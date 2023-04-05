Бойцы 406-й ОАБр ВМС уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б", которая обстреливала Херсонщину. ВИДЕО

Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ уничтожили вражескую пушку 2A36 "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные села в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины.

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