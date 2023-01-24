В Украину прибыл президент Финляндии Ниинисте. ВИДЕО

Президент Финляндии Саули Ниинисте прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", - говорится в сообщении.

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