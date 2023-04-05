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Москва (3006) пожар (5560) Минобороны РФ (802)

В Москве горело одно из зданий российского Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Вечером 5 апреля в одном из зданий Минобороны РФ возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

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Топ комментарии
+17
людина пішки, скоро дойде до центру
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05.04.2023 21:01
+16
Коли запалає увесь кремль, тоді буде новина.
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05.04.2023 20:46
+15
Щоб вони усі згоріли.
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05.04.2023 20:47
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Горіла хата, палала!
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05.04.2023 20:43 Ответить
Это нормально...
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05.04.2023 20:44 Ответить
Малувато.
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05.04.2023 21:33 Ответить
Коли запалає увесь кремль, тоді буде новина.
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05.04.2023 20:46 Ответить
Щоб вони усі згоріли.
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05.04.2023 20:47 Ответить
Двічі і кожен раз щоб навіть попелу не лишалося.
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06.04.2023 01:42 Ответить
Курение в неположенном месте, оно такое.
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05.04.2023 20:49 Ответить
"Спецоперация идет по плану" (с)
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05.04.2023 20:50 Ответить
Головне щоб від плана був кайф
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06.04.2023 01:25 Ответить
Старий засіб знищення документів...
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05.04.2023 20:51 Ответить
Підпалили картонний "Панцирь"?
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05.04.2023 20:53 Ответить
Армату
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05.04.2023 20:55 Ответить
Коли в штабі палять документи...
Видать все не по плану
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05.04.2023 20:58 Ответить
людина пішки, скоро дойде до центру
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05.04.2023 21:01 Ответить
Коношенков:В ходе специальной шаманской операции, по изгнанию бесов из здания МО рф по фотографии Валерия Заслужного, в здании произошло небольшое возгорание, потрь нет, все догорает в штатному режиме.
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05.04.2023 21:05 Ответить
Спецыальной ш-Оманской операцыы "Ы".
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06.04.2023 01:27 Ответить
Як же я мрію про те,що згоріла вся кацапія нах...
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05.04.2023 21:08 Ответить
Всегда нах, везде нах, всё нах, всех нах.
И "наконя" - нах-нах.
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06.04.2023 01:32 Ответить
Палять документи?
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05.04.2023 21:10 Ответить
Літак, що впав у Брянскій волості там, зовсім випадково, не пролітав?
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05.04.2023 21:20 Ответить
Схоже що паливо закінчилось на зворотньому шляху))
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05.04.2023 22:02 Ответить
выбирают нового Папу?
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05.04.2023 21:27 Ответить
Або міністра.
Як що пішов дим - вже обрали. А от що....
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05.04.2023 21:37 Ответить
Обирали, обирали, що в того аж дим пішоув. Егземпляр перегрівся від обирання.
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06.04.2023 01:37 Ответить
Ги!
На раші написали що загорілася шапка,якою накрили чайник(чий не уточнювали!),на фінансових звітах.
Єгеж.
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06.04.2023 11:17 Ответить
пахана
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05.04.2023 23:43 Ответить
Папіка
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06.04.2023 01:34 Ответить
и там подгорает
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05.04.2023 21:34 Ответить
Не Міноборони, а Міннападу.
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05.04.2023 21:36 Ответить
згорiла палата, гори i Кремль з пацiентом
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05.04.2023 21:37 Ответить
Пусть все там сгорит.
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05.04.2023 22:27 Ответить
Міністерство війни горить красіво. Наступний - крембль.
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05.04.2023 22:29 Ответить
Певно, то шаман Габишев бешкетує .
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05.04.2023 23:14 Ответить
Все як завжди- бухгалтерія горіла. Нічого нового москалі не придумали... Зараз пробуть підшкребти залишки- а звідки? Все ж згоріло!
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05.04.2023 23:31 Ответить
прочитав в чаті ,що на одному чиновникові загорілась шапка ,потім вогонь перекинувся на шафу з фінансовою документацією,все згоріло,патєрь нєт
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05.04.2023 23:40 Ответить
А можливо там шамани камлали над планами. Чурпелили в бубон, скакали поруч багаття.
І перестарались - всі плани перекамлали...
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06.04.2023 00:40 Ответить
А потім все, що не дожерли генерали - докамлали пожарніки.
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06.04.2023 00:41 Ответить
Та це у ********* горить гузно
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06.04.2023 00:47 Ответить
..стойбище аленя пылает
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06.04.2023 08:39 Ответить
 
 