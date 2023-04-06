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Митрополит Павел владеет двумя домами, автомобилями и сельскохозяйственным предприятием, - Bihus. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

После оглашения приговора – 60 суток домашнего ареста – Паша "Мерседес" сообщил, что в его доме нет ни света, ни тепла, и спать там невозможно. Журналисты Bihus.info выяснили чем владеет бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

В селе Вороньков бывшему наместнику Киево-Печерской лавры принадлежит двухэтажный дом. Именно в нем Паша Мерседес и проведет свой домашний арест. Его площадь составляет 580 квадратных метров, а построен он на участке площадью 40 соток. на участке также расположен гостевой дом, площадью 170 квадратов.

В 2016 году имение выставлялось на продажу. Тогда он был оценен в 1 300 000 долларов. Говорилось, что дом меблирован работами итальянских и английских мастеров. Но желающих приобрести тогда не нашлось.

Также в собственности Павла (Петра Лебедя) есть особняк в Печерском районе столицы. Площадь – 546 квадратных метров. Кроме спальни-гостиной, там есть своя турецкая баня, сауна, бассейн и даже лифт.

Чтобы добираться до своих домовладений бывший наместник Киево-Печерской лавры собрал неплохой автопарк. К слову, комментируя свой автомобиль за миллион, митрополит допытывался: "а что, священник должен идти пешком?"

Также журналисты выяснили, что митрополит Павел может быть настоящим владельцем агрофирмы "МПЧ Агро". Которая по документам принадлежит Александру Матвиенко и имеет в пользовании более 500 земельных участков на территории Киевской и Черниговской областей.

Также читайте: Митрополита Павла впервые допросили в качестве подозреваемого, - УПЦ МП
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Топ комментарии
+24
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06.04.2023 09:41
+18
Типовий "слуга народу".
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06.04.2023 09:38
+15
святой человек
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06.04.2023 09:36
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святой человек
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06.04.2023 09:36 Ответить
Типовий "слуга народу".
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06.04.2023 09:38 Ответить
Беріть вище! Він налаштувався у владу на зміну "шлюгам народним".
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06.04.2023 23:07 Ответить
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06.04.2023 09:40 Ответить
У кожного свій "свічний заводик"
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06.04.2023 09:53 Ответить
Потім його в ОП візмуть радником !
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06.04.2023 12:15 Ответить
Как этот поц говорил, - мы оставляем себе слёзы комара?
Комар должен быть где то таким, и не один.
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06.04.2023 09:38 Ответить
Куртка замшевая, две!
Магнитофон, импортный...
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06.04.2023 09:40 Ответить
Паша "Мерседес" повідомив, що у його будинку немає ні світла, ні тепла, та й спати там неможливо. Джерело: https://censor.net/ua/v3410410


дик у тюрмі тепло , є свіло ... і макарони дають
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06.04.2023 09:40 Ответить
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06.04.2023 09:41 Ответить
конфисковать это все имущество которое эта сволота вкрала у народа и отдать защитникам Украины
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06.04.2023 09:44 Ответить
Вумний нарід сам приніс. Така праця у шаманів спокон віку - грати на страхах смерті людини.
По суті - шахрайство.
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06.04.2023 09:50 Ответить
Тому у Біблії сказано "по ділам їх пізнаєтє їх".
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06.04.2023 10:18 Ответить
Паша автозак-а ви дакажитє шо ета всьо нє Бог мнє дал...
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06.04.2023 09:44 Ответить
Церковний бізнес завжди мав гарні прибутки. Я впевнений що те що знайшли журналісти - це далеко не все. Сейфи, золото коштовності, офшори...
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06.04.2023 09:47 Ответить
Hічого так озолотився на дурниках!!!
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06.04.2023 09:50 Ответить
Істинниц інок-схимник. 😁 А як же словп Ісуса про верблюда і вушко від голки? Нагадаю: Від Матвія 19:23-24 UMT

Ісус звернувся до Своїх учнів: «Істинно кажу вам: тяжко буде багатому ввійти в Царство Боже! Ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь голчане вушко, ніж багатому ввійти в Царство Боже». Цікавий служитель Господа, який власним прикладом вчить своїх адептів не виконувати Бодих настанов. 😊 Це і є яскраве свідчення, що упц мп - це секта безбожників.
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06.04.2023 09:51 Ответить
Безсрібник, ***!
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06.04.2023 09:52 Ответить
Косьма та Доміан гірко ридають...
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06.04.2023 23:09 Ответить
Эксклюзив!

Паша Мерседес,
как и множество чекистов, любит юнцов( идеальный компромат для лояльности будущей. Пример Путлер)
Дорогой любовник Пашки - экскортник Николасъ Каменсъкой из Киева.
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06.04.2023 09:52 Ответить
Всі ж бачили, що у владикі ніби борода є, а ножки то ************* , тобто безволосі.
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06.04.2023 09:53 Ответить
Ха-ха, хорошенькій мальчік в трусіках.
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06.04.2023 09:54 Ответить
Ну нічого, якщо йому пощастить потрапити в гарем Їрмака, то може вирости до посла чи міністра.
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06.04.2023 09:55 Ответить
Мабуть так виглядала Люся Абдристович 20 років тому
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06.04.2023 09:58 Ответить
Дослужився до підполковника краватних військ.
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06.04.2023 10:08 Ответить
а з чого такий гвалт? паша мерседес нічого не вкрав, йому праваславний лох-вірянин все приніс добровільно.
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06.04.2023 09:55 Ответить
Це ще в Лаврі ревізію не провели.
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06.04.2023 10:01 Ответить
Може й лох але точно не вірянин.
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06.04.2023 10:20 Ответить
Православний лох-вірянин все приніс добровільно в Церков. Вірянин вірив що Паша дав обітниці нестяжання. А Паша виявляється пожартував !
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06.04.2023 11:57 Ответить
не дотримання обітниці нестяжання карним кодексом не переслідується.
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06.04.2023 12:05 Ответить
Пашка, не вкрав??? докази говорять про зворотнє... плюс ще статус монаха, хто розуміє, що це за статус??? - скромність, неприхотливість, аскетизм... - пашко-мерс. цьому діаметральна протиположність. Тому не хрюкайте, що не вкрав....
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06.04.2023 12:19 Ответить
хрюкаєш тут ти. які докази? приклади крадіжок? лох приніс сам паша мерседес вирішив використати пренесене на свій розсуд. карний кодекс не забороняє, а за порушення "статусу монаха" карний кодекс не карає. лохи все бачать, але продовжують нести "святому чєловеку", тому вони і лохи.
взяли ж пашу мерседеса за колаборантську діяльність, виправдовування окупантів та *****, а не за якісь там уявні тобою крадіжки.
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06.04.2023 13:18 Ответить
...А десь високо в небесах на чистих білих хмаринках гірко заплакали святі Косьма з Доміаном...
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06.04.2023 23:04 Ответить
Він не лох, лохи ті хто дає йому гроші
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06.04.2023 09:55 Ответить
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06.04.2023 10:01 Ответить
Таки ********** попИ бренди. Папа Бенедикт XVI носив макасини Prada, окуляри Gucci, а Пашка - мерздішест шалик LV . Вони, як справжні шльондри, заробив грошей чи вкрав, одразу треба бігти та купити собі шось дуже коштовне, наприклад подушку Hermes , чи сумку.
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06.04.2023 10:01 Ответить
Та шо ви всі? То йому Б-г послав!
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06.04.2023 10:23 Ответить
А поп то не настоящий ! А раньше ни кто всего так и не замечал .
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06.04.2023 10:56 Ответить
Пущай земляную келью выроет и грехи замаливает на хлебе и воде.
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06.04.2023 11:02 Ответить
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06.04.2023 11:11 Ответить
Це тільки те, що на поверхні. Копайте глибше.
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06.04.2023 11:16 Ответить
владелец заводов
газет, параходов
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06.04.2023 11:21 Ответить
Не має в метричних мірах України терміну сотка. Це калька з московської, то чому послуговуємося???.100 кв. м.-1 ар. Українська міра, 1 ар, це одна сота гектара. Вчімо, знаймо і послуговуймося своїм.
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06.04.2023 11:32 Ответить
У Бога была аскетичная жизнь. А подбожья прокладка паша мерседес живет без тепла в дворце. Прослезился.
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06.04.2023 11:45 Ответить
Типові "печерки" попів московського патріархата.
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06.04.2023 12:15 Ответить
Божий человечек.
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06.04.2023 12:26 Ответить
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06.04.2023 20:18 Ответить
 
 