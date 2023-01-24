Украинский воин попадает из автомата во вражеский беспилотник. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский воин сбил российский беспилотник из автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись подготовки к стрельбе по беспилотнику и выстрелов бойца по БПЛА опубликована в соцсетях.
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+31 I F.
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показать весь комментарий24.01.2023 18:23
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хлопець снайпер!
Илья Пономарев / Ілля Пономарьов
@iponomarev
20h
Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации
Підтримую повністю Фейгін, Пономарьов, Гудков - зібрали хуральчик і такі веселі триндять - давайте, мов, організуєм збройний поход на мацкву з України. Це **** шоб був привід для ***** роздуть про громадянський конфлікт або інші фікції і замилить очі всьому світу...Підари ...Це ще раз говорить про те, що хароший кацап...далі по відомому тексту, тобто розірваний хаймарсом
но коту пришлось из супа фрикаделину выловить)))) шоб не шумел)))
не прав! каюсь... "нечейное на нейтралке" - разумное оправдание ибо нефиг провоцировать!))
(своему такое объяснять не буду)))
А щодо "аракчеєвщини" - та просто привчив до порядку І в домі проблем набагато менше Не бив ні разу - просто мовчки прибирав з того місця, де вона на той момент не повинна буть!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-19#Text
чий збили - невідомо. сподіваюся ворожий.
відео з тієї камери якби виклали то питання б відпало.
а так ще тарас чмут казав що, наприкляд, коли антидроновою працюють то садять 8 з 10 своїх же - сусідів.
роблю що хочу.
найгірше це коли снайпер на відео з бахмуту питає - а то точно ворог, я можу стріляти?