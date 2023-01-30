Десантники 79-й бригады отбили атаку оккупантов вблизи Марьинки. ВИДЕО

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева ДШВ ВС Украины отразили штурм противника нескольких позиций вблизи Марьинки, нанеся врагу существенные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях. Оккупантов, пытавшихся тихо подойти к позициям десантников, сначала атаковали боевые дроны, а затем украинские воины встретили незваных гостей стрелковым оружием и минометами. Понеся потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты сбежали, бросив на поле боя своих погибших.

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