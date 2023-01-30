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Украинские воины в Великобритании отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военные на учениях в Британии отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент тренировки бойцов опубликован в соцсетях.

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Топ комментарии
+10
Тобі тільки б у калюжу перднути, щоб бульки пішли.
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30.01.2023 17:20
+6
, незабаром отримаємо CH-47 "Chinook"
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30.01.2023 17:53
+6
Бригада ВСУ,проходящая обучение, аэромобильная,вот и тренируются.
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30.01.2023 20:44
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А їхали як майбуні танкісти... Пострибали і додому.
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30.01.2023 17:15 Ответить
Тобі тільки б у калюжу перднути, щоб бульки пішли.
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30.01.2023 17:20 Ответить
А він на зміну заступив
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30.01.2023 17:59 Ответить
Цьому дебілу на пригожинській фермі не сказали що ще з осені велика група нших солдат проходить навчання як піхотні штурмові підрозділи
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30.01.2023 18:48 Ответить
Шо-шо 🤔 Далі в рифму Так зрозуміло, дебіл... ***
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30.01.2023 19:11 Ответить
, незабаром отримаємо CH-47 "Chinook"
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30.01.2023 17:53 Ответить
Чей внук?
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30.01.2023 18:30 Ответить
Чінгачгука))
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30.01.2023 18:54 Ответить
Никаких чi! Точно говорю! )))
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30.01.2023 19:04 Ответить
Вільяма Боїнга. Чув про такого?
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30.01.2023 18:55 Ответить
Так это от сына его Вертола?
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30.01.2023 19:02 Ответить
ДітиВільям Е. Боїнг Молодший
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30.01.2023 19:12 Ответить
А про "Chinook" ніхто і не розказува
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30.01.2023 19:09 Ответить
непоганий гелікоптер CH-47 "Chinook" - можна брати!
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30.01.2023 19:33 Ответить
це якась підйобка?
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30.01.2023 20:15 Ответить
Бригада ВСУ,проходящая обучение, аэромобильная,вот и тренируются.
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30.01.2023 20:44 Ответить
 
 