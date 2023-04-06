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Оккупант сбил украинский дрон-камикадзе, но тот взорвался в его руках во время осмотра. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант из стрелкового оружия сбил приближавшийся к его позиции украинский дрон-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, впрочем, успешными действия российского военного назвать нельзя, ведь дрон разразился в его руках, когда россиянин решил его осмотреть. Видеозапись этого момента зафиксировала другая украинская БПЛА.
"Российский военный сбил украинский FPV-дрон. Решил его осмотреть. В этот момент дрон сдетонировал", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
Топ комментарии
+72 Vadim Zertin
показать весь комментарий06.04.2023 10:23
+65 Garry Grant
показать весь комментарий06.04.2023 10:24
+44 Véra Batsekalo
показать весь комментарий06.04.2023 10:24
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один фпв-дрон за пораненого москаля = це гарний курс.
чи ви не знали що є промахи.
- За *****
- А, ну тоді ладно))
були б розумні то моніторили інтернет та натаскували б вояків на інфу щодо противника - чим воює, як ідентифікувати, як знешкоджувати, тощо.
фпв-дрон візуально не сплутаєш з резніковським весільним.