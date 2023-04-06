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Дрон-камикадзе уничтожает российский контрбатарейный радар 1L271 "Аистенок". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский контрбатарейный радар 1L271 "Аистенок".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражеское оборудование бойцы опубликовали в соцсетях.
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