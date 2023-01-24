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Зеленский (16609) отставка (3106)

Сегодня общество увидело очередные кадровые решения. Соответствующие шаги будут и дальше, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 января выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово - очередные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них общество увидит, и, я уверен, поддержит.

Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями.

Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – со временем", - отметил украинский президент.

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Топ комментарии
+66
долго в борделе будут кровати переставлять?
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24.01.2023 23:43
+57
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

Якщо охоронець в магазині вкраде смартфон, його посадять. Якщо Слуга Народу вкраде мільйони доларів - його просто звільнять. Так виглядає кінець епохи брехні і початок епохи верховенства права.
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24.01.2023 23:50
+56
Брехло !
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24.01.2023 23:49
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Це ж так зручно, накрасти мільярди, а потім просто піти з посади😂 це так по зеленому
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25.01.2023 03:50 Ответить
Ермак когда?
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25.01.2023 04:52 Ответить
Він же без нього слова не скаже і кроку не ступить. І дорожку не насипе.
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25.01.2023 05:14 Ответить
Стоп!Які кадрові рішення?Буцегарня для кого існує?
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25.01.2023 06:03 Ответить
а можно было б и по законам военного времени.... Но как видим, эти законы не для всех ..
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25.01.2023 06:43 Ответить
Та хай переставляють ті ліжка як хочуть, аби це не заважало ЗСУ. Бо як заважатиме - на обрії можуть заколихатис тіні шибинець. Судити все одне нікому.
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25.01.2023 07:12 Ответить
сьогодні українське суспільство остаточно зрозуміло, що президентом вибрали брехуна... і найближчим часом це ж суспільство дістане вила...
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25.01.2023 07:28 Ответить
Навряд чи хтось якись віла дістане, всі бояться, це перше, друге, Зеленський ж не просто сам по собі, за ним стоять серйозні сили, навіть світового масштабу, саме тому йому вдається за місяць отримати від іноземних держав те, що Порошенку та іншим не вдавалося за п'ять років
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25.01.2023 11:46 Ответить
Балабол, тут кадрових рішень не достатньо буде. Треба судові рішення!

Чому в тих «кадрів» ще досіруки не відрубані?
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25.01.2023 08:14 Ответить
Цей обіцяв стати кращим за іншого, і згадував про руки на стадіоні.
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25.01.2023 10:08 Ответить
Плохо только, что инициатива пришла снизу!!! Власть никчемна.
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25.01.2023 09:11 Ответить
Чому це плохо. Навпаки. Це каже про те, шо є українці котрим не какая разница.
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25.01.2023 09:17 Ответить
пошук в говні буби
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25.01.2023 09:21 Ответить
Ці люди пішли на підвищення. Тільки деякі призивного віку поїдуть служити в батальон Монако.
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25.01.2023 09:27 Ответить
не кадрові рішення, а порішали не дорого...
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25.01.2023 09:29 Ответить
Головне, що про причини "кадрових рішень" - ні слова. А це - корупція, казнокрадство, тупість, продажність чиновників зеленої кліки.... Цього, мовби і немає.
"суспільство побачило" - і бурхливі аплодисменти, як у цирку чи кварталі, сикливий клоуне?
Ця влада веде Україну до погибелі.
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25.01.2023 10:03 Ответить
Зе клоун 🤡 за оборудки і хабарі тільки звільняє і переводить на іншу роботу це просто сміх ...і свіжа порція сцяння в очі мудрого наріду.привцт 73 відсоткові ідіоти!
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25.01.2023 10:13 Ответить
зеленський так само як і єрмак є завербований кацапами і працює на кацапів.В Омані зеленський зустрічався з кацапами.Знаючи методи кдб можна зрозуміти що кожен крок і слово цього клоуна фільмувався і записувався.І тепер як би кацапи не гавкали на зеленського, щоб воно там не казали про путлєра, а кацапи мовчать за Оман.Якби кацапи реально хотіли б знищити цю зелену нікчему вони б просто опублікували б записи з Оману.Але ж злі кацапи цього не роблять - значить зеленський їм потрібен.
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25.01.2023 10:27 Ответить
Вова, що ти робиш? Кожен твій крок, кожне слово, навіть подих відстежується з посиленою увагою. І тут така «многоходовочка» - створення шуму (звільнення деяких високопосадовців) і черговий підсрачник народу (все таки підписав закон пр посилення відповідальності військових). Народ може підняти, так і в втопити. Привіт єрмаку з татаровим
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25.01.2023 10:43 Ответить
Добре, а за що Кирюшу Тимошенка кишнули? Такий гарний хлопчик. Очі чесні, руки нічого не крали. А його киш і все. Розкажіть суспільству...
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25.01.2023 10:50 Ответить
Царь хороший, бояре плохие.
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25.01.2023 11:13 Ответить
Движение глистов в яме.Друг друга по кругу меняют.И выдают это за большие достижения в борьбе с коррупцией.Просто они народ за быдло держут.
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25.01.2023 11:16 Ответить
Може, хоч д'Єрмак шепне на вухо цьому Зєлебородько, що треба встановити хоч якійсь ЛІМІТ на безкінечні fuck up цього ********** цирку?!!
Ну неможливо ж щодня бачити цю ху...йню без корвалола...
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25.01.2023 11:49 Ответить
Всі кадрові питання вирішує Єрмак і його брат а тилу 😠
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25.01.2023 12:43 Ответить
Кадрові рішення - це коли йдеться про звільнення тих, кого призначав не ти. Кадрові помилки, більш доречно, виправлення кадрових помилок, треба чесно називати так як є.
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25.01.2023 11:57 Ответить
"Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово: чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. ".
Зеленський

Ви звільнили простих виконавців ваших оборудок.
Організатори залишились і продовжують дальше , розпочату вами справу 😡
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25.01.2023 12:42 Ответить
це не кроки це хитання.тобі самому треба каятись.
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25.01.2023 19:30 Ответить
І це зара буде тільки по карткам...
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26.01.2023 10:07 Ответить
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