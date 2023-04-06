Уничтожение вражеской САУ 2С9 "Нона" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские военные на бахмутском направлении уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона" калибра 120 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

САУ 2С9 "Нона" - основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск армии РФ. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантируемая парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами.

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