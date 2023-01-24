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Предприниматели привезли для бойцов на передовую мобильный карпатский чан: "Кто правильно воюет, должен хорошо отдыхать". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Предприниматели устроили бойцам с передовой SPA-процедуры привезли для них мобильный карпатский чан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фронтового SPA-комплекса опубликована в соцсетях.

"Мы в семи километрах от передовой... После тяжелого дня ребята получили такое удовольствие... Кто правильно воюет, тот должен хорошо отдыхать. Все. Слава Украине! Работаем дальше. Привезли ребятам немного релакса", - говорит мужчина на видеозаписи.

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Топ комментарии
+42
Молодці!
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24.01.2023 13:26
+27
Слава ВСУ!
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24.01.2023 13:28
+27
Чудова ініціатива!
А як тепер завиють каZZапські пропогондони про те, що "нацисти варять в котлах мальчіков в бєлих стрінгах"
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24.01.2023 13:41
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Молодці!
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24.01.2023 13:26 Ответить
Виглядає досить смішно, але знаючи скільки обморожених хлопців... сльози від цього сміху наганяються.

Будте здорові хлопці, орки нехай собі ноги стріляють залюбки якщо подивляться на ці релаксові відосики.

Герої не вмирають!
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24.01.2023 15:48 Ответить
На раша зомбі тб скажуть, що злі бандери варять заживо мобілізованих українців, які не хочуть йти воювати проти російських визволителів....
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24.01.2023 17:23 Ответить
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24.01.2023 20:04 Ответить
Слава ВСУ!
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24.01.2023 13:28 Ответить
Ти москаль?
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24.01.2023 14:23 Ответить
В тебе банний день раз на тиждень - в кращому випадку, звідки тобі знати про чани?
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24.01.2023 14:56 Ответить
Зоотехнік - зоофіл
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24.01.2023 15:01 Ответить
Так, воно зарегався сьогодні, щоб посрати в коментах, висновок -- зробіть так, керування спамом-спам.
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24.01.2023 14:31 Ответить
Воно певне в Карпатах ніколи не було, там таке на кожному кроці.
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24.01.2023 14:44 Ответить
І наших військових ніколи не бачило.
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24.01.2023 14:50 Ответить
Так, хороший оздоровчий ефект



Карпати - традиційний напрям відпочинку в Україні, що розвивається шаленими темпами, а однією з візитних карт регіону є купання в чанах.
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24.01.2023 14:59 Ответить
Бачу шо у дівчат чани то шо нада
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24.01.2023 15:46 Ответить
Ага, в аду чани зі смолою, а в раю отакі...
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24.01.2023 17:21 Ответить
Відєлі... Головне шо на *********** не схожий.
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24.01.2023 14:52 Ответить
Що таке всу?
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24.01.2023 15:40 Ответить
Не придерайся. Сама знаєш шо те саме шо ЗСУ
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24.01.2023 15:45 Ответить
Це реально круто. Побільше б таких чанів і таких волонтерів !!!
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24.01.2023 13:30 Ответить
Оце діжка.
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24.01.2023 13:31 Ответить


Искупаться в лечебных чанах можно по всему закарпатском регионе. Особенно популярно закарпатское джакузи в Лумшорах. Дело в том, что именно это село считается столицей закарпатских сероводородных купелей. Лечение водой здесь практикуют еще с XVII века. А искупаться можно в самых разных чанах от древних антикварных до современных.
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24.01.2023 14:46 Ответить
Слава Україні!
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24.01.2023 13:32 Ответить
...ахааа Респект
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24.01.2023 13:37 Ответить
Велика подяка вам хлопцi за турботу про наших воiнiв,просто до слиз.
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24.01.2023 13:39 Ответить
То класна штука!!
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24.01.2023 13:39 Ответить
Чудова ініціатива!
А як тепер завиють каZZапські пропогондони про те, що "нацисти варять в котлах мальчіков в бєлих стрінгах"
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24.01.2023 13:41 Ответить
точно )))
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24.01.2023 13:50 Ответить
Юшку-вонючку з касапа варити, скотину годувати..
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24.01.2023 14:02 Ответить
Если кацапы это увидят... Это же миномет oxpeненного калибра!
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24.01.2023 14:08 Ответить
Справжні козаки 💪
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24.01.2023 15:02 Ответить
нам на майдан якось з київського ресторану принесли страви. страшно було навіть ґуглить ціну отого...
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24.01.2023 16:36 Ответить
Наверно я с ума сошел))Смотрю на это а в голове жарены бурят,наверно летом шашлыков переел,надо пойти бульончика попить
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24.01.2023 16:50 Ответить
клас..
але, в принципі, на Донбасі на кожній шахті купа вагонеток зі співмірним об'ємом
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24.01.2023 16:53 Ответить
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24.01.2023 22:44 Ответить
Треба цей ролик залити на Роrnhub (можна трохи розширити).
А виручку від перегляду - на підтримку ЗСУ!
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25.01.2023 01:16 Ответить
 
 