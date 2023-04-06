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Зеленский (16523) Польша (7473)

России не выиграть у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок, - Зеленский перед депутатами и представителями общественности Украины и Польши. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда вечером 5 апреля выступили перед польскими политиками и представителями общественности Украины и Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Полный текст речи Украинского президента: "Привет, Варшава! Привет, Польша! Великий польский народ! Великий украинский народ! Бок о бок здесь, объединенные на этой площади духом свободы, величественной историей и славной победой, которую вместе приближаем!

Мы знаем друг друга, украинцы и поляки, и знаем очень давно. И сейчас в сердце польской столицы украинские сердца обращаются к каждому из польских сердец.

Это честь для меня – быть здесь. Я говорю вам словами благодарности и силы. Благодарности, потому что нет больше таких моментов, когда бы мы были врозь, когда мы были бы не объединены. Украинские и польские сердца сражаются за одну свободу, за взаимную независимость наших государств, за нашу родную Европу – наш общий дом, и мы победим!

Нет больше такой силы, которая перевесила бы украинское и польское братство. А благодаря этому оправдаются слова: "Что у нас сила чужая взяла, саблей отберем".

Воцаримся, братия, и мы всюду в своей сторонке.

Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на абсолютно законное место на украинской земле, а российский оккупант убегает, крепнет и польский флаг.

Желто-синие и бело-красные – эти четыре цвета крепче вражеского триколора.

Каждый успешный бой украинских героев за наше независимое государство придает защиту и польскую независимость. Польские "Крабы" и "Перуны" в руках украинцев, возвращающих нашим людям свободу, придают прочности и вашей свободе.

Вот что означает наше умение, украинцев и поляков, строить нашу победную историю бок о бок. И я благодарен за это братство каждому поляку!

Поклон тебе, Польша! Аплодисменты тебе, польский народ!

Благодарен тебе, друг Анджей, господин Президент. Твоей жене Агате. Для меня честь быть здесь сегодня вместе с моей женой.

Тебе, дорогой Матеуш, господин Премьер-министр.

Благодарю вас, пани маршалек и пане маршалку. Всем польским лидерам здесь, в Варшаве, и повсюду в гминах и людям Польши, которые знают, что значит для вашей свободы наша свобода. Я благодарен всем, кто сейчас на этой площади и кто слышит меня по всей Польше!

Сегодня я был на площади Маршалка Пилсудского, рядом с этим местом, там, где в 79 году прозвучали слова великого человека и великого поляка Иоанна Павла II. Обращаясь к Богу, он сказал: "Да сойдет Твой Дух и обновит лице земли! Этой земле!"

Сегодня очевидно, как щедр был Господь, когда услышал эти слова.

Свободная Польша появилась и никогда не упадет. Свободная Украина появилась и никогда не упадет.

Но чужая власть, которая хотела контролировать наши народы и не понимала, к чему мы стремимся, просто рассыпалась. А мы – мы стоим вместе! Бок о бок. Украина и Польша, и Европа и свободный мир.

Стоим и когда снова брошены полномасштабные силы агрессии против нашей свободы. Что ж, рухнет и этот режим, пошедший войной против нас. Он принес могилы Украине, чтобы потом принести могилы снова и Польше, и всем нашим братьям и сестрам свободной Европы. А мы боремся. Бок о бок!

Он принес депортации украинцам, чтобы снова депортировать и других, чья свобода дышит на землях, которые Россия собирается украсть. А мы защищаемся. Бок о бок!

Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить в русском пространстве наши национальные культуры. А мы стоим крепко! Мы с вами, украинцы и поляки, вместе, бок о бок вернем все это зло эпитафией российскому империализму.

Мы с тобой, Польша, бок о бок утвердим свободу в Европе навсегда. Тирания проигрывает в истории, когда проигрывает в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить. Больше никогда.

На этой славной площади и любой другой польской площади так же, как и на всех украинских площадях, больше никогда не будет России – после нашей победы.

Много ли еще нужно шагов к ней? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует предоставить. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе, не нужно обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас, не стоит думать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F – 16 или какое-либо другое. Следует действовать!

Действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции. Ведь это битва за свободу, и в ней невозможно выиграть отчасти.

Когда в Варшаве недавно выступал наш с вами союзник, мощный союзник свободы – Президент Байден, он сказал: "Нет слаще слова, чем "свобода". Нет более благородной цели, чем свобода. Нет высшего стремления, чем свобода".

Мы, украинцы и поляки это хорошо знаем. Поэтому и нет такого вопроса между нами, который мы не решим, чтобы усилить нашу общую защиту. Потому и этот мой визит, переговоры здесь в Варшаве стали еще одним шагом к победе. И я спасибо за решения согласованы сегодня! За мощный оборонный пакет. Спасибо за жизнь, которую мы совместно с вами спасаем нашей солидарностью!

Дорогой польский народ! Я уверен, ты знаешь, что солидарность охватывает сейчас гораздо больше, чем судьбу наших двух народов. Когда мы с вами свободны – это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах-соседках в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и другие страны Балтии... Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода устоит в Молдове, не покинет Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь.

Чем больше свободы будет у нас с вами, вокруг нас, тем больше гарантий будет и в справедливости. У того, что наш общий враг будет отвечать. Справедливо будет отвечать за Быковню и Бучу, Катынь и Смоленск. Будет отвечать до конца своей жизни здесь, на земле, и навеки – перед Богом.

Справедливость – это будет историческое достижение наших поколений, и путь прокладывается также нашим братством. Украинцами и поляками, идущие бок о бок.

Братья и сестры поляки! Еще несколько поколений назад все, на чем сейчас базируется наша сила, было лишь задачей.

Ежи Гедройц учил, что "нет независимой Польши без независимой Украины". Это изучено.

И я бы продолжил. Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок. Это выучим.

Так же, как мы с тобой, Польша, стоим вместе в этой войне, будем наслаждаться и миром. Вместе! Бок о бок во всем. Вместе в Европейском Союзе, вместе в НАТО. Это продолжение нашей судьбы свободных народов!

Историческое понимание между нашими народами должно подкрепляться всем. Всем! Все, что нужно решить для интересов и спокойствия наших обществ, должны решить. От сотрудничества военной и политической, экономической и энергетической до кропотливой работы историков.

Когда принимаем, что человеческая жизнь – самая высокая ценность, мы чествуем память и достоинство каждого человека. Всех, кто жил перед нами. Всех, кто нуждается в уважении. И здесь не должно быть никаких запретов. Именно наше с вами взаимное и абсолютное уважение будет нести миру украинскую и польскую культуры. Всегда будет нести! Ибо мы навсегда спаслись нашим единством, нашей решительностью.

Дорогой Жешув! Я благодарю тебя за то, что ты стал первым городом-спасителем для Украины!

Перемышль! Люблин! Хелм! Спасибо вам! Вам, что открылись нашим людям во время, когда это было больше всего нужно!

Гданьск и Вроцлав! Катовице и Белосток! Краков и Варшава! Каждый город Польши, который стал таким гостеприимным для наших людей! Благодарю вас!

Спасибо за то, что украинские дети в Польше могут жить в уважении, а украинские взрослые получили от Польского государства закон, гарантирующий им те же права и возможности, что есть у ваших людей!

Спасибо всем волонтерам Польши – можно громче волонтерам? – которые помогают нашим людям здесь, на польской земле и в Украине, даже рискуя своей жизнью!

Спасибо всем, кто тренирует украинских солдат на польской земле!

И благодарю каждое польскоге сердце, что поднимает свои молитвы также и за украинцев!

Дорогие украинцы, дорогие украинки в Польше! Каждый день работаем для того, чтобы выгнать врага из Украины, чтобы вернуть безопасность всем нашим городам и селам, чтобы наши люди, которые нашли убежище в других странах, могли вернуться домой.

И я благодарю всех вас, кто помогает государству!

Дорогие поляки! Все европейцы! Желаю вам счастливых грядущих Пасхальных праздников! И всем – победы жизни над агрессией, победы в боях, которые продолжаются сейчас в Украине!

Слава всем нашим воинам, которые сражаются за нашу и вашу свободу! Слава Украине! Chwała Polsce!"
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Топ комментарии
+16
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06.04.2023 00:50
+14
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06.04.2023 01:40
+11
Пліч-о-пліч ми стояли сто років тому під варшавою.

зараз є польські добровольці в інтернаціональному батальоні у засекреченій кількости.

але то не військо польське.

отже, нема ніякого Пліч-о-пліч.

ми самі.

у нас і досі жодного військового союзника.
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06.04.2023 00:36
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Самое забавное,когда Украина победит,получит доляху меньше всех, может и больше ,только это будет другая история и не для простых украинцев. Тут же только один герой Зеленский и дЕрмак и сора из СН и не только.
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06.04.2023 00:23 Ответить
Хто одержить перемогу ? Зеля ?
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06.04.2023 07:36 Ответить
Воєн, блєать
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06.04.2023 00:35 Ответить
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06.04.2023 01:40 Ответить
Команданте
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06.04.2023 07:53 Ответить
Пліч-о-пліч ми стояли сто років тому під варшавою.

зараз є польські добровольці в інтернаціональному батальоні у засекреченій кількости.

але то не військо польське.

отже, нема ніякого Пліч-о-пліч.

ми самі.

у нас і досі жодного військового союзника.
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06.04.2023 00:36 Ответить
nu hto nam vynen, sho v yasna z moskalyamy ciluvalys'? yanukovichy, **********... aby ukrainci ne zabyvaly hto taki moskovyty, chogo vony varti, to i viyny b ne bulo... my dovirylys' kacapam - i ce bula slabkist', i vony nas za c'u slabkist' pokaraly... polyaky dobre znaut' chogo varti kacapy - i u nyh viyny nema
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06.04.2023 03:17 Ответить
Ну от хто буде читати цей зашифрований текст?
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06.04.2023 05:15 Ответить
*****, komu treba toi prochytae
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06.04.2023 05:31 Ответить
Такого, щоб своїми людьми воював, так, не ма, але союзників багато. Без цих союзників, зокрема Польщі, яка як ніхто інший зробила для України, то хто зна де б на даний момент була Україна і це треба визнавати. Це може і не пліч-о-пліч на полі бою, але пліч-о-пліч на міжнародній арені.
Та й Україна, якби все було навпаки і раша напала б на позаблокову раптом Польщу, навряд чи би об'явила мобілізацію і погнала б українських військових боронити Варшаву. Максимум - теж би прийняла біженців і допомогла технікою та грошима. То ж нема чого закидати полякам, що вони не кинулися всією країною воювати. А подякувати можна і треба.
І зелень, якщо читає з бумажки та не вдається в експромт - з цією роллю справляється. Врешті, п...ти - це єдине, що в нього добре виходить.
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06.04.2023 09:47 Ответить
пане, ви геть заплуталися в термінах.

в України в цій війні нема жодного союзника.

союзник це той, хто воює на нашому боці.

таких нема. усі держави поспівчували але війська не надали а саме це і визначає союзництво.

називайте речі правильно, вони партнери.

диявол в деталях.
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06.04.2023 18:35 Ответить
У победы много отцов, а поражение всегда сирота (с)
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06.04.2023 00:45 Ответить
С Зелей нам победой даже не пахнет.
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06.04.2023 07:34 Ответить
головне не уподобитись тій худобі с Півночі, яка смердить "пабєділі би і без Ленд-Ліза вашего!".
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06.04.2023 01:32 Ответить
Svit - ce v pershu chergu svit energii, a energiya v vydymomu sviti moje proyavlyatys' po riznomu, u vyglyadi groshei, naboiv, tankiv, litakiv chy vzagali niyak ne proyavlyatys', chystyi Namir sho b Ukraina peremogla... ne potribno tut prymenshuvaty yih pidtrymku... moje bez yih pidtrymky Namirom nasha oborona ruhnula b davno, chysto vpav by moral'nyi duh i vse posypalos'...

Dyakuu Pol'sha!
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06.04.2023 03:20 Ответить
Так. Хєрлі нам та Польща. Всього то прихистила кілька мільйонів біженців, змінила свої закони, щоб ті біженці могли тут жити та вільно працювати, передала озброєння на 2 з лишнім міль'ярда євро, 250 танків, 14 німецьких леопарди, гаубиці, зенітні пушки та 70тис набоїв до них, дрони, вісім МіГ-29 та ще 6 передасть незабаром. При тому разом з прибалтами тисне та ЄС щоб приймалися вигідні для України рішення...

Туфта одним словом, а не допомога. Вони не те що перемоги не заслуговують з вами ділити, а взагалі уваги не варті.
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06.04.2023 09:58 Ответить
Так а де говориться, що Польща прямо бере участь у війні?
Ну дякує полякам за допомогу та підтримку. Власне, є за що. Ну потішив трохи польське его. Так це знову на користь Україні. Ну задвинув про братерство та дружбу. Ну так наче поки що стосунки України і Польщі кінець кінцем на нормальному рівні і хай би було ще краще.

Чи він мав би вийти та сказати "ну ви той... звісно не воюєте, так, трохи допомагаєте, але теж норм. Дякую, дуже дякую." ?
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06.04.2023 13:25 Ответить
Неконтрольоване марення..йому спецом дозу дають перед спічами??
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06.04.2023 00:46 Ответить
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06.04.2023 00:50 Ответить
Ну, хоть тексты запоминать он умеет.
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06.04.2023 01:07 Ответить
Там і вся його шобла так само виглядала. ******* сором!
Одна скумбрія більш-меньш при пам'яті.

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06.04.2023 09:28 Ответить
А ЄРМАК ЩО ТАМ РОБИТЬ?
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06.04.2023 10:11 Ответить
Як, що?
Він є Президент преЗЕдентазеленського.
Бубочка без Єрмака - порожнє місце.
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06.04.2023 10:29 Ответить
Оно типа прямо из окопа вылезло и на Лимузине в Варшаву приехало.
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06.04.2023 20:58 Ответить
Головне щоб при владі в Україні була демократія, як тільки за владу зачепляться прокремлівську аферисти, через деякий час будуть розповідати, що брати наші вбивці рашисти, а совок найкраща країна на Землі, треба тільки об'єднатися і його повернути. Все, мишоловка захлопнеться. Брехня стане єдиним скрізь доступним продуктом в країні тотального дефіциту. Стережіться цієї брехні громадяни України. По всім месенджерам йде вливання кремлівської брехні про совок.
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06.04.2023 01:08 Ответить
хочу відпіздити (вибачте за мат) того перекладача..незнаю хто це..едине шо може виправдати якщо це поляк..але наврядчщи..Українцям непотрібен переклад з Польскої..ми розуміємо ітак один одного..то малороси ..все їм гаварітье паааруски непанятноже епта..
І все життя хочуть нас посварити..як нквс в ті часи починали кровопролиття між нашими країнами..і тількі користні ідіоти тому можуть підспівувати..
Велика шана Польші і Полякам..ще після взнаєтся ..що було зроблено і робится!
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06.04.2023 01:29 Ответить
Так, поляки стали нам братами, незалежно подобається це комусь чи ні.
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06.04.2023 01:30 Ответить
Чи можливо пиромогти з корупціонерами у МО та людьми з ОПи яких підозрюють у зв'язках з ФСБ ?
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06.04.2023 01:38 Ответить
#перемогти.
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06.04.2023 01:40 Ответить
Можливо, олексіл.
Можливо.

Бо перемагає ворога Народ, а не бюрократ-зрадник.
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06.04.2023 03:08 Ответить
Хто такий олексіл?
Де забули окуляри?
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06.04.2023 07:16 Ответить
Так ты ж і забув окуляры!
Бо шо таке ж Oleksii" ? " Олексіі»? Транслейтер невдалий.
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06.04.2023 14:47 Ответить
Вже на ти.... ок.
Так перекладають Українські перекладачі ім'я Олексій, не гугл а ті що паспорт закордонний видають, усі претензії до їх.
А от де ти побачив Олексіл незрозуміло.
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06.04.2023 21:18 Ответить
Так думають ті 73% долбойобів.На війні вирішує питання ЗСУ,влада там на вірішує нічого,ця херня повна і йде вона з ОП,те саме,що і не на часі.
Коли президент и його оточення зрадники-перемога не можлива,максимум це десь посередині сойдемся (В,Зеленський)
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06.04.2023 08:29 Ответить
Та ти шо.... а якщо бюрократ-зрадник саботаж робить, чи наносить шкоду махінаціями або інформацію передає ворогу.... подумай про це.
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06.04.2023 21:30 Ответить
Сильна та грамотно складена промова!
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06.04.2023 02:08 Ответить
Дуже добре лизнув рашистському колаборанту, малорос. Молодець
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06.04.2023 08:26 Ответить
Well done!

Keep going!
Slava Ukraine!
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06.04.2023 03:09 Ответить
Петр Алексеевич когда вы закончите войну?(с) В.Зеленский ....мабуть найдебільніше запитання від автора...можно тепер задати і йому самому
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06.04.2023 05:10 Ответить
Там майже весь, зачитаний з папірця, перелік запитань можна задати Бубочці взад.

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06.04.2023 09:41 Ответить
Ему для большей уверенности на дебатах явно Маслякова не хватало.
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06.04.2023 20:59 Ответить
Світ змінюється, і це добре..
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06.04.2023 07:25 Ответить
Бій одлунав… Жовто-сині знамена. Затріпотіли на станції знов.
Н Е В Ж Е!!!
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06.04.2023 08:13 Ответить
Скільки десятків тисяч поляків зараз воюють зараз у ЗСУ? Тому якого хєра принижувати українських воїнів, які виключно на своїх плечах тягнуть цю війну!!!
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06.04.2023 08:29 Ответить
Без поддержки Польшей беженцев, предсотавления финансовой и военной помощи оружием и производством на своей территории, логистикой для ввоза топлива и дизельгенераторов, нашим воинам воевалось бы ощутимо тяжелее.
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07.04.2023 12:30 Ответить
беліберда якась
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06.04.2023 09:09 Ответить
 
 