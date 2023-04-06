Оккупант сбил украинский дрон-камикадзе, но тот взорвался в его руках во время осмотра. ВИДЕО

Российский оккупант из стрелкового оружия сбил приближавшийся к его позиции украинский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, впрочем, успешными действия российского военного назвать нельзя, ведь дрон разразился в его руках, когда россиянин решил его осмотреть. Видеозапись этого момента зафиксировала другая украинская БПЛА.

"Российский военный сбил украинский FPV-дрон. Решил его осмотреть. В этот момент дрон сдетонировал", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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