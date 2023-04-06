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Зеленский пригласил польский бизнес к восстановлению Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов Польши присоединиться к предстоящему восстановлению нашего государства.

Об этом он заявил, выступая на украинско-польском бизнес-форуме в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда бизнес работает со страной, когда бизнес верит в страну, расширяет свое присутствие - это самое очевидное подтверждение того, что у страны есть будущее. Спасибо, что вы верите в будущее Украины... И я бы хотел пригласить весь польский бизнес к восстановлению нашего государства ", – сказал президент.

Он выразил благодарность всему польскому бизнесу за работу с Украиной и за работу в Украине, особенно польским компаниям, которые работают в восточных регионах нашего государства.

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Президент также поблагодарил польские компании, которые предоставляли и предоставляют медицинские материалы и лекарства Украине, и бизнес, который помогает временно перемещенным украинцам.

Отдельно он выразил благодарность тем польским компаниям, которые покинули российский рынок, руководствовались человечностью, а не прагматизмом.

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"Я уверен, что мы сохраним и вовсю проявим нашу экономическую и гуманитарную мобилизованность, когда в полную силу развернется проект восстановления Украины. Мы уже работаем вместе над восстановлением, но очевидно, что это только начало, а главное - впереди", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, Украина и Польша способны наполнить новым безопасным и технологическим содержанием все пространство между Балтийским и Черным морями, что принесет экономический рост двум странам и Европе в целом.

"Наш социальный, экономический, энергетический, культурный потенциал в Балто-Черноморском пространстве, уверен, даст рост на десятилетия для наших народов и всей Европы", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+10
Скільки відкату потрібно дати?
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05.04.2023 23:48
+9
Ха-ха-ха, ермак отправил зеленского, чтобы поискал лохов-инвесторов для новых распилов.
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05.04.2023 23:53
+8
Опять поехал смешить запад. Зеленский, ты уже нас так насмешил, на пол столетия вперёд смеяться уже не будем, что мы ******** от твоих шашлыков и договорённостей Оманских..
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05.04.2023 23:57
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Ну от, знову:

«Украина готова к переговорам с РФ по Крыму, когда украинские войска дойдут до его границ, - заместитель главы ОП

Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем", - заявил Сибига
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05.04.2023 23:47 Ответить
Ні ні Вальодя це твій шлях як в Самурая ти ж найвеличнівішивиший покажи свій професіоналізм.
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05.04.2023 23:47 Ответить
Ну твій шеф говорив що він не лох то нехай докаже… а не Поляки давйте нам гроші а ми з Ярмаеом там порішаєм??? Як скажеш диванний фанат зевеличнішивого
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06.04.2023 00:31 Ответить
Dobre 👍
Zgodom i kordon miz Pol´6eju ta Ukrainoju stane umovnym 👍
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05.04.2023 23:48 Ответить
Скільки відкату потрібно дати?
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05.04.2023 23:48 Ответить
Отличный вопрос. Эти идиоты не понимают, что как только будут созданы условия для существования бизнеса, Украине не понадобится реклама для вливания инвестиций.
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06.04.2023 00:22 Ответить
К - КАРМА.

приймати з усіх боків - сказав.

і так і вийшло...
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05.04.2023 23:52 Ответить
Ну Китай теж приймав з усіх боків. Тепер може так роздати, що мало не буде.
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06.04.2023 02:21 Ответить
китай стратегічно не має геопротивників.

ми маємо.

тож, китай коли відмахався від японії ціле століття зростав на крадіжках технольогій і нейтралітеті.
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06.04.2023 02:43 Ответить
Да да Уже бегут ,Зеленский тебя скорее иудеи услышат,чем поляки насчёт бизнеса. Вы уже и так и страны жебрака сделали.Хватит некерувалы. Иди вслед за гетьманом сивым и кораблём кацапским.
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05.04.2023 23:52 Ответить
я на суржике, не нравится? терпи.
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06.04.2023 00:25 Ответить
Ха-ха-ха, ермак отправил зеленского, чтобы поискал лохов-инвесторов для новых распилов.
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05.04.2023 23:53 Ответить
Тепер будуть українці працювати на Пана не тільки в Польщі, а і в Україні...
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05.04.2023 23:54 Ответить
А що, до цього українці працювали не на панів? Чи українські пани кращі за польських?
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06.04.2023 02:23 Ответить
Якщо точніше, пани, на яких працюють мешканці України, - російськомовні євреї з кількома паспортами.
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06.04.2023 08:02 Ответить
Опять поехал смешить запад. Зеленский, ты уже нас так насмешил, на пол столетия вперёд смеяться уже не будем, что мы ******** от твоих шашлыков и договорённостей Оманских..
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05.04.2023 23:57 Ответить
Он правду говорит, а ты зелебот
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06.04.2023 02:11 Ответить
И инвестняни будут?))
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06.04.2023 00:00 Ответить
А вот это может сработать. Ха-ха!
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06.04.2023 00:24 Ответить
5 мільйонів держ чіновників, вони сжеруть люби ініціативи та приватні гроші
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06.04.2023 09:26 Ответить
один уже приезжал, хотел завод по производству байрактаров открыть
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06.04.2023 01:18 Ответить
У нас экономикой керуэ специалист по лотерейному бизнесу,какие инвестиции,до войны люди бежали за запад миллионами от такого счастья,клоуны пусть вернуться в шоубизнес,тогда может увидим инв естиции
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06.04.2023 07:15 Ответить
Не пойдут - ермак и прочие хломидии сделают их бомжами все с%издят ( все пойдёт как яблоки по 50 и яйца по 17).. Кто сел??
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06.04.2023 07:34 Ответить
и тут Остапа понесло....
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06.04.2023 07:42 Ответить
А свій бізнес та укрїнських алігархів ?Слабо?
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06.04.2023 08:14 Ответить
Воно свій бізнес ні запрошує, бо наш знає які умови праці в реальності, сбу/дбр/митники/податкова порвуть любі ініціативи як Тузік ганчірку.
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06.04.2023 09:24 Ответить
Для восстановления экономики очень важны "зёрна роста" - высококвалифицированные специалисты в своей области. Не все они работают на тех предприятиях, которые могут забронировать своих специалистов от мобилизации. Но в рыночной экономике есть единый критерий эффективности специалиста - его заработная плата. Чтобы их сохранить для восстановления экономики предлагаю бронь предоставить работникам всех отраслей производства и видов собственности с зарплатой выше 80000 грн/мес за прошлый квартал по даным налоговых служб (цифры пусть уточняют экономисты, статисты и пр. - 80 000, 100000, 120000).
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.
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07.04.2023 09:02 Ответить
 
 