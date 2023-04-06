Артиллеристы 45-й бригады уничтожают новейшую российскую НРЛС "Репейник". ВИДЕО

Артиллеристы 45-й бригады точным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник", которая разработана в 2021 году, а передана на вооружение армии РФ в 2022-м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения "Репейника" бойцы опубликовали в соцсетях.

"Артиллеристы 45-й бригады помогают уничтожить свирепого врага дронов - НРЛС "Репейник". Стоимость данной комплекса около 10 млн. рублей. Это новая разработка москалей. НРЛС "Репейник" предназначена для выявления и сопровождения сверхмалых объектов на расстоянии до высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч", - пишут военные в комментарии к видео.

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