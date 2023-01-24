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Украинский воин попадает из автомата во вражеский беспилотник. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский воин сбил российский беспилотник из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись подготовки к стрельбе по беспилотнику и выстрелов бойца по БПЛА опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбиты российские беспилотники "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", - Воздушные силы
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Топ комментарии
+31
ще й камера ціла ))
хлопець снайпер!
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24.01.2023 18:04
+26
Це черговий український супергерой...
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24.01.2023 17:55
+25
Нема чого робити Києву, як кацапам організовувати уряд у вигнанні, а потім щось там наросії відбудовувати. В цьому уряді переважна більшість була б ФСБшними агентами. Якщо *********** режим в агонії, то туди йому і дорога. А якщо США вирішать, що їм треба такий кацапський уряд у вигнанні для послідуючого контроля за дикими землями, то самі його і організують.
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24.01.2023 18:23
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Це черговий український супергерой...
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24.01.2023 17:55 Ответить
...нова пошта в дії, тому Захід і в шоці від застосування їх зброї
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24.01.2023 17:59 Ответить
герой он и успешно могилизирует кацапов
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24.01.2023 17:59 Ответить
ще й камера ціла ))
хлопець снайпер!
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24.01.2023 18:04 Ответить
Еще раз для Киева: Организуйте сами правительство России и ведите с ним переговоры. Это будет сигнал для путинских чиновников и главарей силовых банд среднего зека даже если это правительство на первых порах будет формальным.


Илья Пономарев / Ілля Пономарьов

@iponomarev
20h

Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации
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24.01.2023 18:05 Ответить
Нема чого робити Києву, як кацапам організовувати уряд у вигнанні, а потім щось там наросії відбудовувати. В цьому уряді переважна більшість була б ФСБшними агентами. Якщо *********** режим в агонії, то туди йому і дорога. А якщо США вирішать, що їм треба такий кацапський уряд у вигнанні для послідуючого контроля за дикими землями, то самі його і організують.
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24.01.2023 18:23 Ответить
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24.01.2023 19:22 Ответить
Организовать и посадить во главе Илюшу? А до мАцквы его не подбросить?
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24.01.2023 18:45 Ответить
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24.01.2023 19:23 Ответить
Пономарева можно было бы и посадить во главе - он, в отличие от Навального, никогда никаких сомнений в принадлежности Крыма не высказывал. Он был единственным депутатом Думы, проголосовавшим против аннексии Крыма в 2014м.
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24.01.2023 22:40 Ответить
Нініні - я за Фейгіна президента росії нашого - він їм зробить веселе життя - він злий і веселий і їм і нам для них такого треба.
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25.01.2023 08:22 Ответить
+100 Raccoonenko, +100Wlad West
Підтримую повністю Фейгін, Пономарьов, Гудков - зібрали хуральчик і такі веселі триндять - давайте, мов, організуєм збройний поход на мацкву з України. Це **** шоб був привід для ***** роздуть про громадянський конфлікт або інші фікції і замилить очі всьому світу...Підари ...Це ще раз говорить про те, що хароший кацап...далі по відомому тексту, тобто розірваний хаймарсом
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24.01.2023 19:00 Ответить
Прочитал, мол, хороший кацап - долi.
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24.01.2023 20:41 Ответить
Ага
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24.01.2023 20:42 Ответить
какашенков скаже "жертв среди пелотов беспелотника нет"
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24.01.2023 18:05 Ответить
ЕстЬ. Оператор дрона будет представлен к награде кувалдой.
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24.01.2023 18:40 Ответить
фіксики всередині обісрались тільки, але це виключно від лютої ненависті до врагов расєюшкі!
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25.01.2023 10:03 Ответить
От молодець! Дивився і згадував як отак само (з "окопчика" у заволжських степах - бо там рослинності на берегах озер не було) на качок полював! Додивився до моменту крику "Є!" і сам крикнув мимоволі - "Качку неси!"
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24.01.2023 18:06 Ответить
Понятно , шо качка должна торчать из тушеной картохи лапами вверх.
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24.01.2023 20:42 Ответить
Молодець, але це не безпілотник а дрон, Орлани та шахіди різні це безпілотники, це дрон і виявити його та влучити це майстерство. Слава Україні.
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24.01.2023 18:29 Ответить
та ладно вам, не чіпляйтесь до слів!!!... в мене кіт і той по життю безпілотник!!!
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24.01.2023 18:32 Ответить
...здр., ти холодильник, цейво....ну, наказав?
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24.01.2023 19:02 Ответить
та так себе))) подумал в полночь жрать - совсем уж...
но коту пришлось из супа фрикаделину выловить)))) шоб не шумел)))
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24.01.2023 19:10 Ответить
шоб не шумел))
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24.01.2023 19:11 Ответить
Не вмієш ти котів виховувать! У мене вечір прийшов - мовчки сидять коло миски Коло стола не годую Якщо їм коло компа і бачу, що кішка моститься на коліна заскочить - достатньо поцокать нігтем по тарілці - ВСЕ! Мовчки сидить і жде, поки не доїм
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24.01.2023 19:19 Ответить
кстати, мой рабовладелец равнодушен когда кто-то ест...никогда не попросит...НО! но когда кто-то крадется в неурочное время и цокает холодильником - идет проверять (смотрит молча на реакцию крадущегося... если застыл перед открытым и долго думает - начинает громко подсказывать шо брать)))) а если открыл-закрыл... по фиг, уходит))) и со стола не тырит (как у некоторых))))
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24.01.2023 19:26 Ответить
У мене кішка теж не "тирить" зі столу Той випадок - "виявлення нічийного на нейтральній території " - я комп у зал зі спальні брав
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24.01.2023 19:31 Ответить
тогда передайте ей мои извинения...
не прав! каюсь... "нечейное на нейтралке" - разумное оправдание ибо нефиг провоцировать!))
(своему такое объяснять не буду)))
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24.01.2023 19:42 Ответить
Вы тоже думать , шо хоч i свiй, але ж бо садюга...
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24.01.2023 20:57 Ответить
Не тырить - такое мне сказать... Заведите буренку и побольше расставьте в глэчиках скисати молока, на вершки. Тада и поговорим... Не, ну, прiсь ейбочки, аракчеевщину кацапскую развели... Бiдне животне...
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24.01.2023 20:51 Ответить
ЗЫ... Пока вы хомячите у компа, пусть и для кицьки буде забава...А ШО ДЕЛАТЬ...
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24.01.2023 20:55 Ответить
"Поставлю в куток" - за невігластво! "Для скисання" молоко ставлять не "на вершки", а " на сир" і "на сметану" На "вершки" молоко ставлять "на вистойку" - за кілька годин найжирніша частина молока піднімається догори, але ще не починає скисать Тоді верхню третину обережно зливають в окремий посуд Оце і є "вершки"
А щодо "аракчеєвщини" - та просто привчив до порядку І в домі проблем набагато менше Не бив ні разу - просто мовчки прибирав з того місця, де вона на той момент не повинна буть!
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24.01.2023 21:01 Ответить
Вы такой - жестокий...
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24.01.2023 21:08 Ответить
Та не кажи! "Садист"!
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24.01.2023 21:33 Ответить
Угу. не скажу.
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24.01.2023 21:41 Ответить
А хiба не з вершковоi сметани б`ють масло вершкове?
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24.01.2023 21:10 Ответить
Ондого, свiтло погасло. На скока батареи хватит - хтозна...
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24.01.2023 21:29 Ответить
А тобі відомо, що сметана буває двох видів: солодка і кисла? Сметана з молока нерозділеного - теж "вершки" - сквашені Коли зливаються вершки свіжими і потім сквашуються, то виходить сметана "солодковершкова" Якщо беруть сметану з уже скислого молока - вона кислувата Масло, збите з різних видів сметани, відрізняється смаком
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24.01.2023 21:32 Ответить
Солодке молоко знаю, горькое знаю. Кисле знаю, з вершкiв сметано-масло виготовляти знаю... А почему масло, окромя кисло-сладких оттенков, получается еще и горьковатым?
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24.01.2023 21:49 Ответить
старе більше всього
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24.01.2023 22:39 Ответить
Це якщо кисла сметана ще й "перестояла" - або з молоком, або вже "знята" Таке буває у скупих хазяйок, які довго накопичують сметану у прохолодному місці У ній після кисломолочних бактерій заводяться гнилісні Вони і надають сметані гіркуватого смаку Те саме буде й з молоком, коли його тривалий час тримають у прохолодному місці Воно не сквашується (бо для розвитку молочнокислих бактерій холоднувато) а просто гіркне
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24.01.2023 22:53 Ответить
Отак в дебатах і з'ясували, що то ж таки був дрон!...
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25.01.2023 14:49 Ответить
Беспилотник, это любая фигня которая летает, плавает или ездит без керманыча внутри этой фигни. Пилот, который из костей и мяса, находится далеко и в относительной безопасности. Еще может быть пилот который состоит из 1 и 0, то есть програмный код, ну или по простому автопилот, этот конечно может и присутствовать непосрежственно внутри лететельного\плавательного\ездительного аппарата
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24.01.2023 18:57 Ответить
Дрон і беспілотник - це одне й те саме - не вигадуйте штучних розділень.
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24.01.2023 22:42 Ответить
згідно авіаційних правил України, безпілотне повітряне судно - повітряне судно, призначене для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції керування, що розташована поза повітряним судном. До безпілотних повітряних суден належать безпілотні некеровані аеростати і дистанційно пілотовані повітряні судна.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-19#Text
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25.01.2023 14:59 Ответить
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24.01.2023 18:30 Ответить
Антидроновое ружжо...
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24.01.2023 18:31 Ответить
Не , це вже ПТР.
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24.01.2023 20:59 Ответить
Слава воїнам! Слава ЗСУ! Бережи їх, Боже.
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24.01.2023 18:32 Ответить
ну, таке.

чий збили - невідомо. сподіваюся ворожий.

відео з тієї камери якби виклали то питання б відпало.

а так ще тарас чмут казав що, наприкляд, коли антидроновою працюють то садять 8 з 10 своїх же - сусідів.
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24.01.2023 19:15 Ответить
подай запрос на опубликования видео...
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24.01.2023 19:26 Ответить
а якого сусідський дрон літає над їх позицією?
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24.01.2023 22:41 Ответить
У піхоти - свій дрон, у артилерії - свій, у мінометників - свій...системи немає, дрони - цивільні, Мавікі використовуються обома сторонами, жодних розпізнавальних знаків немає, тому така фігня
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24.01.2023 22:44 Ответить
бо у нас кожен комбат це гетьман а кожен комвзвода богун, не менше.

роблю що хочу.

найгірше це коли снайпер на відео з бахмуту питає - а то точно ворог, я можу стріляти?
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24.01.2023 22:49 Ответить
Красава
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24.01.2023 19:15 Ответить
Для этого хорошо подойдёт охотничье ружье.
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24.01.2023 19:17 Ответить
Молодець! А поряд товариш трохи запісяв... Видно перший раз з тобою в бою???
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24.01.2023 19:23 Ответить
Краще було обмежитися Молодець!
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24.01.2023 22:29 Ответить
Зачёт войну 👍 А дрон не очень помят - на запчасти сойдёт.
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24.01.2023 19:50 Ответить
Вот прям одиночными, слева-направо и обратно - впечатление что дрон метался из стороны в сторону
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24.01.2023 20:00 Ответить
Так он и метался. Оператор видит, когда по нему стреляют. Решил спетлять как заяц.
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24.01.2023 20:20 Ответить
а це не наш?
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24.01.2023 21:56 Ответить
Ваш, ваш - якщо ти кацап.
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25.01.2023 08:24 Ответить
ти дурень, вітання
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25.01.2023 19:30 Ответить
Слава нашим захисникам!!! Героям Слава!!!
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24.01.2023 22:28 Ответить
от така живучість коптерів... як кацапських, так і наших.... переможе той. в кого їх більше.
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24.01.2023 22:34 Ответить
в глаз надо бить, а не в ногу )
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24.01.2023 22:43 Ответить
Це якісь марсіяньмкий киборг
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24.01.2023 22:48 Ответить
Якiй же ш ти вдалой хлопченятко! 👍👍👍
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25.01.2023 14:23 Ответить
Високий клас і удача. Просто не віриться що так можна влучити. Щось товариш, що рядом не стріляв. Хлопці вдячний вам усім, хай вас Господь береже!
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25.01.2023 23:18 Ответить
 
 