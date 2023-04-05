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Американские ЗРК Avenger прибыли на боевое дежурство в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Зенитно-ракетные комплексы Avenger будут защищать воздушное пространство от "шахедов" и крылатых ракет в Северной операционной зоне.

Видео с презентацией работы ЗРК опубликовала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Зенитно-ракетные комплексы Avenger ("Мститель") уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что военные прошли подготовку по управлению ЗРК в Германии. Наев поблагодарил партнеров и засвидетельствовал, что техника легкая в использовании.

Отмечается, что ЗРК Avenger оснащен тепловизионным прицелом, позволяющим работать днем и ночью. Машина вооружена ракетами Stinger и крупнокалиберным пулеметом "Браунинг". Управление производится с башни машины или с пульта. В "Мстителях" радиолокационная станция усиленного типа, поэтому у врага нет возможности обнаружить эту цель.

Смотрите также: Кадры уничтожения российского ЗРК "Бук". ВИДЕО
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Топ комментарии
+43
Боже-храни Америку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2023 19:58
+8
К фронту бы подкатили такие установки.
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05.04.2023 20:03
+7
весч !!!!
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05.04.2023 20:01
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Боже-храни Америку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2023 19:58 Ответить
весч !!!!
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05.04.2023 20:01 Ответить
Орки будут рады обкатать на себе новинку..
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05.04.2023 20:02 Ответить
К фронту бы подкатили такие установки.
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05.04.2023 20:03 Ответить
думаю Наев озвучивает совсем не то, что есть на самом деле, и они уехали туда, где кацапские Су-25 работают по переднему краю.
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05.04.2023 20:16 Ответить
Мабуть, вже е i там, i там.
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05.04.2023 21:03 Ответить
причому "там" їх більше )
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05.04.2023 21:11 Ответить
Згоден.
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05.04.2023 21:12 Ответить
Шахеди летять з півночі Коли вони почали "шастать" масово - я подумав: "Жаль що у нас мало "шилок" Це якраз робота для них Скорострільність і наявність радару " Але я не звик усе відразу тут викладать - "Цензор" не тільки друзі читають І вможуть завадить подібній протидії Тому промовчав
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05.04.2023 20:56 Ответить
Пане, я з вами згоден, та виразив побажання, щоби такий захист був i вздовж лiнii фронту, щоби нашi захисники були цiлi та неушкодженi.
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05.04.2023 21:02 Ответить
Треба трохи і північ прикрить Бо треба убезпечиться від шахедів - вони летять на критичні об"єкти
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05.04.2023 21:16 Ответить
Суть сплучника i - ТАКЖЕ, тобто параллельно... Стесняюсь спросить, пане, тока по чесеоку, как говорит пан Пистолет, паленку виготовляемо?
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05.04.2023 21:33 Ответить
Що конкретно тебе цікавить?
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05.04.2023 21:38 Ответить
Ставити на Півночі то логічно, бо звідти починають залітати. То є гирло і треба бити їх там, щоб не ловити потім по всій Країні.
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05.04.2023 21:46 Ответить
Там накроють артою. А у тилу будуть працювати з шахедами
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05.04.2023 23:49 Ответить
Чудо-зброя. Наявність таких машинок і в тилу і на фронті, зробить всю погоду. Щоб ми їх отримали сотнями !!! Ось чим займались США на відміну від наших уродів.
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05.04.2023 20:12 Ответить
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

·

9 ч

Покажите ватникам и частично мобилизированым, как надо окопы зачищать. 30 мм airburst снаряды с программируемым взрывателем для Бушмастера. Для CV90 тоже есть такие же в калибре 40 мм.

https://twitter.com/i/status/1643510531075063809
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05.04.2023 20:16 Ответить
Ох там и кацапья на твиттере.....
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05.04.2023 21:02 Ответить
маловато будет
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05.04.2023 20:16 Ответить
Зе добавит. Из личных запасов и сбережений.
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05.04.2023 20:27 Ответить
как товарищ сталин?
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05.04.2023 20:36 Ответить
А что, кроме навоза и мочи добавил жителям совка Сралин? Только ГУЛАГ всем , Голодомор украинцам да десятки миллионов покойников.
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05.04.2023 22:42 Ответить
я про то, что товарищу сталину америка гнала морскими конвоями десятки/сотни тысяч единиц оружия и никто товарища сталина не спрашивал ни про асфальт, ни про реформы, ни про демократию, ни про шашлыки и разминирование/уничтожение укрепрайонов прямо перед войной.
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05.04.2023 22:54 Ответить
Сравнение у вас какое то ****...тое, Сралина с Зе. Тут можно спросить, - а Сралин отбирал у РККА деньги и закатывал их в асфальт? Сралин срывал обороный заказ год за годом и прекратил перевооружение РККА? Сралин готовился к шашлыкам а не к войне? Сралин грабил страну и выводил деньги в офшоры? Сралин рассаживал по руководящим должностям странв агентов Абвера и Гестапо?
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06.04.2023 05:49 Ответить
А вот это нежданчик. Что то я про их поставку до сего не читал.
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05.04.2023 20:28 Ответить
На озброєння ЗСУ стали зенітно-ракетні комплекси Avenger. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3406656
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05.04.2023 20:32 Ответить
Пропустил!
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05.04.2023 20:33 Ответить
У "Месниках" радіолокаційна станція посиленого пасивного типу, тому у ворога немає можливості виявити цю ціль.
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05.04.2023 20:43 Ответить
Тобто, це аналог "Кольчуги"?
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05.04.2023 21:14 Ответить
насколько я знаю, для пассивного обнаружения, той же "кольчуги" нужно как минимум три станции. хз как эта справляется в одиночку
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05.04.2023 21:29 Ответить
Я бы предположил, что это все-таки активная РЛС, но очень низкая мощность передатчика, и потому его тяжело обнаружить. Еще есть вариант какой то нестандартный диапазон частот.
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05.04.2023 21:32 Ответить
Наєв каже вголос - "радіолокаційна станція вона пасивного типу". Десь 2:18 на відео.
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05.04.2023 22:13 Ответить
Наев я думаю в видео, все ТТХ раскрывать не будет....я не оспариваю что у этой РЛС есть такой режим, только тогда непонятно как этой штукой шахеды обнаруживать. Если разведывательный дрон дает мощное радиоизлучение, то шахед не излучает вообще ничего, у него передатчик отсутствует.
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05.04.2023 22:31 Ответить
Хорошая штука, но когда они в хорошем количестве! Возможно, лучше иметь дохрена таких, чем пару батарей пэтриот
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05.04.2023 21:12 Ответить
Правильно. Причем ракетой Пэтриот сбивать шахед - ну разве что разово можно себе позволить. Дорогая она. А стингер дешевый, а патроны к пулемету еще дешевле.
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05.04.2023 21:28 Ответить
кстати, интересно почитать про ТТХ пулемётного варианта ПВО, наверно там радиус совсем небольшой, калибр-то совсем никакой для зенитки
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05.04.2023 21:33 Ответить
Пулемет я думаю это как раз для шахида и ему подобных. Шахид летит метров 200 над землей, для КРУПНОКАЛИБЕРНОГО пулемета вполне рабочая дистанция.
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05.04.2023 21:37 Ответить
Это понятно, но 200 м. прямо над головой - это фактически нулевой радиус.
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05.04.2023 21:41 Ответить
Что поделать.....Эта машина для охраны 1 точки, на это ее хватает.
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05.04.2023 21:45 Ответить
цікаво як по шахедах - назустріч працюють чи як по підручнику - тільки навздогін?
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05.04.2023 21:14 Ответить
У кабіні тіснувато ... Чи-то Наєв такий великий ??
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05.04.2023 21:26 Ответить
Кто знает, какая дальность у этой зенитки? Для нее может быть особая ракета Стингер, совсем не та, что в носимом пехотном Стингере применяется.
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05.04.2023 21:30 Ответить
Написано, что там стандартный Стингер
https://censor.net/ua/photo_news/3406656/**********************************************************************
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05.04.2023 21:36 Ответить
лучше-бы на север против шахедов кинули Гепарды, а Авенгеры на юг (Одесса, Николаев) - против калибров и ониксов
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06.04.2023 07:02 Ответить
 
 