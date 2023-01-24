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В Украину прибыл президент Финляндии Ниинисте. ВИДЕО
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Президент Финляндии Саули Ниинисте прибыл в Киев с официальным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
"Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий24.01.2023 15:59
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