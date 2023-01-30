Украинские воины в Великобритании отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook". ВИДЕО
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Украинские военные на учениях в Британии отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент тренировки бойцов опубликован в соцсетях.
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