Десантники 79-й бригады отбили атаку оккупантов вблизи Марьинки. ВИДЕО
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Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева ДШВ ВС Украины отразили штурм противника нескольких позиций вблизи Марьинки, нанеся врагу существенные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях. Оккупантов, пытавшихся тихо подойти к позициям десантников, сначала атаковали боевые дроны, а затем украинские воины встретили незваных гостей стрелковым оружием и минометами. Понеся потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты сбежали, бросив на поле боя своих погибших.
Топ комментарии
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий30.01.2023 17:34
+11 Trevo Trow
показать весь комментарий30.01.2023 17:25
+10 SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
показать весь комментарий30.01.2023 17:38
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Но оператор дрона явно не опытный... Есть и промахи и не подрывы...
Ну и, уж коль есть такие ударные дроны, то у их операторов в перерывах между боевыми вылетами, нужно проводить и учебно-тренировочные, со сбросом учебных "бомбочек" на полигоне, где можно установить мишень, вымпел(флюгер) для определения направления и анемометр для измерения скорости. Потом, набив руку в "тепличных" условиях, при боевых вылетах можно ориентироваться хотя бы на данные, например сайта sinoptik.ua, задав там ближайший нас.пунк возле которого совершается вылет.
"Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка"
після 2-го та 3-го "подарунків" сволота взагалі ніяк не відреагувала
а той в білій шапці, що завалився від 1-го, потім спокійно дряпався назад
тому і кажу, що ефективності там мало, бо якщо нормально "чіпляє", то не відреагувати неможливо
а ті мавіки зараз під Бахмутом знищуються пачками ворожими РЕБ
https://www.reddit.com/r/*********/