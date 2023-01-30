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Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что регион героически выдерживает все удары террористов.

Во время визита Зеленский провел совещание по поводу текущей ситуации в области.

"Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России. Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались об восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", - отмечает Зеленский. .

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Їздив на халявні шашлики?
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30.01.2023 14:07 Ответить
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30.01.2023 14:09 Ответить
Відчуваєте різницю?
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30.01.2023 14:22 Ответить
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30.01.2023 14:23 Ответить
Краще би він втік на свій маєток.
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30.01.2023 17:24 Ответить
Мразь!!!! Пиариться на войне((((( если бы его сынок или родственники оказались на фронте ,то война закончилась в течение суток((((((( позор тебе зеленское,ты предвыборное обещание не здержал!
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30.01.2023 20:38 Ответить
 
 