Российский террор должен проиграть везде и во всем – и на поле боя, и при отсутствии развалин в нашей стране, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 341-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня весь день в командировке – сначала Николаев, потом Одесса. Встреча и переговоры с делегацией Дании – с госпожой премьер-министром Фредерикссен и представителями коалиции партий. В частности, и министр обороны Дании, и министр иностранных дел – тоже в составе делегации. Мы очень подробно говорили об оборонных потребностях Украины, о том, что нам может помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток… Российский террор должен проиграть везде и во всем – и на поле боя, и при отсутствии руин в нашей стране – чтобы мы могли все отстроить и таким образом доказать, что свобода сильнее.
Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе Grain from Ukraine. Тот факт, что мы добились значительного прогресса в сфере продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем добиться прогресса и в других точках нашей Формулы мира.
Говорили и о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины. Конечно, особое внимание уделил внутренней ситуации в Николаевской и Одесской областях – провел совещания с военным и областным руководством. Это не только о безопасности – хотя о безопасности нашего юга, прежде всего. Но и о социальном положении в регионах, об имеющихся экономических возможностях
Наша задача выстоять – это общая задача. Задача – Сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого, кто работает ради победы Украины", - рассказал Зеленский.
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Радуют такие встречи.
виглянь у вікно, руїни відсутні? а вони є
Шашликів пожралі
Від ковіда помиралі
Вагнер слівалі
Войска на кордоні не замечалі
Оборонні програми в асфальт закаталі
Людей про напад не попереджалі
Бо невтікалі
Мости не взривалі
Південь про#балі
Яйця із сталі
Клістрони сховалі
"Закрийте нам небо" волалі
Виробництво зброї зупинялі
"Дайте нам зброю" волалі
Від пі#д#жа усталі