Уничтожение вражеского состава боеприпасов на запорожском направлении. ВИДЕО

Артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский склад боеприпасов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

"Запорожское направление. Уничтожение полевого состава БК оккупантов", - пишет в комментарии автор публикации.

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