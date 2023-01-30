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Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили раненых защитников в госпитале Николаева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы наши военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+14 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий30.01.2023 14:57
+10 Остап ca057b24
показать весь комментарий30.01.2023 14:57
+6 Ksenia VB
показать весь комментарий30.01.2023 14:51
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Чи вона вже була в нас ?
а яйця по 170 грн за кіло і ковбасу по 1000грн за метр їй покажуть???
чи покажуть як шевроле тахо обслуговують біженців.....