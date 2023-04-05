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В Москве горело одно из зданий российского Минобороны. ВИДЕО
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Вечером 5 апреля в одном из зданий Минобороны РФ возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
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+17 alexey prus
показать весь комментарий05.04.2023 21:01
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+15 Тарас Редька 10f5eb5a
показать весь комментарий05.04.2023 20:47
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И "наконя" - нах-нах.
Як що пішов дим - вже обрали. А от що....
На раші написали що загорілася шапка,якою накрили чайник(чий не уточнювали!),на фінансових звітах.
Єгеж.
І перестарались - всі плани перекамлали...