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На границе с Беларусью украинцы поставили проектор: показывают последствия обстрелов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

На границе с Беларусью установили крупный проектор, на котором транслируют видео с последствиями обстрелов и российских зверств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проектор установлен в Житомирской области.

На нем показывают фрагменты выступлений Лукашенко, в которых он говорит о поддержке России, последствиях российских обстрелов украинских городов и зверств российских оккупантов в Буче.

Отдельно в ролике отмечается, что российская техника и войска входили на территорию Украины из их страны, и "этим Россия навсегда испачкала кровью народ Беларуси".

Смотрите: Вражеский агент, пытавшийся сбежать в Беларусь, задержан на Житомирщине, - ГПСУ. ФОТО

Также демонстрируют отрывок из обращения Владимира Зеленского к белорусам, в котором он призывает их не участвовать в войне.

Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Ранее ведомство жаловалось, что украинцы "провоцируют" белорусских пограничников - например, поют гимн Украины или вывешивают бело-красно-белые флаги.

Также читайте: Беларуси передан комплекс "Искандер-М", он может использовать ракеты в ядерном исполнении, - Шойгу
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Топ комментарии
+7
Ну і хто його там бачитиме, прикордонці? Та вони і так в курсі
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06.04.2023 10:43
+6
Хто там його обирав? Там так само як і на підараZZії, хер вони ложили на підрахунок. Скільки треба стільки й намалюють, а каZZапи й бульбобидло зхавають.
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06.04.2023 11:08
+6
куйня это все. бульбафюрера и его шайку кремлевских прихвостней надо валить конкретно
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06.04.2023 11:20
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Ну і хто його там бачитиме, прикордонці? Та вони і так в курсі
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06.04.2023 10:43 Ответить
Це чомусь нагадує мені відносини між Південною та Північною Кореями.
Південна теж, то кульки агітаційні в бік Північної запустить, то ще щось, але результат один - на півночі як були дикунами з диктатурою, так і є.
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06.04.2023 11:35 Ответить
В бульбондії тяга до ************ телевізора вже на генному рівні... Нажаль...
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06.04.2023 10:44 Ответить
Нажаль тяга до роССии и куйло на генном уровне у 73% украинцев оказалась в 2019….за беларусов статистика не велась даже …. Вы выдумщик.
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06.04.2023 11:00 Ответить
73% від тих хто прийшов на вибори, а вона була 62 відсотки. І це не прихильники ***** і підараZZії, а приколісти та недалекі люди які купились на серіал про Голобородька. Так шо не треба гнати пургу тут.
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06.04.2023 11:04 Ответить
Слабое оправдание….ЗЕ публично не скрывая оскорбил Украину назвав продажной порноактрисой…..просто. отодвигал границы….прикалывался над майдановцами эбонитовыми палочками….призывал стать на колени перед куйло…..жена призывала сливать позиции ВСУ….и с ним СОГЛАСИЛИСЬ 73% выборщиков….из 100%. А вот другая часть выбрала Армия Мова Вера …..заметь ВСЕГО БЫЛО ДВА варианта во втором туре….беларусы точно не участвовали…..порой бревна не увидать((
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06.04.2023 11:17 Ответить
Досить розкручувати нікому зараз не потрібну тему! Я не прихильник Зеленського і за нього не голосував. Але зараз йде війна і його позицію я підтримую які і більшість українців. Не час зараз шукати винних. Після перемоги будем говорити на цю тему. На стосовно шо шось там жєна прізивала слівать то зараз вона займає правильну позицію, так як і більшість українців з південного сходу переосмислили свою позицію стосовно ***** та підараZZії.
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06.04.2023 11:23 Ответить
На потом откладывают всегда те кто не верит что сможет(с). И вы прекрасно понимаете что если после разминирования и сдачи левобережья….сдачи украинских патриотов азовцев в плен на пытки и смерть НИКТО не вышел….. то после победы коллективного Запада и Украины…. все будут шапки к небу кидать а не о грехах и преступлениях ЗЕрмаков думать…. Так просто жизнь устроена.(
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06.04.2023 11:32 Ответить
С учетом ситуации на сегодня, Резникова вместо министра обороны, обеспечения армии волонтерами и т.д. и т.п. Вы победу видите штурмом Кремля или выходом на границу с Японией? Мне просто интересно когда все говорят о победе, как она должна конкретно выглядеть. Или мы кладем людей в Бахмуте тупо ожидая когда х-ло подохнет?
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06.04.2023 21:04 Ответить
Все гораздо проще видится….экономическое истощение западными санкциями….истощение людского рашистского ресурса через войну …и как следствие распад роССии на слава татарстанам по примеру ссср…..только уже через Гражданскую войну внутри…..Ичкерии отдельно слава за все страдания от страны-гадюки этого достойного народа.
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06.04.2023 23:54 Ответить
Нагадати які тези лунали у передвиборчій компанії Боневтіка?
Ті хто не голосував у другому турі не набагато кращі.
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06.04.2023 11:22 Ответить
Не треба мені нічого нагадувати, я на пам'ять не скаржусь. В мене таке відчуття, що ти кацапсячий троль погонах.
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06.04.2023 11:26 Ответить
Не згоден! 73%- це статистика, як би явка була 100%, було б ті ж самі 73%!

Приколістів в Україні 73%, а теперешні події це їх прикол.
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06.04.2023 11:22 Ответить
Нехай дивляться на наслідки свого сприяння лаптям і не кажуть що це вибух газу.
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06.04.2023 10:44 Ответить
бульбяники зарили голову в болото...не хочуть бачити правду..А на мінському заводі "Інтеграл" осьщо робітники говорять--против войны, мне мерзко, что косвенно приходится поддерживать военную агрессию, но и уволиться не могу, так как надо кормить семью».
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06.04.2023 10:48 Ответить
З одного боку він правий, а з іншого обирали ж Луку х зна скільки разів.
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06.04.2023 10:54 Ответить
Хто там його обирав? Там так само як і на підараZZії, хер вони ложили на підрахунок. Скільки треба стільки й намалюють, а каZZапи й бульбобидло зхавають.
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06.04.2023 11:08 Ответить
До 20 года действительно выбирали. Но во внешней политике он тогда был за мир и дружбу с Украиной, поэтому не используйте позицию послезнания.
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06.04.2023 12:14 Ответить
Ви ж там живете в своїй мильній бульбашці і що там зараз у вас нічого не відомо. Раніше тут писали з Білорусі, а зараз зникли.
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06.04.2023 12:18 Ответить
Моя знайома по вайберу скинула фотки розбитого підїзду своїм родичам за паребріком. Так вони кажуть що це вибухнув газ. Ось я і зробив гіфку з камер спостереження. Нехай покаже їм що це за газ.
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06.04.2023 10:59 Ответить
Ось вам..і новини.Білорусії
.На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ Авиационная военная активность на территории Беларуси вчера, 5 апреля, наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России, с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 14 подобных самолетов.
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06.04.2023 11:30 Ответить
бульбяники викручуються,як би не платити репарації..їхня простітутка Ціхановська їздить по европейських країнах з гаслом-єта нє ми ,єта всьо лукашенка...а наші дурники цьому підіграють.
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06.04.2023 10:44 Ответить
а хто платить за це шоу?
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06.04.2023 10:49 Ответить
A ti protiv etava ?
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06.04.2023 11:47 Ответить
а їм пофігу
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06.04.2023 12:05 Ответить
У этих человекоподобных есть интернет и они все знают! А вот чего у них нет, так это мозгов и совести
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06.04.2023 10:52 Ответить
нехай Лігу Сміху та Свати транслюють, ще серіал Голобородько
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06.04.2023 10:57 Ответить
Це бісер і свині в такий спосіб. Якби попередній перегляд був умовою для отримання іжі, то воно б мало сенс.
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06.04.2023 10:59 Ответить
До одного місця така пропаганда,парочка залпів ХІМАРСа по аеродромах бульболяндії - і будуть ходити шовкові і співатимуть "Батько наш Бандера" голосніше за українців.
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06.04.2023 11:03 Ответить
Може хоч кацапню буде тошнити від хріпотци гундосіка.
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06.04.2023 11:06 Ответить
який у цьому сенс? бабло витратити? агітувати треба народ країни а не прикординних тваринок
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06.04.2023 11:08 Ответить
Ответ на плакаты в беларускай части границы. Где вину за начало войны мягко перекладывают на США.
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06.04.2023 12:21 Ответить
По моему, это глупый ответ...во первых, не нужно копировать методы идиотов, а во вторых- кто это видит?
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06.04.2023 13:16 Ответить
куйня это все. бульбафюрера и его шайку кремлевских прихвостней надо валить конкретно
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06.04.2023 11:20 Ответить
Заїбали ви вже з пошуком хароших узкіх.
Ці ******** тільки порадіють, для чого ці відосіки?
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06.04.2023 11:22 Ответить
Я б цим підстилкам кацапським крутив роліки з роскиданими шматками чмобіків і вагнеровців, кадирівцями з відірваними яйцями після роботи Хаймерсів. Тоді може будуть думати перед тим, як лізти в Україну.
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06.04.2023 12:06 Ответить
дебіли, бл.

у білорусів інтернет є, все вони знають і чують.

потрібні акції на кшталт рдк в брянську.
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06.04.2023 19:19 Ответить
 
 