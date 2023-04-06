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Оккупант сбил украинский дрон-камикадзе, но тот взорвался в его руках во время осмотра. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант из стрелкового оружия сбил приближавшийся к его позиции украинский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, впрочем, успешными действия российского военного назвать нельзя, ведь дрон разразился в его руках, когда россиянин решил его осмотреть. Видеозапись этого момента зафиксировала другая украинская БПЛА.

"Российский военный сбил украинский FPV-дрон. Решил его осмотреть. В этот момент дрон сдетонировал", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе залетает в окоп с россиянами. ВИДЕО
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Топ комментарии
+72
Премію Дарвіна йому треба виписати. Посмертно
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06.04.2023 10:23
+65
Аж памперсы полетели)
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06.04.2023 10:24
+44
умный дроник, даже сбитый продолжает убивать врага
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06.04.2023 10:24
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Премію Дарвіна йому треба виписати. Посмертно
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06.04.2023 10:23 Ответить
Так Дарвіна й дають посмертно..ща найдебільнішу смерть року
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06.04.2023 10:30 Ответить
тепер у маскаля буде боліти голова
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06.04.2023 12:16 Ответить
Куме, лови сокиру! Що ти гикаєш? Кажи - впіймав?
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06.04.2023 11:53 Ответить
Як вчитель біології - підтримую ініціативу, панове. Тут чистий приклад добору....
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06.04.2023 15:24 Ответить
Аж памперсы полетели)
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06.04.2023 10:24 Ответить
То скрепы разлетелись.
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06.04.2023 10:54 Ответить
Перетворився в дим.
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06.04.2023 11:14 Ответить
Це типу білі прапори виставили - ми здайомся
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06.04.2023 11:43 Ответить
А я думав, що то руки повернулися до хазяїна. )
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06.04.2023 13:10 Ответить
разложился на плесень и на липовый мед
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06.04.2023 21:16 Ответить
умный дроник, даже сбитый продолжает убивать врага
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06.04.2023 10:24 Ответить
Кацап забув власне прислів"я: "На чужой каравай рот не разевай!"
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06.04.2023 11:55 Ответить
помства від дрона
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06.04.2023 10:25 Ответить
Нагорода, все ж, знайшла свого героя.
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06.04.2023 10:26 Ответить
бажаю міцного!
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06.04.2023 10:27 Ответить
Отримав сюприз від бандер.
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06.04.2023 10:27 Ответить
Евалюція кацапів-від мавпи з гранатою до мавпи з дроном...Прадалжєніє слєдуєт...
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06.04.2023 10:30 Ответить
Феєрично
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06.04.2023 10:33 Ответить
Любопытной Варваре нос оторвали...
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06.04.2023 10:34 Ответить
Не дав Бог розуму зранку, не дасть і до останку.
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06.04.2023 10:36 Ответить
Премию Дарвина -дэбилу... улыбнуло, мелочь вроде, так -ну сбил дрон, не повезло оператору, несколько сотен долларов и время в пустую, небольшая печалька для ЗСУ намечалась, а неет - жадность орков не имеет границ, эта "игрушка" получше унитаза показалась, наверно его мысли перед смертью были: "а что я с этого поимею", а получилось, что его поимели... Деньги налогоплательщиков потрачены не зря, оператор довел дрон до цели, цель сама привела сбитый дрон в действие, все как и должно быть ... Слава ЗСУ!
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06.04.2023 10:37 Ответить
Завдяки дебілізму орка, задача виконана.Слава ЗСУ!
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06.04.2023 12:37 Ответить
Русня исправно завершила задачу её сообственно уничтожения.
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06.04.2023 13:36 Ответить
А то шо, два лаптя чи ******* вкінці з окопа вилетіло?
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06.04.2023 10:39 Ответить
Загаженных портянок выбросили.
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06.04.2023 13:37 Ответить
Що не кажіть, але касаби тупіші ніж свинособаки
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06.04.2023 10:40 Ответить
ото халепа
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06.04.2023 10:41 Ответить
Життя, здоров'я не купиш. Gaem over.
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06.04.2023 10:49 Ответить
А воно вже явно уявляло на своїй тушці медаль за затрофеєний дрон )))
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06.04.2023 10:50 Ответить
Думал, что там водка внутри.
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06.04.2023 10:55 Ответить
Чарівно)))
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06.04.2023 11:06 Ответить
Від долі не втечеш
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06.04.2023 11:09 Ответить
Снайпер... був.
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06.04.2023 11:11 Ответить
номінант на премію Дарвіна)))
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06.04.2023 11:11 Ответить
бібізяна з гранатою
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06.04.2023 11:13 Ответить
шкода витрачати 1 дрон на практично безкоштовного ваньку, але що вдієш..., війна штука несправедлива...
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06.04.2023 11:13 Ответить
ви з якої планети, пані?

один фпв-дрон за пораненого москаля = це гарний курс.

чи ви не знали що є промахи.
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06.04.2023 19:22 Ответить
Нет ручек-нет конфетки(с)
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06.04.2023 11:30 Ответить
Ото не бери каку в рот!
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06.04.2023 11:39 Ответить
Невдача спіткала кацапского авіаама́тора.
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06.04.2023 11:41 Ответить
Яке прикре самогубство!...
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06.04.2023 11:48 Ответить
Не VPN, а FPV.
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06.04.2023 12:00 Ответить
Ы-ы-ы-ы-ы-ы, дро-о-ончика жа-а-а-алко, ы-ы-ы-ы-ы-ы...
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06.04.2023 12:00 Ответить
Чому? Він свою задачу виконав.
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06.04.2023 12:38 Ответить
...удобрил 1 кв м земли....
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06.04.2023 12:06 Ответить
Тапки відкинув
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06.04.2023 12:23 Ответить
дрон свою роботу виконав.
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06.04.2023 12:32 Ответить
из соседней норы портянки вылетели
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06.04.2023 12:35 Ответить
- За шо здох?
- За *****
- А, ну тоді ладно))
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06.04.2023 12:54 Ответить
В 0:38 онучи улетели.
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06.04.2023 13:34 Ответить
Тільки онучі розлетілися.
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06.04.2023 13:47 Ответить
Лапти в одну сторону, яйца - в другую.
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06.04.2023 15:56 Ответить
наочний доказ що у москалів є командири геть ідіоти.

були б розумні то моніторили інтернет та натаскували б вояків на інфу щодо противника - чим воює, як ідентифікувати, як знешкоджувати, тощо.

фпв-дрон візуально не сплутаєш з резніковським весільним.
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06.04.2023 19:24 Ответить
Перший рівень, кацап пройшов... а на другому стратив. Що ж, буває.)))
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06.04.2023 19:55 Ответить
всегда знал, что кацапы долбоёбы от рождения.
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08.04.2023 21:28 Ответить
Сеееектор Аааааавтомобиль!!!
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08.04.2023 23:02 Ответить
 
 