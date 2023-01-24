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Уничтожение вражеского состава боеприпасов на запорожском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский склад боеприпасов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

"Запорожское направление. Уничтожение полевого состава БК оккупантов", - пишет в комментарии автор публикации.

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після війни не треба садити ворога до тюрем.

достатньо змушувати по три години на день дивитися отакі відео і його мізки спечуться.
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24.01.2023 09:49 Ответить
На відновлювальні роботи, бетон мішати! У відрах носити на 9й поверх! Використовувати курва як верблюдів.... Відео будуть у могилі спокійно дивитися...
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24.01.2023 10:35 Ответить
насправді це фантазії.

Україна змушена дотримуватись женевської конвенції і максимум катування, який можна дозволити щодо полонених це давати читати книги їм українською мовою.
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24.01.2023 10:48 Ответить
мені нравиться, як воно горить, пожарки прїджають не приїджають, люди нелюди суєтяться. бігають.
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24.01.2023 10:17 Ответить
там вже ні хто не суєтітся і нє під'їзжає... всі одлетіли
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24.01.2023 11:03 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.01.2023 10:29 Ответить
 
 