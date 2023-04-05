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Бойцы 406-й ОАБр ВМС уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б", которая обстреливала Херсонщину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ уничтожили вражескую пушку 2A36 "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные села в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины.

Смотрите: Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне. ФОТОрепортаж
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Красунчики. Героям слава !!!
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05.04.2023 22:17 Ответить
Як пітарда розлетілось аналоговнєт.
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05.04.2023 22:21 Ответить
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05.04.2023 22:34 Ответить
це "на воре и шапка горит"? 🤣😂
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06.04.2023 02:54 Ответить
Ще листя на деревах.
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05.04.2023 22:38 Ответить
Ескалібур.
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05.04.2023 23:28 Ответить
Дуже гарно.Арта орків це ціль №1
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06.04.2023 08:10 Ответить
 
 