управляет...
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24.01.2023 18:15 Ответить
Отнюдь не бессмыслица - останься он на месте - туда обязательно прилетело бы еще секунд через 20, а по движущейся машине попасть артиллерией очень сложно.
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25.01.2023 00:26 Ответить
Надеюсь, он не ушибся?
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24.01.2023 18:09 Ответить
Портянка у одного прикольно размоталась...
Или это он белой тряпкой махал...- мечтая сдаться... , но не успел... ?!
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24.01.2023 18:14 Ответить
Быстро уходят, *****
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24.01.2023 19:19 Ответить
А казали,що людина не може литати.
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24.01.2023 19:24 Ответить
Що цікаво - люди не постраждали.
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24.01.2023 22:06 Ответить
Хлопай ресницами и взлетай, и взлетай...
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24.01.2023 22:19 Ответить
Ба, а они ещё оказывается и летать умеют, вот это уже достижение.
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24.01.2023 23:07 Ответить
Летающие валенки
Аналогов нет...
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25.01.2023 09:05 Ответить
вкс ули)
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25.01.2023 09:50 Ответить
Это такая хитрая русская смекалка - альтернатива китайским коптерам. Ванина голова в полете должна успеть оценить и прокричать позиции противника.
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25.01.2023 10:20 Ответить
.

не, ну ********* хорошо летают...)) что есть, то есть.
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25.01.2023 11:31 Ответить
Очень жаль погибших братьев меньших. Возле самоходки сидело два животных, собаки или коты.
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25.01.2023 13:59 Ответить
і чого його бігти
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25.01.2023 17:55 Ответить
і мать родная не узнает як в кацапа був кінець
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25.01.2023 19:43 Ответить
Акробаты из мехбата

П.С. А вот тот, кто к видео ставит такую звуковую дорожку - нездоров на голову.
И водяные знаки надо ещё больше..
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25.01.2023 20:34 Ответить
 
 