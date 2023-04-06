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Артиллеристы 45-й бригады уничтожают новейшую российскую НРЛС "Репейник". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы 45-й бригады точным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник", которая разработана в 2021 году, а передана на вооружение армии РФ в 2022-м.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения "Репейника" бойцы опубликовали в соцсетях.
"Артиллеристы 45-й бригады помогают уничтожить свирепого врага дронов - НРЛС "Репейник". Стоимость данной комплекса около 10 млн. рублей. Это новая разработка москалей. НРЛС "Репейник" предназначена для выявления и сопровождения сверхмалых объектов на расстоянии до высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч", - пишут военные в комментарии к видео.
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+18 Victor Frey a502d342
показать весь комментарий06.04.2023 12:15
+17 Игорь Матвеев 4ee89144
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+16 Sashko Poweroid bdd7ac5c
показать весь комментарий06.04.2023 12:19
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хоча про що я кажу, вибачте - в нас патронного заводу не збудували навіть та за десять років гігант авіабудування Антонов ні одного літака, за БПЛА мовчу
А по-друге, треба розуміти, що все-все-все виробляти у себе економічно неефективно. Москалі це роблять виключно тому, що вони ізгої планети, яким потихеньку перекривають повітря з імпортом. Якщо ти не терористичний мусор, як рашка або іран, то ти не тужишся виробляти абсолютно все, а виробляєш тільки те, що економічно доцільно виробляти саме в тебе. А все інше замовляєш у партнерів.
Это от слов "репа", "пей", "ник"..???
Лучше - "кацапейник"
"Нікакой панікі нєт"!
Подскажите название соундтрека, пожалуйста.
хрінасє, розкошують...