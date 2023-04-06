На границе с Беларусью украинцы поставили проектор: показывают последствия обстрелов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
На границе с Беларусью установили крупный проектор, на котором транслируют видео с последствиями обстрелов и российских зверств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, проектор установлен в Житомирской области.
На нем показывают фрагменты выступлений Лукашенко, в которых он говорит о поддержке России, последствиях российских обстрелов украинских городов и зверств российских оккупантов в Буче.
Отдельно в ролике отмечается, что российская техника и войска входили на территорию Украины из их страны, и "этим Россия навсегда испачкала кровью народ Беларуси".
Также демонстрируют отрывок из обращения Владимира Зеленского к белорусам, в котором он призывает их не участвовать в войне.
Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Ранее ведомство жаловалось, что украинцы "провоцируют" белорусских пограничников - например, поют гимн Украины или вывешивают бело-красно-белые флаги.
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Південна теж, то кульки агітаційні в бік Північної запустить, то ще щось, але результат один - на півночі як були дикунами з диктатурою, так і є.
Ті хто не голосував у другому турі не набагато кращі.
Приколістів в Україні 73%, а теперешні події це їх прикол.
.На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ Авиационная военная активность на территории Беларуси вчера, 5 апреля, наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России, с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 14 подобных самолетов.
Ці ******** тільки порадіють, для чого ці відосіки?
у білорусів інтернет є, все вони знають і чують.
потрібні акції на кшталт рдк в брянську.