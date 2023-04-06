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Артиллеристы 45-й бригады уничтожают новейшую российскую НРЛС "Репейник". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 45-й бригады точным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник", которая разработана в 2021 году, а передана на вооружение армии РФ в 2022-м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения "Репейника" бойцы опубликовали в соцсетях.

"Артиллеристы 45-й бригады помогают уничтожить свирепого врага дронов - НРЛС "Репейник". Стоимость данной комплекса около 10 млн. рублей. Это новая разработка москалей. НРЛС "Репейник" предназначена для выявления и сопровождения сверхмалых объектов на расстоянии до высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч", - пишут военные в комментарии к видео.

Также смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает российский контрбатарейный радар 1L271 "Аистенок". ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
чому в нас відсутня така херня для відслідковування дронів??? то щось мудре там?
хоча про що я кажу, вибачте - в нас патронного заводу не збудували навіть та за десять років гігант авіабудування Антонов ні одного літака, за БПЛА мовчу
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06.04.2023 12:15
+17
Зе влада будувала дороги для загарбників у т. ч. через чорнобильську зону.
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06.04.2023 12:22
+16
Блд! Скільки москалі всякого такого "добра" наробили!.. Видно, що вони до війни готувались, на відміну від зрадників у ЗЕвлади.
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06.04.2023 12:19
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bull eye
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06.04.2023 12:15 Ответить
Эту НРЛС с дрона рассмотрели со всех сторон, а она никого не увидела и продолжала крутить спокойно головой.
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06.04.2023 16:29 Ответить
Она работает только по движущимся целям, если дрон завис то все... не работает
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06.04.2023 19:43 Ответить
чому в нас відсутня така херня для відслідковування дронів??? то щось мудре там?
хоча про що я кажу, вибачте - в нас патронного заводу не збудували навіть та за десять років гігант авіабудування Антонов ні одного літака, за БПЛА мовчу
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06.04.2023 12:15 Ответить
"Тому", що пердуни диванні істерики в тирнетах ганяють, а не під Радою й на Банковій. Й засоби й Військо не в "нас" - БИДЛОВІ ніхто з тих, хто тут, блд, не "ми"!
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06.04.2023 13:35 Ответить
а ви вже там стоїте під ВР і Банковою?
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06.04.2023 13:37 Ответить
ЇДЬ сюди, заміниш мене, я поїду балдіти на розкладачці під перефиздента дверима. Адресу дати? Тільки закуповуй тактичку й у військомат скачи, повідомиш, що вже медком проповз - КЛЯНУСЯ, сподобається. Правда, інструктора БСП хочаб отримай корку, звання моє тобі 100500 не світить близько 15 років...
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06.04.2023 14:46 Ответить
я своє давно "відскакав" і звання є і на обліку стою хоч по віку вже все. Запокойся юначе і не понтуйся, це смішно виглядає
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06.04.2023 14:52 Ответить
Кльофуниско, я на пенції 12 років І чогось і на полігони катався з 2014-го й тепер не на пляжі диванному, як ти, алєнь. Люліка люсєньку вочкулярну цьомаєш?
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06.04.2023 15:10 Ответить
знаєш я на ідіотів не ображаюсь. Можеш кататись далі на "полігони" та хизуватись своїми погонами (хоча все це тільки в твоїй хворій уяві). Мені по правді все одно, не ти перший хто не маючи що сказати переходить на особисті образи... пиши далі
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06.04.2023 15:44 Ответить
Вітюсінька, таких, як ти, сприймати офіцерами ажніяк. ГУЛЯЙ. "Юнаком" не образа від тебе, пукало, правда? Шмата ти, а не "відслужив", - саме "давно відскакав", жабеня
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06.04.2023 16:11 Ответить
пише ще "служивий" з палати №6. Ти там в Наполеона служиш чи в легіоні Юлія Цезаря??? Я ж раніше написав - на ПСИХІЧНО ХВОРИХ не ображаюсь. А по твоїм дописав все зрозуміло,, таких "офіцерів" лікують зазвичай. Я не буду тебе обзивати як ти мене, пиши ще, цікаво які новини в психлікарні
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06.04.2023 16:17 Ответить
Вітюся, та пофігу на твої реакції з язиковими ерекціями, ти ж просте паркетне чмурло Гуляй собі. Не забудь у серпні у басейні вісцятиси
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06.04.2023 16:21 Ответить
чудово, так і зроблю. Тебе бачу попустило, санітари укол зробили, то добре. Дякую
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06.04.2023 16:23 Ответить
Вітюся, ти само про заштрики тільки й спроможне для відмазки, чобіт діравий Що таке АПС? Скільки нарізів у стволі тотого, що тобі довірили, пацик? Беретку зберігаєш, чобіт? Залізячками ажтрусишся, так дзинькаєш, чмо? ГУ-ЛЯЙ
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06.04.2023 16:26 Ответить
пише ще, забавно, повеселив ти мене сьогодні, продовжуй
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06.04.2023 16:45 Ответить
Вітюся-пуся, поставити плюсіка? Пацани РЖУТЬ з тебе, пердун диванний
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06.04.2023 16:48 Ответить
пацани по палаті??? нехай посміються, то корисно в лікувальних цілях
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06.04.2023 16:50 Ответить
Да, вітюся-пуся... Совок ти смердючий, а не шосьтама... Правильно вчили, шо "віктор" - хвороба на передок й власну самовповагу Квокай собі.
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06.04.2023 16:53 Ответить
Перейдіть, знаєте, куди. Вихідний закінчився...
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06.04.2023 17:04 Ответить
Взагалі-то, поперше у нас вже є "такі херні", виробляються КП НПК Іскра і ДП НДІ "Квант-Радіолокація". Вони використовуються виключно нашими військовими, тому поки ніхто не парився вигадувати для них маркетінгову назву.

А по-друге, треба розуміти, що все-все-все виробляти у себе економічно неефективно. Москалі це роблять виключно тому, що вони ізгої планети, яким потихеньку перекривають повітря з імпортом. Якщо ти не терористичний мусор, як рашка або іран, то ти не тужишся виробляти абсолютно все, а виробляєш тільки те, що економічно доцільно виробляти саме в тебе. А все інше замовляєш у партнерів.
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06.04.2023 13:42 Ответить
можливо і є, зробили в кількості 1 шт, до війни возили на виставки в Емірати
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06.04.2023 13:45 Ответить
добавлю як літак АН (не буду брехати бо модель не памятаю) - зробили чималий макет та возили 10 років по виставкам типу от ми можемо таке зробити - купіть зараз, а ми колись зробимо...Дурнів шукали
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06.04.2023 14:00 Ответить
Блд! Скільки москалі всякого такого "добра" наробили!.. Видно, що вони до війни готувались, на відміну від зрадників у ЗЕвлади.
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06.04.2023 12:19 Ответить
Зе влада будувала дороги для загарбників у т. ч. через чорнобильську зону.
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06.04.2023 12:22 Ответить
Блин ... Прямо между треногой попали . ( невероятно ).
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06.04.2023 12:22 Ответить
це ж треба було це простежити, знайти за допомогою дронів, яким він перешкоджає..., це круто..., у кацапів такого лайна ще вдосталь...
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06.04.2023 12:25 Ответить
Прикольно - дрон наводит пушкарей на приблуду которая на него охотится
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06.04.2023 12:25 Ответить
В дронів різні системи управління (мабудь тому так).
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06.04.2023 15:10 Ответить
Нет, просто дрон нашел эту штуку раньше, чем она его. Там антенна узконаправленная, она смотрит в одну сторону, а дрон подлетел с противоположной. Если бы она работала как РЛС с круговым обзором, то тут бы это видео наверное не появилось бы
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06.04.2023 15:22 Ответить
Супер!!!
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06.04.2023 12:28 Ответить
Якось дуже дивно Репейник працює. Зйомка велася з дрону, який явно літає не далі 10 та не вище 5 кілометрів.
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06.04.2023 12:30 Ответить
Мала бачити, вона не призначена для знищення того що вона бачить.
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06.04.2023 12:34 Ответить
Репейник його теж зняв на фото)
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06.04.2023 13:14 Ответить
А на якій відстані був наш дрон, що його не побачив цей чудо пристрій?
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06.04.2023 12:31 Ответить
А хто сказав, що чудо-пристрій не побачив дрон? Він побачив, але йому це нічим не допомогло.
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06.04.2023 13:16 Ответить
"Репейник"...
Это от слов "репа", "пей", "ник"..???
Лучше - "кацапейник"
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06.04.2023 12:34 Ответить
Та то чайник вибухнув!
"Нікакой панікі нєт"!
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06.04.2023 12:37 Ответить
Знято з допомогою "надмалого і тихохідного" дрона. Щось типу "на нафтобазі злодії вкрали сторожа". 😁 Лютий, я б сказав - цинічний троллінг!
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06.04.2023 12:39 Ответить
А емблема 30 ОМБр. Ви щось наплутали.
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06.04.2023 12:52 Ответить
30-а ОМБр навела, 45-а окрема артилерійська знищила. Це емблема тих, чий дрон.
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06.04.2023 13:17 Ответить
Правильно, з ріп'яхами ("Репейниками") потрібно боротися.
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06.04.2023 13:44 Ответить
Всьо, кіна не буде...
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06.04.2023 14:19 Ответить
С виду Репейник - сферический репоед в вакууме. В комплекте идёт краденный унитаз.

Подскажите название соундтрека, пожалуйста.
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06.04.2023 16:30 Ответить
ого, ескалібура не пожаліли на оте одоробло.

хрінасє, розкошують...
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06.04.2023 19:09 Ответить
эскалибур
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06.04.2023 22:14 Ответить
Репейник перетворився на глід.
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10.04.2023 09:33 Ответить
 
 