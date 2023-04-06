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Украинская БМП выдерживает попадание вражеского боеприпаса и вывозит экипаж с боевой позиции. ВИДЕО боя

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская БМП выдержала попадание вражеского боеприпаса, смогла продолжить движение и вывезти экипаж из боевой позиции в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой экипажа БМП с оккупантами сняли аэроразведчики, направлявшие боевую работу. Они помогли и эвакуироваться экипажу с поля боя.

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Ужас ,просто ужас. 21 век на дворе . А нельзя просто удавить х_йла кремлёвского, или выстрелить, или чихнуть коронавирусом на него было?
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06.04.2023 12:56 Ответить
Jesļi bi toka adina osib , kak ***** , tagda da . No udavķ nada kolektivnava ***** , a eta nisdelaieš adnim vistrelom !
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06.04.2023 13:03 Ответить
Хороша взаємодія! Екіпаж цілий - головне А десанту мабуть всередині не було - БМП під"їхала та працювала як рухома вогнева точка Постоїть якийсь час Під"їде евакуатор - відтягнуть у тил та відремонтують
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06.04.2023 13:05 Ответить
Застоялися трошки на місці. Буває. Але для совкової "бехи" норм. Ще проїхала.
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06.04.2023 13:07 Ответить
Поруч прилетіло, на фарті проскочили.
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06.04.2023 13:19 Ответить
а на місці чому стояти??? чому не змінювали позицію????

тт чекали і дочекались... скільки вже таких не навчених....
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06.04.2023 13:28 Ответить
Это как раз тот случай, когда "что то неправильное" - спасло...
Правильно было - не разворачиваться, а уйти задом... прикрываясь двигателем... Но в этом случае попадание пришлось бы по водителю...
Так как оно пришло под углом сбоку...
А так они уже на тот момент развернулись - то водила оказался с другой стороны...
Большая удача..!
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06.04.2023 15:23 Ответить
якось стрьомно вони відходили з позиції - замість задимитися і задкувати почали розвертатися.

назагал пощастило.

беху ще затрофеять, головне екіпаж.
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06.04.2023 19:07 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні! Все буде добре,перемога за нами!
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07.04.2023 01:05 Ответить
 
 