Украинские воины в Великобритании отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook". ВИДЕО

Украинские военные на учениях в Британии отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент тренировки бойцов опубликован в соцсетях.

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