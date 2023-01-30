Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что регион героически выдерживает все удары террористов.

Во время визита Зеленский провел совещание по поводу текущей ситуации в области.

"Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России. Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались об восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", - отмечает Зеленский. .

Также смотрите: Ситуация очень жесткая. На Донбассе проходят постоянные российские штурмы, - Зеленский. ВИДЕО