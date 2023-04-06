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Украинская БМП выдерживает попадание вражеского боеприпаса и вывозит экипаж с боевой позиции. ВИДЕО боя
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская БМП выдержала попадание вражеского боеприпаса, смогла продолжить движение и вывезти экипаж из боевой позиции в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бой экипажа БМП с оккупантами сняли аэроразведчики, направлявшие боевую работу. Они помогли и эвакуироваться экипажу с поля боя.
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Пожалуйста, подождите...
тт чекали і дочекались... скільки вже таких не навчених....
Правильно было - не разворачиваться, а уйти задом... прикрываясь двигателем... Но в этом случае попадание пришлось бы по водителю...
Так как оно пришло под углом сбоку...
А так они уже на тот момент развернулись - то водила оказался с другой стороны...
Большая удача..!
назагал пощастило.
беху ще затрофеять, головне екіпаж.