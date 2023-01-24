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После назначения Ермака в ОП его соратник Колюбаев начал активно входить в бизнес Столара-Медведчука, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бизнес-партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака Артем Колюбаев с 2019 года начал активно входить соучредителем в компании, связанные с избранным от ОПЗЖ нардепом Вадимом Столаром и подозреваемым в государственной измене экс-депутатом Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

"Колюбаев – украинский кинопродюсер, которого с Андреем Ермаком связывают общие фильмы – например, "Правило боя", совместные компании – в 2018-м Ермак и Колюбаев создали фирму "Ама Вижн", которая сразу взялась за фильм "Щедрик" и не со старта получили почти 25 миллионов гривен господдержки на его создание, и немало общих фотографий в соцсетях", - отмечают авторы материала.

По данным журналистов, после назначения Ермака главой ОП у Колюбаева "дела пошли резко вверх".

"Кинокомпании, к которым так или иначе был причастен партнер Ермака, получили более 60 миллионов гривен господдержки, а сам Колюбаев весной 2021 возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии, которая, собственно, и занимается распределением средств, выделенных на украинское кино. Параллельно с киноделами у Колюбаева активно развивался и непрофильный бизнес", – говорится в материале.

Так, отмечают журналисты, в декабре 2019-го Колюбаев стал совладельцем КУА "Эссет Файненшнл Групп", оказывавшей миллионную финпомощь фирмам, участвовавшим в строительстве жилых комплексов от девелоперской компании ENSO в Киеве. СМИ ранее приписывали эту компанию нардепу ОПЗЖ Вадиму Столару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепы ОПЗЖ продолжают зарабатывать миллионы в Украине во время полномасштабного вторжения России. РАССЛЕДОВАНИЕ

"В марте 2020 года Колюбаев вошел уже в фонд "Квантор Проджект", который, в свою очередь, проводил финансовые операции с другим фондом - "Стрим Инвест". Бенефициаром последнего в тот момент был Сергей Турчинов – бизнес-партнер уже упомянутого Столара. В октябре 2020-го Артем Колюбаев стал владельцем фонда "Апеллиот", который, по данным Bihus.Info, также принимал участие в делах ENSO, продавая квартиры в одном из жилых комплексов. В копии драфта договора купли-продажи одной из квартир, оказавшегося в распоряжении журналистов, сказано, что от имени фонда действовал Александр Девятко, также находившийся в наблюдательном совете фонда "Стрим Инвестмент". Последний принадлежит супруге Вадима Столара Инне Майструк и активно инвестировал средства в строительство всех трех ЖК от ENSO", - продолжили авторы.

Журналисты отмечают, что когда Колюбаев активно входил в связанные со стройками от ENSO компании, к процессу также присоединилось и окружение Виктора Медведчука.

Соответственно, партнер Андрея Ермака Артем Колюбаев вошел в бизнес, который контролировался окружением Вадима Столара и Виктора Медведчука. Интересно, что ни очень активный в соцсетях Колюбаев, ни его жена никогда не упоминали об участии кинопродюсера в строительстве. Кроме этого, по данным Bihu. Info, официальные заработки Колюбаева по состоянию на середину 2019 года не могли бы позволить ему самостоятельно инвестировать значительные средства в подобные компании, поэтому журналисты сомневаются в том, что Колюбаев в названных выше структурах представлял самого себя.

В течение четырех дней журналисты Bihus.Info пытались получить комментарии. Артём Колюбаев, прочитав сообщения, их проигнорировал. Телефоны ENSO выключены вообще, а официальному совладельцу компании Андрею Руденко наши вопросы обещали передать, но к моменту выхода сюжета с журналистами так никто и не вышел на связь", - подытожили журналисты.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Телеканал "Рада" платит людям, близким к Офису президента, за пиар Ермака, Подоляка и Тимошенко, - Bihus.info. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Тому маладой риганал ЗЕ і тримається за Єрмака як воша за кожух.
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24.01.2023 13:36
+15
а хто б сумнівався?? кому-війна а кому мать рідна
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24.01.2023 13:33
+9
А зелені покидьки аж зі штанів вилазили, так намагались Пороха до Медведчука прив'язати.
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24.01.2023 13:58
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Правила форума Совет форумчан
а хто б сумнівався?? кому-війна а кому мать рідна
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24.01.2023 13:33 Ответить
Як би не війна то Єрмак був би зразковим головою ОПи?
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24.01.2023 13:36 Ответить
Шо, опять?
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24.01.2023 13:36 Ответить
А шо іму мішає -- криша є .
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24.01.2023 13:36 Ответить
Тому маладой риганал ЗЕ і тримається за Єрмака як воша за кожух.
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24.01.2023 13:36 Ответить
Нах ДБР, нах НАБУ? Імпотентські організації з багатомільйонними бюджетами.
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24.01.2023 13:37 Ответить
Та ти шо? це тобі Татаров розповів з дЄрьмаком?
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24.01.2023 14:58 Ответить
Ага, тим, шо вони на свободі.
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24.01.2023 15:17 Ответить
Они все одним миром мазаны..
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24.01.2023 13:39 Ответить
Вокруг Бубочки коррупционная паутина
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24.01.2023 13:40 Ответить
А бубочка в центрі цієї цієї павутини?!!!
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24.01.2023 15:39 Ответить
Хтось в курсі де цей незамінимий був перші дні після 24.02 ?
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24.01.2023 13:45 Ответить
Це оборудка, проникнєння щоб розвалити лігво злодіїв знутрі.
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24.01.2023 13:50 Ответить
Спільний бізнес Єрмака, Медведчука та Столара
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24.01.2023 13:53 Ответить
Ти диви, виходить, що барига єрмак і його молода ригівська команда? А нам бігуси і сучкимойсєя брехали про Порошенка.
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24.01.2023 13:55 Ответить
А зелені покидьки аж зі штанів вилазили, так намагались Пороха до Медведчука прив'язати.
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24.01.2023 13:58 Ответить
Суцільне ******** в цієї влади

Продажні шлюхи
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24.01.2023 14:00 Ответить
Мертвечук вже в Росії, але справа його живе!
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24.01.2023 14:00 Ответить
Епоха цинізму та брехні

@epohabidnosty

·

2 год

Нове гасло Слуг Народу - прибарахлився сам - звільни місце для наступного.
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24.01.2023 14:04 Ответить
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24.01.2023 14:09 Ответить
Злые языки кажуть что Ведмедчук... Нищеброд...всеми компаниями КГБиста ..а их почти 100 владеет Оксанка Марченко...самая крутая бизнес леди Европы...
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24.01.2023 14:20 Ответить
Дети девяностых, мечтающие в детстве стать рэкетирами пришли к власти. Пришли с тем, чтобы повторить "подвиг" своих "кумиров". Переменяют тактику самых "успешных", которые, как в песне: "были ничем и стали всем". Но, история повторяется только в виде фарса. Страна уже другая, нельзя в одну и ту же реку войти дважды.
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24.01.2023 14:21 Ответить
New svinarchuks.
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24.01.2023 14:28 Ответить
Cancer. Stage 4.
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24.01.2023 14:28 Ответить
"Новые лица" очень "патриотичны"
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24.01.2023 14:39 Ответить
НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, ОГПУ, СБУ, МВС, НАЗК, інше правосуддя в надійних руках {кишенях}.
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24.01.2023 14:42 Ответить
Прикольно що розслідування Бігуса проти "зелених" викликає бурхливі оплески у певної категорії громадян, а якщо згадати його розслідування за часів Пороха будуть верещати про брехню і наклеп
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24.01.2023 15:01 Ответить
Так ось хто у Медведчука партнери. Цілий офіс президента!
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24.01.2023 15:26 Ответить
Не неси херню Бігус тупа продажна підстилка Коломойського, а то що Єрмак повністю взяв зеЛоха під опіку дуже не подобається Бені от і платна шлюха Бігус виконує побажання свого пахана.
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24.01.2023 18:40 Ответить
жму руку-обнимаю!
на липецьку хфабрику зе з єрмаком напрацювали чи дати їм ще 100 днів?
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24.01.2023 15:30 Ответить
Цікаво! А за дЄрмаком вже НАБУ стежить? Тоді йому не довго залишилося.....
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24.01.2023 15:41 Ответить
Хто ж його посадить? Він же пам'ятник!
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24.01.2023 16:52 Ответить
Після призначення Єрмака в ОП його соратник Колюбаєв почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука Джерело: https://censor.net/ua/v3395348

РУМУНСЬКА СТІНКА ПО ВАМ ПЛАЧЕ
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24.01.2023 16:02 Ответить
За добу тільки 100к переглядів у Бігуса. Меньше ніж як у середньостатистичного блогера.
Та кому воно цікаво, якщо туди Порошенко неможливо хоч якось приплести....
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24.01.2023 16:58 Ответить
Поки дурні *********, ОП знімає відосіки, тикає пальцем на схід і стравлює ідіотів. А самі брешуть і крадуть. А ви і далі вірте в обіцянки які не будуть виконані.
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24.01.2023 17:42 Ответить
Фактически и о Президента Ермак ( он же ...пипипипипипипип), может оччень близкий , никто не может объяснить за что он держит Зе , - активен не только в политике( хотя должен считать карандаши и ёршики в туалетах По должности) но ив мегакоррупции и темных делах, как и Арахамия , как и все бывшие регионалы...
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24.01.2023 17:45 Ответить
Все якось очікувано, але і набагато страшніше бо єрмак де-факто керує країною зелений віслюк 🤡 знімає відосики і сидить на проценті у єрмака.А країна спливає кров'ю.
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24.01.2023 18:27 Ответить
та який він к чорту бізнесмен? Був би він бізнесменом, він би з корабельними соснами не зв"язувався, був би він безнесменом, у нас би вже давно при владі були би спеціалісти, які приносять користь нашій країні і нам, а зі своїми дружками він би може колись там на пиво би сходив. Він не бізнемен, він барига )), бо заточений тільки на те, як вкрасти. А бізнесмен заточений, як розвинути, як підняти, як виростити, як зробити ліпше. Це така радість, коли з чогось, на що вже всі рукою махнули, вдається зробити таке чудо, що всі ахають.
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24.01.2023 21:12 Ответить
Надіслати презент 762 цьому елдаку собаці
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24.01.2023 21:24 Ответить
ОЦЕ так поворот... Хто б міг подумати
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25.01.2023 13:23 Ответить
все так по домашнему..клан мародерів
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25.01.2023 19:31 Ответить
 
 