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Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что регион героически выдерживает все удары террористов.
Во время визита Зеленский провел совещание по поводу текущей ситуации в области.
"Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России. Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались об восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", - отмечает Зеленский. .
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