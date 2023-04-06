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Дрон-камикадзе уничтожает российский контрбатарейный радар 1L271 "Аистенок". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский контрбатарейный радар 1L271 "Аистенок".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражеское оборудование бойцы опубликовали в соцсетях.

Также смотрите: Два российских танка догорают в поле после попытки атаковать позиции 59-й ОМБр. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
А ось не треба там було гнізда вити!
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06.04.2023 09:55
+28
Аистёнок,тьфу название придумали кацапы тупорылые...
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06.04.2023 10:05
+16
Вот бы там еще стояли кучка сброда, чтоб прям на все 1000% отработали
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06.04.2023 10:07
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А ось не треба там було гнізда вити!
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06.04.2023 09:55 Ответить
Аистёнок,тьфу название придумали кацапы тупорылые...
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06.04.2023 10:05 Ответить
ущербные...
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06.04.2023 11:16 Ответить
Вот бы там еще стояли кучка сброда, чтоб прям на все 1000% отработали
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06.04.2023 10:07 Ответить
...зняли з язика.
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06.04.2023 10:08 Ответить
це дуже дієва штука, на жаль, цей радар... та у кацапів цього "добра" вистачає..., молодці хлопці, що знайшли та знищили...
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06.04.2023 10:08 Ответить
Піссста аістьонку
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06.04.2023 10:21 Ответить
больше сирать ни буит
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06.04.2023 10:44 Ответить
а шо думає по цьому поводу весільний яйцекрад очкастий
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06.04.2023 10:25 Ответить
Про весілля думає...
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06.04.2023 10:34 Ответить
про яйцеПо17
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06.04.2023 12:37 Ответить
А він у не думав думати))
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06.04.2023 10:30 Ответить
Нєкуй аістьонкам ********* на українських дахах, коли там Лелеки літають!
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06.04.2023 12:10 Ответить
Каждому "Аистенку" - гнизда!
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06.04.2023 12:52 Ответить
Жетон пилоту 🤜🤛👍
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06.04.2023 13:38 Ответить
Йоу....та ти диви які ці орки наглючі!
Навіть маскування не роблять...
Цапами були - цапами й залишились.
Слава ЗСУ! Смерть москалям!!!
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06.04.2023 14:56 Ответить
коли треба музичка б не завадила...
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06.04.2023 19:26 Ответить
...и уничтожена станция 1L271 "Гадёныш"...
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07.04.2023 13:11 Ответить
 
 