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Российский террор должен проиграть везде и во всем – и на поле боя, и при отсутствии развалин в нашей стране, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 341-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день в командировке – сначала Николаев, потом Одесса. Встреча и переговоры с делегацией Дании – с госпожой премьер-министром Фредерикссен и представителями коалиции партий. В частности, и министр обороны Дании, и министр иностранных дел – тоже в составе делегации. Мы очень подробно говорили об оборонных потребностях Украины, о том, что нам может помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток… Российский террор должен проиграть везде и во всем – и на поле боя, и при отсутствии руин в нашей стране – чтобы мы могли все отстроить и таким образом доказать, что свобода сильнее.

Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе Grain from Ukraine. Тот факт, что мы добились значительного прогресса в сфере продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем добиться прогресса и в других точках нашей Формулы мира.

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Говорили и о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины. Конечно, особое внимание уделил внутренней ситуации в Николаевской и Одесской областях – провел совещания с военным и областным руководством. Это не только о безопасности – хотя о безопасности нашего юга, прежде всего. Но и о социальном положении в регионах, об имеющихся экономических возможностях

Наша задача выстоять – это общая задача. Задача – Сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого, кто работает ради победы Украины", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+13
Давай клоун 🤡 зелений побільше гундось відосиків і асфальту клади.єрмсківська підстілка.
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30.01.2023 21:42
+8
...і за відсутності руїн в нашій країні, (с)
виглянь у вікно, руїни відсутні? а вони є
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30.01.2023 21:47
+8
волшебный ******* из Госдепа???
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30.01.2023 21:57
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Давай клоун 🤡 зелений побільше гундось відосиків і асфальту клади.єрмсківська підстілка.
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30.01.2023 21:42 Ответить
О, нарешті знаючий. Тоді може відкриєте таємницю - чому політичник керівник два с половиною роки всім доказував і пропогандував шо він побачив мир у очах ввз, шо росіяни теж люди і вони ніколи не нападуть, шо Новий Рік треба зустрічати разом і з хлодцем. Для чого він це робив. Хто писав йому ті тексти. Чому він у односторонньому порядку відводив ЗСУ з тих бетоних укріпрайонів шо будавала вся країна у 16-17 роках, і всім доказував, шо війну в Україні хочуть воьовнича меншість та бариги на крові. І шоб наступив мир з рашою треба просто перестать стріляти.
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30.01.2023 22:10 Ответить
він зате знає що "мінськ" поганий,але про те що ці угоди визнали єдиним рішенням в той час мовчить)))
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30.01.2023 22:13 Ответить
да это просто сашко хрещатик...
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30.01.2023 22:23 Ответить
Підтримую. Піськограй Віслюк Апокаліпсович схоже думає, що і далі грає роль голобородька. Тільки вже Україна змінилася так, що голобородька будуть на стадіоні грати нєпадєцкі.
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30.01.2023 21:59 Ответить
Датчане хорошие друзья!

Радуют такие встречи.
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30.01.2023 21:44 Ответить
У відставку!!
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30.01.2023 21:45 Ответить
Ти ж так старався підмахувати *****. А тепер шо?
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30.01.2023 21:46 Ответить
А хто відводив війська, хто забороняв вести розвідку, хто здав коридор на Крим без бою разом з ЗАЕС? Щодо плати, то я в диванних військах з достойною оплатою.
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30.01.2023 22:10 Ответить
о ясно ще один байстрюк пердоляківський виліз,пролснись бидло ти обісралося Мінські угоди уже визнали найкращим рішенням,але тебе ж на трасі знайшли дебіла зеленявого)))
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30.01.2023 22:11 Ответить
ты сашок вновь всеми решил командовать...?
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30.01.2023 22:24 Ответить
дебілятко нік зміни на підсос пердоляківський,але по дебілізму з тобою нікому змагатись ти у нас чемпіон)))
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30.01.2023 22:26 Ответить
...і за відсутності руїн в нашій країні, (с)
виглянь у вікно, руїни відсутні? а вони є
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30.01.2023 21:47 Ответить
СТОП рашизм!!
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30.01.2023 21:54 Ответить
волшебный ******* из Госдепа???
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30.01.2023 21:57 Ответить
Краще б дєрьмака позбулися.
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30.01.2023 22:01 Ответить
"Та кто ж его посадит? Он же - памятник!"......
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30.01.2023 22:04 Ответить
Треба дивитися, кого замість них поставлять. Сподіваюся, у Госдепа вже є список. Бо зелень якихось мордатих паровознюків з квартала попризначає.
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30.01.2023 22:33 Ответить
з зеленою корупцією, зрадником дєрьмаком, двбйобом агрохламідією, баригою рєзніковим росія не програє.
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30.01.2023 21:59 Ответить
Хоть поржалі
Шашликів пожралі
Від ковіда помиралі
Вагнер слівалі
Войска на кордоні не замечалі
Оборонні програми в асфальт закаталі
Людей про напад не попереджалі
Бо невтікалі
Мости не взривалі
Південь про#балі
Яйця із сталі
Клістрони сховалі

"Закрийте нам небо" волалі
Виробництво зброї зупинялі

"Дайте нам зброю" волалі
Від пі#д#жа усталі
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30.01.2023 22:15 Ответить
Клован, а главное, она должна проиграть в числе воров и коррупционеров, по которым у тебя безоговорочное преимущество. Только в стране война, ты об этом забыл.
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30.01.2023 22:27 Ответить
Підером він став, а не лідером. )))
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31.01.2023 00:52 Ответить
На пианини было бы интэснэй!!
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30.01.2023 22:56 Ответить
Вибачте за різкість, але ненавиджу це недолуге посміховиське - президент зеленський та його "опущенних" слуг-свідків...
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30.01.2023 23:23 Ответить
Йди нах. Задовбав вже. 7 корупційних скандалів за 5 днів! Про це краще розкажи у відосику.
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31.01.2023 10:29 Ответить
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31.01.2023 17:35 Ответить
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31.01.2023 17:37 Ответить
Бла-бла-*** неяк не підкріплено діями. Тому трудно повірити !
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31.01.2023 19:57 Ответить
 
 