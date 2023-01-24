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В Украину прибыл президент Финляндии Ниинисте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Президент Финляндии Саули Ниинисте прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
В Фінляндії на зберіганні 100 шт. "Леопардів-2А4" , що треба Україні.
А фінам потрібна пшениця на вироб продукта "Фінляндія".
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24.01.2023 15:51
+5
из финно-угорских народов, только финны и эстонцы оказались нормальными нациями....
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24.01.2023 15:59
+4
Леопардовый визит )
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24.01.2023 15:59
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В Фінляндії на зберіганні 100 шт. "Леопардів-2А4" , що треба Україні.
А фінам потрібна пшениця на вироб продукта "Фінляндія".
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24.01.2023 15:51 Ответить
из финно-угорских народов, только финны и эстонцы оказались нормальными нациями....
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24.01.2023 15:59 Ответить
Їм просто пощастило більше у протистоянні Московії...
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24.01.2023 19:19 Ответить
Леопардовый визит )
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24.01.2023 15:59 Ответить
Може ще він копняків зеленим надає.
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24.01.2023 16:03 Ответить
Це 100 відсотків.
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24.01.2023 16:12 Ответить
https://youtu.be/2Sb-qd1fuWw...
Пентагон определился с самолётами для Украины..это F-16...
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24.01.2023 16:17 Ответить
А без дЄрЬмак,як же ж без нього?))))
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24.01.2023 16:18 Ответить
Фінам більше повезло зі сталіним в 1939, ніж нам з путіним. Вони добре розуміють, що то є русня
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24.01.2023 18:43 Ответить
Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО. Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks господин Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и, вероятно, является российским агентом влияния. Источники: The New York Times
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24.01.2023 20:38 Ответить
Дякуєм відважному народу Фінляндії!! Ми надихаємось тим як Ви вбивали москалів.
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24.01.2023 21:10 Ответить
 
 