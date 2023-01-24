Уничтожение вражеского состава боеприпасов на запорожском направлении. ВИДЕО
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Артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский склад боеприпасов на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.
"Запорожское направление. Уничтожение полевого состава БК оккупантов", - пишет в комментарии автор публикации.
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достатньо змушувати по три години на день дивитися отакі відео і його мізки спечуться.
Україна змушена дотримуватись женевської конвенції і максимум катування, який можна дозволити щодо полонених це давати читати книги їм українською мовою.
прїджаютьне приїджають, людинелюди суєтяться. бігають.
Героям слава!!!