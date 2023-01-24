Украинский воин попадает из автомата во вражеский беспилотник. ВИДЕО

Украинский воин сбил российский беспилотник из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись подготовки к стрельбе по беспилотнику и выстрелов бойца по БПЛА опубликована в соцсетях.

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