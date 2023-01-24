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Нобелевская лауреат мира Матвийчук призывает предоставить Украине все необходимое оружие: Ценности нужно защищать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина должна получить все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.

Об этом заявила Глава Центра гражданских свобод, Нобелевская лауреат мира 2022 года Александра Матвийчук во время почетной лекции Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я могу понять людей, которые читают заголовки газет, что нобелевская лауреат мира призывает предоставить Украине боевые танки, но ценности современной цивилизации надо защищать", - подчеркнула она.

Матвийчук рассказала, что после начала российской агрессии Украина столкнулась с беспрецедентным количеством военных преступлений.

"Это и расстрелы эвакуационных коридоров, создание Россией системы фильтрационных лагерей, целенаправленное уничтожение жилых домов, церквей, школ больниц, убийства, изнасилования, пытки, похищение гражданских людей на оккупированных территориях", - сказала она.

"Мы документируем эти страдания для того, чтобы рано или поздно Путин и высшее политическое руководство России, высшее военное командование, а также все россияне, совершавшие эти преступления своими руками, были наказаны", - подчеркнула правозащитница.

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Матвийчук отметила, что Путин начал войну против Украины не из-за мифической военной угрозы, а из-за того, что демократия приблизилась к российским границам.

"Путин боится не НАТО – Путин боится идеи свободы", - сказала она.

Матвийчук также отметила, что победой Украины должно стать не только освобождение оккупированных территорий, но и проведение демократической трансформации страны.

"Выиграть эту войну и превратиться самим в Россию – нет никакого смысла", – подчеркнула она.

"Мы сейчас платим слишком высокую цену только за шанс строить страну, в которой права каждого человека защищены, власть подотчетна и подконтрольна, суды справедливы и независимы, а полиция не бьет студентов, которые вышли на мирную демонстрацию", - резюмировала Матвийчук.
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О це наша жінка!!!
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24.01.2023 18:48 Ответить
В Україні є біда -мародерська складова, та млада команда оманських лижників з шомпурами
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24.01.2023 18:52 Ответить
наче хокку)))
***
в Україні є біда -
мародерська складова,
та команда молода
з шампурами
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24.01.2023 18:56 Ответить
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24.01.2023 18:54 Ответить
https://youtu.be/B4aufdfEmaw...

Борис Джонсонюк требует дать Украине любые вооружения...прямой эфир...✊💪🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦
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24.01.2023 19:03 Ответить
пуйло дуже боїться НАТО, а ще воно боїться світла, мається на увазі правди, бо все на московії побудовано на брехні.
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24.01.2023 19:26 Ответить
https://youtu.be/a-BVEQ1T0Dg...

Танковыц день для Украины🇱🇷🇬🇧🇺🇦✊💪🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊✊✊💪💪💪🔱🔱🔱
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24.01.2023 19:35 Ответить
***** боится потерять схемы, нажитые в начале 90-х
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25.01.2023 15:47 Ответить
 
 