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снайперы (441) ССО (390)

"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов ССО уничтожает нескольких оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили четырех российских оккупантов на одном из направлений боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликованы в официальном фейсбуке Командования ССО.

"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео.

Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться на одном из направлений наблюдения.

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Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.

"Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен" на этот раз не сработала", – подчеркнули в ССО.

После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.

"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В результате четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонных рубежей", - отметили в ССО ВСУ.

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Топ комментарии
+23
лягали, бо втомились
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24.01.2023 19:49
+15
Важко Київ за три дні взяти.)
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24.01.2023 19:52
+12
Одним пострілом 2-х "зняв"????
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24.01.2023 19:51
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лягали, бо втомились
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24.01.2023 19:49 Ответить
Важко Київ за три дні взяти.)
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24.01.2023 19:52 Ответить
Смотрится как легли передохнУть, а на самом деле - легли передОхнуть!
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25.01.2023 08:49 Ответить
Оце довиебувались
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24.01.2023 19:50 Ответить
Одним пострілом 2-х "зняв"????
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24.01.2023 19:51 Ответить
Українським снайперам респект та вдалого полювання й надалі...
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24.01.2023 19:52 Ответить
я задоволений.
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24.01.2023 19:52 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.01.2023 19:54 Ответить
Хароших рускіх стало більше.
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24.01.2023 19:54 Ответить
БОЦМАН! Чекаємо.... в пракетах - чмокібів
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24.01.2023 19:57 Ответить
Рученьки-ніженьки, лагідні очі,
Спокійної ночі, скінчилася гра.
Рученьки-ніженьки, лагідні очі,
Спокійної ночі, спати пора!

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24.01.2023 19:59 Ответить
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24.01.2023 20:18 Ответить
Вот это, интересно - обратите внимание на дату 26.02.2022. Уже тогда все эти ****** прекрасно знали зачем нападают на Украину и что они будут там делать. Вопреки рассуждениям западных политиков и генералов - типа, кацапы не мотивированы, они не понимают где они находятся, они не знают что им делать и что от них хотят, им не объяснили за что они должны умирать, им даже не сказали что они едут в Украину, они думали что они на учениях и другую подобную чушь. Как видим, они отлично знали зачем едут в Украину - уничтожить Украину, как самостоятельное государство и включить всю территорию Украины в состав кацапстана и за счет этого - усилиться, перед дальнейшим наступлением на запад. Все они прекрасно знали и понимали - пропаганда на кацапстане традиционно поставлена на высшем уровне. Это единственная сфера, где им нету равных в мире. То есть, для них все цели были изначально ясны и задачи поставлены - по другому и не может быть. Средство достижения этих целей - массовые убийства, в первую очередь несогласного мирного населения, для этого и были заготовлены 50 тысяч пакетов для трупов. А в случае серьезного сопротивления - тотальное уничтожение всех в промышленных масштабах, как в Мариуполе. Они заранее напечатали пособия - как правильно делать массовые захоронения экскаваторами и бульдозерами. А западные политики думали, что это временный захват территории просто с целью установить марионеточное правительство, которое будет более благожелательно относиться к кацапстану. Как сказали послу Мельнику - да какой смысл с вами разговаривать, если вас уже через 3 дня не будет и поэтому, мы будем разговаривать уже со следующим правительством Украины (которое будет под контролем кацапстана).
Неет, здесь вопрос не о смене правительств, а о тотальном уничтожении Украины и всех, кто окажет сопротивление. То есть, о окончательном решении "Украинского вопроса", а затем и самих Украинцев, о чем и говорят все речи и статьи "плешивого" и его контуженного уродца - медведева.
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25.01.2023 05:33 Ответить
***
Кінцівки мерзнуть, тіло терпне,
Та гострий зір чекає мить
Коли в прицілі карабіну
Ціль з триколором побіжить.

Ну все, нарешті дочекався
Тамую подих, плавний тиск
Свинець, неначе Божа кара-
І мертвим пада терорист.
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24.01.2023 20:20 Ответить
Перший постріл він ніби як чекав, коли один за одним стане, щоб одразу двох, якщо в нього бронебійні, а швидше за все так і є.
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24.01.2023 20:34 Ответить
Слава снайперам ЗСУ!
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24.01.2023 20:36 Ответить
- " розпрягайте хлопці коней "
- та й лягайте спочивать

Відвоювались ..
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24.01.2023 20:41 Ответить
Ну що тут скажеш,гарний кацап- дохлий кацап. Слава ССО!
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24.01.2023 20:42 Ответить
Оце добра, американська, зброя. Це не свд.
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24.01.2023 20:47 Ответить
мабуть найкраща робота в світі (с)
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24.01.2023 21:00 Ответить
Кацапы небось на живчиков наших снайперов вылавливало, но что то пошло не так ))
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25.01.2023 05:41 Ответить
Полетіли гниди у той х*йловський "РАЙ", що двома буквами пишеться...)))
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25.01.2023 07:08 Ответить
 
 