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Десантники 79-й бригады отбили атаку оккупантов вблизи Марьинки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева ДШВ ВС Украины отразили штурм противника нескольких позиций вблизи Марьинки, нанеся врагу существенные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях. Оккупантов, пытавшихся тихо подойти к позициям десантников, сначала атаковали боевые дроны, а затем украинские воины встретили незваных гостей стрелковым оружием и минометами. Понеся потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты сбежали, бросив на поле боя своих погибших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в Великобритании отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook". ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Боженька бережи наше ЗСУ, кожного і всіх !!!
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30.01.2023 17:34
+11
Кожній свиняці по пиці.
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30.01.2023 17:25
+10
как глисты кишат прям уроды. туда бы не вогами сыпать, а 155 без перекура.
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30.01.2023 17:38
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Кожній свиняці по пиці.
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30.01.2023 17:25 Ответить
Все хорошо...
Но оператор дрона явно не опытный... Есть и промахи и не подрывы...
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30.01.2023 17:31 Ответить
Точно попасть не так просто даже с практикой. И промахов не всегда показывает
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30.01.2023 17:44 Ответить
А нічого шо цілі не стоять на місці, не сидять у окопах чи бліндажах. Ви хоть маєте уяву шо таке дінамічна ціль і як в її попаста з 100-150 метрів при вітрі 7-10 метрів?
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30.01.2023 17:56 Ответить
Все познается в сравнении... Есть много видео куда более эффективной, уверенной и точной работы оператора...
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30.01.2023 18:03 Ответить
Проблема не скорость ветра а его порывы... Судя по дыму в кадре - порывов не было... Просто оператор не учел ветер...
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30.01.2023 18:04 Ответить
С высоты 130 метров граната будет падать примерно 5 секунд. Человек ходит со средней скоростью 5 км\час, если перемещается "спортивной ходьбой", то предположим со скоростью 10 км\час или 2,8 м\с. За 5 секунд он преодолеет 13,9 метра. Значит если погода безветренная и суметь определить точку сброса с упреждением 12 метров, то граната упадет либо подноги, либо в темечко. Если есть ветер, то конечно желательно знать и его скорость, и его направление. Тогда можно вообще работать снайперски.
Ну и, уж коль есть такие ударные дроны, то у их операторов в перерывах между боевыми вылетами, нужно проводить и учебно-тренировочные, со сбросом учебных "бомбочек" на полигоне, где можно установить мишень, вымпел(флюгер) для определения направления и анемометр для измерения скорости. Потом, набив руку в "тепличных" условиях, при боевых вылетах можно ориентироваться хотя бы на данные, например сайта sinoptik.ua, задав там ближайший нас.пунк возле которого совершается вылет.
"Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка"
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30.01.2023 22:52 Ответить
Уявіть собі, що вони лізуть десятками, сотнями. тисячами. Як торгани. Ви з торганами бролися, коли їх багато7
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30.01.2023 21:43 Ответить
Боженька бережи наше ЗСУ, кожного і всіх !!!
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30.01.2023 17:34 Ответить
как глисты кишат прям уроды. туда бы не вогами сыпать, а 155 без перекура.
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30.01.2023 17:38 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.01.2023 17:42 Ответить
Should've called in the artillery.
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30.01.2023 17:44 Ответить
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30.01.2023 17:45 Ответить
В последнее скопление просилось хотя бы мину запустить.
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30.01.2023 17:45 Ответить
надеть белый маскхалат и бегать по темным камышам. ну не дурнi
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30.01.2023 17:50 Ответить
"Кінофантастики" надивився? "Хижака" з Шварцнегером? У світі ще не придумали "костюм-хамелеон" щоб можна було автоматично колір мінять А фігура людини під різними кутами зору по-різному виглядить Нам показують вигляд зверху А з рівня землі (на фоні білого снігу) людина може маскуваться непогано Зразу видно - не ходив ти серйозно на полювання ніколи!
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30.01.2023 18:10 Ответить
певно у нас нестача арти, по скупченню на останньому кадрі можна артою крити, вихлоп має бути норм.
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30.01.2023 18:12 Ответить
схоже, ефективність - ніяка... нажаль

після 2-го та 3-го "подарунків" сволота взагалі ніяк не відреагувала

а той в білій шапці, що завалився від 1-го, потім спокійно дряпався назад
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30.01.2023 18:19 Ответить
якщо людина навіть не смикнулась від вибуху, не побігла, а продовжила йти далі, то поранення (якщо воно є) - незначне... на адреналіні навіть не звертаєш уваги

тому і кажу, що ефективності там мало, бо якщо нормально "чіпляє", то не відреагувати неможливо

а ті мавіки зараз під Бахмутом знищуються пачками ворожими РЕБ
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30.01.2023 21:35 Ответить
А как вам такая эффективность?
https://www.reddit.com/r/*********/
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31.01.2023 01:33 Ответить
касетні снаряди потрібні.......... Раз і в дамках
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30.01.2023 20:16 Ответить
Надіясь на наших полюють не більше ніж ми на них
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30.01.2023 23:09 Ответить
 
 