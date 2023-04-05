Американские ЗРК Avenger прибыли на боевое дежурство в Украину. ВИДЕО

Зенитно-ракетные комплексы Avenger будут защищать воздушное пространство от "шахедов" и крылатых ракет в Северной операционной зоне.

Видео с презентацией работы ЗРК опубликовала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Зенитно-ракетные комплексы Avenger ("Мститель") уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что военные прошли подготовку по управлению ЗРК в Германии. Наев поблагодарил партнеров и засвидетельствовал, что техника легкая в использовании.

Отмечается, что ЗРК Avenger оснащен тепловизионным прицелом, позволяющим работать днем и ночью. Машина вооружена ракетами Stinger и крупнокалиберным пулеметом "Браунинг". Управление производится с башни машины или с пульта. В "Мстителях" радиолокационная станция усиленного типа, поэтому у врага нет возможности обнаружить эту цель.

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