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Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили раненых защитников в госпитале Николаева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы наши военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский посетил с рабочей поездкой Николаевскую область. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
а на ті склади, через які вкрали 220вагонів та 300 фур гуманітарки, екскурсія буде????
а яйця по 170 грн за кіло і ковбасу по 1000грн за метр їй покажуть???
чи покажуть як шевроле тахо обслуговують біженців.....
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30.01.2023 14:57
+10
Зєлєнскій гнида
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30.01.2023 14:57
+6
І обидвоє вперше відвідують шпиталь.
Чи вона вже була в нас ?
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30.01.2023 14:51
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І обидвоє вперше відвідують шпиталь.
Чи вона вже була в нас ?
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30.01.2023 14:51 Ответить
Зєлєнскій гнида
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30.01.2023 14:57 Ответить
а на ті склади, через які вкрали 220вагонів та 300 фур гуманітарки, екскурсія буде????
а яйця по 170 грн за кіло і ковбасу по 1000грн за метр їй покажуть???
чи покажуть як шевроле тахо обслуговують біженців.....
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30.01.2023 14:57 Ответить
нету ни какой примерки , нет ни какой министерки - есть пример , есть министр и без разницы мужчина это или женщина , если я не прав докажите мне обратное
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30.01.2023 14:58 Ответить
чому дівчинка в Германії - це середній рід. Чому вони не зробили Die Madchen? Сексисти кляті =)
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30.01.2023 15:18 Ответить
Ато дивлюсь зрання на кожному перехрестю купа поліцейських стояло.
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30.01.2023 15:07 Ответить
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30.01.2023 15:18 Ответить
Генерали відкрили пам'ятник воїнам ЗСУ з обличчям Зеленського та командувача Сухопутних військ Сирського. Новина за 2020 рік.
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30.01.2023 15:20 Ответить
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30.01.2023 16:11 Ответить
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30.01.2023 17:28 Ответить

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30.01.2023 17:35 Ответить
Нехай би ще сходили подивитися на черги де пораненим після госпіталю довідки видають Де люди без кінцівок по декілька годин у черзі чекають
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31.01.2023 07:36 Ответить
 
 