После назначения Ермака в ОП его соратник Колюбаев начал активно входить в бизнес Столара-Медведчука, - СМИ. ВИДЕО

Бизнес-партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака Артем Колюбаев с 2019 года начал активно входить соучредителем в компании, связанные с избранным от ОПЗЖ нардепом Вадимом Столаром и подозреваемым в государственной измене экс-депутатом Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

"Колюбаев – украинский кинопродюсер, которого с Андреем Ермаком связывают общие фильмы – например, "Правило боя", совместные компании – в 2018-м Ермак и Колюбаев создали фирму "Ама Вижн", которая сразу взялась за фильм "Щедрик" и не со старта получили почти 25 миллионов гривен господдержки на его создание, и немало общих фотографий в соцсетях", - отмечают авторы материала.

По данным журналистов, после назначения Ермака главой ОП у Колюбаева "дела пошли резко вверх".

"Кинокомпании, к которым так или иначе был причастен партнер Ермака, получили более 60 миллионов гривен господдержки, а сам Колюбаев весной 2021 возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии, которая, собственно, и занимается распределением средств, выделенных на украинское кино. Параллельно с киноделами у Колюбаева активно развивался и непрофильный бизнес", – говорится в материале.

Так, отмечают журналисты, в декабре 2019-го Колюбаев стал совладельцем КУА "Эссет Файненшнл Групп", оказывавшей миллионную финпомощь фирмам, участвовавшим в строительстве жилых комплексов от девелоперской компании ENSO в Киеве. СМИ ранее приписывали эту компанию нардепу ОПЗЖ Вадиму Столару.

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"В марте 2020 года Колюбаев вошел уже в фонд "Квантор Проджект", который, в свою очередь, проводил финансовые операции с другим фондом - "Стрим Инвест". Бенефициаром последнего в тот момент был Сергей Турчинов – бизнес-партнер уже упомянутого Столара. В октябре 2020-го Артем Колюбаев стал владельцем фонда "Апеллиот", который, по данным Bihus.Info, также принимал участие в делах ENSO, продавая квартиры в одном из жилых комплексов. В копии драфта договора купли-продажи одной из квартир, оказавшегося в распоряжении журналистов, сказано, что от имени фонда действовал Александр Девятко, также находившийся в наблюдательном совете фонда "Стрим Инвестмент". Последний принадлежит супруге Вадима Столара Инне Майструк и активно инвестировал средства в строительство всех трех ЖК от ENSO", - продолжили авторы.

Журналисты отмечают, что когда Колюбаев активно входил в связанные со стройками от ENSO компании, к процессу также присоединилось и окружение Виктора Медведчука.

Соответственно, партнер Андрея Ермака Артем Колюбаев вошел в бизнес, который контролировался окружением Вадима Столара и Виктора Медведчука. Интересно, что ни очень активный в соцсетях Колюбаев, ни его жена никогда не упоминали об участии кинопродюсера в строительстве. Кроме этого, по данным Bihu. Info, официальные заработки Колюбаева по состоянию на середину 2019 года не могли бы позволить ему самостоятельно инвестировать значительные средства в подобные компании, поэтому журналисты сомневаются в том, что Колюбаев в названных выше структурах представлял самого себя.

В течение четырех дней журналисты Bihus.Info пытались получить комментарии. Артём Колюбаев, прочитав сообщения, их проигнорировал. Телефоны ENSO выключены вообще, а официальному совладельцу компании Андрею Руденко наши вопросы обещали передать, но к моменту выхода сюжета с журналистами так никто и не вышел на связь", - подытожили журналисты.

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