Зеленский пригласил польский бизнес к восстановлению Украины. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов Польши присоединиться к предстоящему восстановлению нашего государства.
Об этом он заявил, выступая на украинско-польском бизнес-форуме в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда бизнес работает со страной, когда бизнес верит в страну, расширяет свое присутствие - это самое очевидное подтверждение того, что у страны есть будущее. Спасибо, что вы верите в будущее Украины... И я бы хотел пригласить весь польский бизнес к восстановлению нашего государства ", – сказал президент.
Он выразил благодарность всему польскому бизнесу за работу с Украиной и за работу в Украине, особенно польским компаниям, которые работают в восточных регионах нашего государства.
Президент также поблагодарил польские компании, которые предоставляли и предоставляют медицинские материалы и лекарства Украине, и бизнес, который помогает временно перемещенным украинцам.
Отдельно он выразил благодарность тем польским компаниям, которые покинули российский рынок, руководствовались человечностью, а не прагматизмом.
"Я уверен, что мы сохраним и вовсю проявим нашу экономическую и гуманитарную мобилизованность, когда в полную силу развернется проект восстановления Украины. Мы уже работаем вместе над восстановлением, но очевидно, что это только начало, а главное - впереди", - подчеркнул Зеленский.
По его убеждению, Украина и Польша способны наполнить новым безопасным и технологическим содержанием все пространство между Балтийским и Черным морями, что принесет экономический рост двум странам и Европе в целом.
"Наш социальный, экономический, энергетический, культурный потенциал в Балто-Черноморском пространстве, уверен, даст рост на десятилетия для наших народов и всей Европы", - сказал Зеленский.
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Zgodom i kordon miz Pol´6eju ta Ukrainoju stane umovnym 👍
приймати з усіх боків - сказав.
і так і вийшло...
ми маємо.
тож, китай коли відмахався від японії ціле століття зростав на крадіжках технольогій і нейтралітеті.
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.