Украинская БМП выдерживает попадание вражеского боеприпаса и вывозит экипаж с боевой позиции. ВИДЕО боя

Украинская БМП выдержала попадание вражеского боеприпаса, смогла продолжить движение и вывезти экипаж из боевой позиции в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой экипажа БМП с оккупантами сняли аэроразведчики, направлявшие боевую работу. Они помогли и эвакуироваться экипажу с поля боя.

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