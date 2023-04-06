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Уничтожение вражеской САУ 2С9 "Нона" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные на бахмутском направлении уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона" калибра 120 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

САУ 2С9 "Нона" - основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск армии РФ. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантируемая парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами.

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Топ комментарии
+9
Нона всьо...
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06.04.2023 10:34
+7
Заховалась на городі.
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06.04.2023 10:35
+4
Нона отримала пропиз**на.
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06.04.2023 10:47
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Нона всьо...
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06.04.2023 10:34 Ответить
Заховалась на городі.
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06.04.2023 10:35 Ответить
башту відірвало, металолом, жаль, якщо він не був начинений орківським фаршем
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06.04.2023 10:36 Ответить
а если внутри были орки, то фарш после подрыва бк не остается, там куски обгорелого мяса по стенкам "башты" трудно разглядеть ...
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06.04.2023 10:48 Ответить
давление от взрывной волны вырвало многотонную "башту", придавило кустарник врадиусе 8-10 м, от тела орка мало, что остается
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06.04.2023 10:53 Ответить
і білої лади самари не буде теж...- а були надії у кацапородині))
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06.04.2023 18:51 Ответить
Шизанутых окупантов на атомы порвало
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06.04.2023 10:37 Ответить
потужненьке таке щось прилетіло.
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06.04.2023 10:40 Ответить
скорее сдетонировало внутри
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06.04.2023 21:20 Ответить
Нона отримала пропиз**на.
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06.04.2023 10:47 Ответить
почему все подобные видео,оформляют такой дебильной и очень громкой музыкой?
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06.04.2023 11:08 Ответить
Юрію, оформи кращою!
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06.04.2023 12:21 Ответить
для тих хто металолом збирає це клад, їх з алюмінію робили
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06.04.2023 11:31 Ответить
люміній горить гарно
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06.04.2023 20:50 Ответить
Взрыв рядом был, такой силы скорее всего авиабомба, какая-нибудь корректируемая.
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06.04.2023 11:39 Ответить
Коли повний БК то виходить "красівоє".
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06.04.2023 11:43 Ответить
Как в "ДМБ":
- Ты "Нону" видишь?
- Не !
- А она была ....
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06.04.2023 11:50 Ответить
Ах, какая красівая дєвочка Нона! Прямо агонь!
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06.04.2023 12:14 Ответить
Когда на её жизненном пути встретился американский мальчик Excalibur ей просто снесло башню ....
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06.04.2023 12:46 Ответить
для Эскалибура слишком мощный разрыв.
тут что то покрупнее, возможно GLSDB
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06.04.2023 23:02 Ответить
Слишком мощный взрыв из-за мгновенной детонации боекомплекта, вероятно из-за очень точного попадания снаряда
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07.04.2023 08:31 Ответить
"Нона" розпустила нюні...
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06.04.2023 13:49 Ответить
Аналагаф немає. Мабуть парашутно-реактивна приблуда спрацювала штатно.
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06.04.2023 14:51 Ответить
Нона накрылась собственной πи3дой.
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06.04.2023 15:53 Ответить
Мощно!
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06.04.2023 21:18 Ответить
 
 