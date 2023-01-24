"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов ССО уничтожает нескольких оккупантов. ВИДЕО

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили четырех российских оккупантов на одном из направлений боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликованы в официальном фейсбуке Командования ССО.

"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео.

Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться на одном из направлений наблюдения.

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Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.

"Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен" на этот раз не сработала", – подчеркнули в ССО.

После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.

"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В результате четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонных рубежей", - отметили в ССО ВСУ.

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