Предприниматели привезли для бойцов на передовую мобильный карпатский чан: "Кто правильно воюет, должен хорошо отдыхать". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Предприниматели устроили бойцам с передовой SPA-процедуры привезли для них мобильный карпатский чан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фронтового SPA-комплекса опубликована в соцсетях.
"Мы в семи километрах от передовой... После тяжелого дня ребята получили такое удовольствие... Кто правильно воюет, тот должен хорошо отдыхать. Все. Слава Украине! Работаем дальше. Привезли ребятам немного релакса", - говорит мужчина на видеозаписи.
Топ комментарии
+42 Враг рода человеческого 666
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+27 Грицько Добрий
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+27 Serhiy Tokolov
показать весь комментарий24.01.2023 13:41
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Будте здорові хлопці, орки нехай собі ноги стріляють залюбки якщо подивляться на ці релаксові відосики.
Герої не вмирають!
Карпати - традиційний напрям відпочинку в Україні, що розвивається шаленими темпами, а однією з візитних карт регіону є купання в чанах.
Искупаться в лечебных чанах можно по всему закарпатском регионе. Особенно популярно закарпатское джакузи в Лумшорах. Дело в том, что именно это село считается столицей закарпатских сероводородных купелей. Лечение водой здесь практикуют еще с XVII века. А искупаться можно в самых разных чанах от древних антикварных до современных.
А як тепер завиють каZZапські пропогондони про те, що "нацисти варять в котлах мальчіков в бєлих стрінгах"
але, в принципі, на Донбасі на кожній шахті купа вагонеток зі співмірним об'ємом
А виручку від перегляду - на підтримку ЗСУ!