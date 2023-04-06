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Два оккупанта сдаются в плен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Два российских оккупанта сдались в плен украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент процесса сдачи в плен бойцы опубликовали в соцсетях.

Читайте: Обмены пленных продолжаются, но многих раненых во время теракта в Оленовке не освобождают. Мы оказались один на один, - "Семьи Оленивки"
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Топ комментарии
+40
правильное решение, тупо и глупо гибнуть за путлера, сохранили себе жизнь и заодно пойдут в обменный фонд
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06.04.2023 11:26
+36
це лайно навіть повзе як лайно
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06.04.2023 11:24
+33
пошол контент ..наші хлопці гуморні
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06.04.2023 11:25
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це лайно навіть повзе як лайно
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06.04.2023 11:24 Ответить
Ха..Каска у этого у@бка как ночной горшок на голове бултыхается.Втрорая армия мира,ёпта.
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06.04.2023 11:31 Ответить
краще б не підпускали їх близько до себе! нехай роздягаються до трусів, а потім підповзають!
бо ці тридвараси довольні підступні
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06.04.2023 11:56 Ответить
А если еще учесть, что все происходит на территории свинофермы)
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06.04.2023 19:40 Ответить
пошол контент ..наші хлопці гуморні
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06.04.2023 11:25 Ответить
правильное решение, тупо и глупо гибнуть за путлера, сохранили себе жизнь и заодно пойдут в обменный фонд
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06.04.2023 11:26 Ответить
Там у пидоров теперь сроки дают за сдачу в плен. Так что хрен они захотят идти на обмен: будут сидеть на нашей шее, звонить своим самкам, сигнали пеналі на 2600 пенсии перебиваться
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06.04.2023 11:58 Ответить
Плятский Т9

сигнали пеналі - наши пенсьі
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06.04.2023 12:00 Ответить
вроде как читаю новости, что возвращают украинских защитников - ну на кого-то же меняют... орки же не просто так отдают украинцев? А в Украине у них тоже еще та альтернатива- они с оружием в руках приперлись - минимум по вашим законам им нужно по 15-20 лет давать ...
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06.04.2023 12:01 Ответить
Возвращают. Тех, кто согласен на обмен. А закон етот пока еще вроде законопроект, окончательно не принят
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06.04.2023 13:11 Ответить
не согласен на обмен -пусть мотает срок - он же с оружием к вам приперся- и работает бесплатно весь срок пребывания, что-бы вы его не кормили
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06.04.2023 13:56 Ответить
обмен однозначно, а что орки с орками будут делать - все равно. как они будут откупаться, оправдываться
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06.04.2023 12:03 Ответить
Однозначньій обмен только тех, кто согласен на обмен
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06.04.2023 13:12 Ответить
срок, за участие в преступной войне
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06.04.2023 14:06 Ответить
не меняют тех, кто принес пользу ЗСУ, сдал арсенал с оружием, привел исправную бмп или танк и т.д. А те кто обосрались во время боя- пардон, 1 мин назад убивал, стрелял , а щас сдался - не хочу в парашку- отпустите меня в Европу на пособие ?
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06.04.2023 14:09 Ответить
За ВДВ.ЛОЛ мля.
Пусть покажут где парашюты закопали.
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06.04.2023 11:27 Ответить
Вони зараз десантуються без парашутів. Парашути в дефіциті. Парашутне імпортозамєщєніє ще не прийшло.
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06.04.2023 11:59 Ответить
а чего с пустыми рукам?? техника не ездит?
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06.04.2023 11:27 Ответить
Разбилась при десантировании.
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06.04.2023 11:33 Ответить
Шо таке оте ВДВ? З чим його їдять? Нє ми нє знаєм і нє слишалі
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06.04.2023 11:28 Ответить
ВДВ "никто кроме нас не искупается в фонтане"
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06.04.2023 11:33 Ответить
да ну , после обмена, эти двое напялят полосатые рубашки, будут бухать и писать в фонтане в каком-то мухосранске и кричать, как они пиндосов мочили ...
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06.04.2023 11:37 Ответить
Якшо їх хтось зміняє на наших, то хай розказують шо хочуть. Можуть навіть в той фонтан в Мухосранську насрати. Вже вони не даремно жили.
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06.04.2023 11:52 Ответить
Так
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06.04.2023 11:54 Ответить
Вони і їхні маряки з Підербурху і більше ніхто.
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06.04.2023 11:44 Ответить
Фіни якісь ********** своїми прапорами в фонтані.
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06.04.2023 13:05 Ответить
Ти сліпий, ілі гдє? Це їхній андрєєвскій флаг.
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06.04.2023 13:08 Ответить
таких не міняють.. чому вони ще живі
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06.04.2023 11:36 Ответить
Поздно вечером идет женщина домой через парк.
Вдруг слышит:
- Стоять!
Она остановилась.
- Лежать!
Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю - вы
ползете...
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06.04.2023 11:43 Ответить
Треба мати міцні нерви, щоб не перестріляти цих потвор
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06.04.2023 11:45 Ответить
Так , це правда 😠
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06.04.2023 11:49 Ответить
они РЕАЛЬНО по украИнски непонимают !!!!(((( на русском и то с перепуга недогоняют что надо делать !!!
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06.04.2023 11:46 Ответить
жити схочеш - зрозумієш.
Хоча українцю реально тяжко зрозуміти як це можна не розуміти українську мову, якщо вона досить схожа на російську...
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06.04.2023 11:50 Ответить
Не розуміють зовсім і від цього просто казяться.
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06.04.2023 12:26 Ответить
як її можна не розуміти? Слова на 90% схожі, побудова речень така сама. Я коли набухаюсь - навіть польську розумію. Хоча різниця з українською там таки більша. То може тому що вони тверезі?
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06.04.2023 12:39 Ответить
Згідно досліджень філологів, українська та російська мають у своїх лексиконах однокореневих слів тільки 62%! Порівняй: з сербською українська близька на 68%, з польською на 70%, з білоруською - на 84%!
(https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_aki-yevropejski-movi-najblizhchi-mizh-soboyu/701681)
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06.04.2023 15:51 Ответить
Так то однокореневих 62%. Але ж багато слів, в яких кацапи просто трохи зпаплюжили мову на свій манер, змінивши одну-дві букви.
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06.04.2023 15:58 Ответить
Без будь яких проблем нам з товаришем під час служби в совєцькій армії вдавалося повністю уникати слів схожих на російські за змістом і за звучанням. Кацапи нас не розуміли зовсім, як ми того і прагнули. Найбільше це дратувало кацапських офіцерів, яких привчили до думки що українці і кацапи мають "спільне коріння" і "одін язик".
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06.04.2023 17:35 Ответить
Вони не слов'яни і слов'янські мови, в тому числі і російська !!! (штучно створена для угро-фінських племен мова), їм чужі і неприродні. Російською більшість з них говорять лише останні 150 років. Звідси і такий парадокс - що вони АБСОЛЮТНО не розуміють будь-яку іншу слов'янську мову, крім російської. Всі інші слов'янські народи можуть спокійно порозумітися між собою говорячи кожен своєю мовою.
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07.04.2023 08:45 Ответить
Сусід, кацапський військовий пенсіонер, приперся до мене вже не пам'ятаю за чим конкретно і обіцяє там мені щось завтра повернути.
Я кажу:
-Та без питань...
Воно мені:
- Что-что?
Я думаю воно недочуває, голосніше кажу:
-Та без питань!
Воно:
- Что-что?
Тоді до мене дійшло, що воно тупо не розуміє. Служило десь на кацапії, перевелось на Україну, вийшло тут на пенсію. Отримало квартиру безкоштовно, живе хрєн знає скільки часу і ніхрєна не розіміє.
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06.04.2023 20:17 Ответить
А може їх було як вони нашого воїна, тільки без відео. І ніякої мороки .,
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06.04.2023 11:50 Ответить
https://youtu.be/x6aoJnHloXU ЛЕЖАТЬ ПЛЮС СО,,,,АТЬ ПАПИЧ
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06.04.2023 11:52 Ответить
той хто идет , а мне ПОКАЗАЛОСЬ да и тому типу : СТОЙ КТО ИДЕТ ))))) куча КИРУУЩИХ тот на русскрм , другой на украИском ))) короче ЕЛИ -ЕЛИ вырулили !!! представляю как НАШИ воевали с немцами , яркий пример в фильме ,, ОСВБОЖДЕНИЕ " когда танкисты в Берлине вьехали в дом чинить гусеницу , а потом сидели за столом с немками и актер НОСИК пытался говорить на немецком )))) произносил НЭНДЭ и те сразу поднимали руки в верх ))))
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06.04.2023 11:54 Ответить
Це було ВДВ-пластуни по рашистськи.
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06.04.2023 11:55 Ответить
из видео НАШИ реально не знают , что делают с ними когда они попадают в плен к москалям ((((
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06.04.2023 12:00 Ответить
нужно думать о тех кто выжил. кто-то же выживает в плену орков. Из Азовстали не всех поменяли...
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06.04.2023 12:06 Ответить
это на усмотрение украинских защитников, по мне если есть возможность без риска взять в плен орка - лучше взять, чтобы освободить тех кто в плену у рашистов
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06.04.2023 12:07 Ответить
+ ещё 1 важный аспект, если орки будут знать, что плен гарантирует им жизнь, то не будут бодаться до конца, это будет помогать выполнять боевые задачи ЗСУ. обосранный от страха орк, поднимающий руки, лучьше озлобленного дерущегося до конца, без альтернативы
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06.04.2023 12:13 Ответить
Зауважте, як правильно тримає долоні на останніх секундах - одразу помітно, що арештовувався не раз.
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06.04.2023 12:03 Ответить
Этому в тюрьме быстро учат(там сейчас ужин)
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06.04.2023 12:21 Ответить
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
У кацапов шла ротация.

Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Шла по плану эта операция!
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06.04.2023 12:24 Ответить
Обосрация.
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06.04.2023 12:54 Ответить
Mach mit!
Mach nach!
Mach besser!
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06.04.2023 12:41 Ответить
Орки обыкновенные.
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06.04.2023 12:42 Ответить
.

вОнюшки доосвобождалiся... фiнiта ля комедiя.

сподiваюсь, що їх швидко нагодуюють українською землею та що вони швидко перетворяться на якiсний перегнiй.

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06.04.2023 13:02 Ответить
И никто не обратил внимание, что все происходит на свиноферме)
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06.04.2023 19:34 Ответить
Десантник в фонтане. Пьяный и обрыганый.))
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06.04.2023 13:19 Ответить
На одном пророссийском Ютуб канале, взрослые дяди и тети и рашки, советуют своим сынкам, вешать наших солдат на их кишках, отрезать головы, или просто тихонько убивать без видео. Я просто в шоке!
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06.04.2023 13:36 Ответить
Задача Украины в этой войне - победить. Вешать, отрезать головы или просто убивать без видео - это и так происходит... и ... просто не пишу все все понимают, но это не стратегия победы. Вам нужно вернуть ваших пленных и сохранить жизни вашим бойцам. Для этого - оркам надо дать понять, на твоих руках нет крови, ты сдался - ты останешься жив и в результате обмена вернёшся к мамке, жене - вернёшься живым. К животным на чьих руках кровь (они и сами это понимают) - применяйте все что хотите ...
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06.04.2023 14:32 Ответить
І все ж.... Хто кричав "за вдв!" Чи вже не покажуть? Невже кабздона побіг слухати?
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06.04.2023 14:39 Ответить
ворог, що здався до бою повинен мати максимальний рівень комфорту.
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06.04.2023 19:37 Ответить
Надо было чтобы оба чмобика ползли наперегонки !
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06.04.2023 23:40 Ответить
Лежи ползи шагом бегом одновременно!
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07.04.2023 13:53 Ответить
Який полон? Ви про який обмінний фонд думаєте? Ці ж виродки не зразу ж здались, а вбивали українців а коли безвихіть то в полон. Цих ви самі підписуєте їм індульгенцію на вбивства. Ви що не бачите, що кацапи в обмін передають тих, кому лишилось жити кілька днів?. Решту тримають, доки їх стан здоров'я не стане також передсмертним і тоді знову обміняють.
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08.04.2023 16:49 Ответить
 
 