РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14389 посетителей онлайн
Новости Видео ФоторепортажВойна в Украине Война
25 830 25
война (47211) Новая Каховка (148) разведка (4005) ВСУ (5195)

Спецподразделение ГУР при поддержке ВСУ провело разведывательный ночной рейд в районе Новой Каховки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины с участием Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов.

Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.

"Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором был командный пункт. Приняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные, состав и места расположения вражеских резервов", - сообщили в ГУР.

Читайте также: Слухи о якобы разногласиях между руководителями Главного управления разведки и Службы безопасности - вражеские нарративы, - ГУР

В ведомстве отметили, что во время боя враг понес существенные потери. Украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

"Работа по деоккупации украинской территории продолжается", – резюмировали в ГУР.

Спецподразделение ГУР при поддержке ВСУ провело разведывательный ночной рейд в районе Новой Каховки 01
Спецподразделение ГУР при поддержке ВСУ провело разведывательный ночной рейд в районе Новой Каховки 02
Спецподразделение ГУР при поддержке ВСУ провело разведывательный ночной рейд в районе Новой Каховки 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+24
Слава Захисникам України !!
Смерть рашистам ***** та мародерам привладним, що крадуть гуманітарну допомогу для Українців вагонами!!
Свято наближається!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:49
+23
Це щось неймовірне. Легенди ЗСУ.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:56
+20
Чому ця новина не виділена жирним шрифтом? Це лютий треш! Такого нема в в найкрутіших бойовиках Голівуду! Наші хлопці найкращі в світі воїни! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это здесь сбили три К-52?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:45 Ответить
Ні, то на Бахмутському напрямку збили.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:01 Ответить
Слава Захисникам України !!
Смерть рашистам ***** та мародерам привладним, що крадуть гуманітарну допомогу для Українців вагонами!!
Свято наближається!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:49 Ответить
Це щось неймовірне. Легенди ЗСУ.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:56 Ответить
Дай Бог щоб було так і наші хлопці вернулися живими.
Знаючи хто такий буданов ( зелений дегенерат) то мало віриться .
показать весь комментарий
24.01.2023 22:11 Ответить
Молодці !!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:11 Ответить
Ух и дерзкие ребята! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:14 Ответить
Чому ця новина не виділена жирним шрифтом? Це лютий треш! Такого нема в в найкрутіших бойовиках Голівуду! Наші хлопці найкращі в світі воїни! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:22 Ответить
Чистої води показуха...безтолкова витрата людського і військового ресурсу.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:22 Ответить
Ну ... Якщо тільки один ранений і взяли полоненого, норм.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:58 Ответить
Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів", - повідомили в ГУР. Джерело: https://censor.net/ua/v3395491
показать весь комментарий
24.01.2023 23:00 Ответить
Музика: український (з Одеси) гурт Grandma's Smuzi, кавер на Rammstein "Sonne".
показать весь комментарий
24.01.2023 22:28 Ответить
Пирати Каховського моря.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:31 Ответить
Работа нашої арти. Свіженьке - багато літунів - https://www.youtube.com/watch?v=QkxJRh6r8TM
показать весь комментарий
24.01.2023 22:32 Ответить
Ничё се, лихие хлопцы.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:52 Ответить
Буданов був в першому човнику?))))?
показать весь комментарий
24.01.2023 23:00 Ответить
Зельонській
показать весь комментарий
25.01.2023 01:03 Ответить
Чекаємо сценарія і кіно в недалекому майбутньому з приписом based on true story
показать весь комментарий
24.01.2023 23:05 Ответить
Да, Голливуд просто отдыхает! Молодцы ребята, надеюсь ограничилось ранениями и все вернулись к своим.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:26 Ответить
что тут скажешь!!сказочно кацапчиков полохматили!!
показать весь комментарий
25.01.2023 01:05 Ответить
Навщо писати про співпрацю з партизанами? Навіщо підставляти хлопців?
показать весь комментарий
25.01.2023 04:08 Ответить
Просто лучшие! Все боевики Голливуда на двадцать лет вперёд теперь за украинскими командос и просто украинцами! Верю, жду.
показать весь комментарий
25.01.2023 05:33 Ответить
абасраться как круто! красавчики
показать весь комментарий
25.01.2023 08:58 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
25.01.2023 10:00 Ответить
 
 