"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов ССО уничтожает нескольких оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили четырех российских оккупантов на одном из направлений боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликованы в официальном фейсбуке Командования ССО.
"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео.
Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться на одном из направлений наблюдения.
Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.
"Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен" на этот раз не сработала", – подчеркнули в ССО.
После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.
"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В результате четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонных рубежей", - отметили в ССО ВСУ.
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Спокійної ночі, скінчилася гра.
Рученьки-ніженьки, лагідні очі,
Спокійної ночі, спати пора!
Неет, здесь вопрос не о смене правительств, а о тотальном уничтожении Украины и всех, кто окажет сопротивление. То есть, о окончательном решении "Украинского вопроса", а затем и самих Украинцев, о чем и говорят все речи и статьи "плешивого" и его контуженного уродца - медведева.
Кінцівки мерзнуть, тіло терпне,
Та гострий зір чекає мить
Коли в прицілі карабіну
Ціль з триколором побіжить.
Ну все, нарешті дочекався
Тамую подих, плавний тиск
Свинець, неначе Божа кара-
І мертвим пада терорист.
- та й лягайте спочивать
Відвоювались ..