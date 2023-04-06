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Тела ликвидированных российских оккупантов в лесополосе на окраине Бахмута. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных российских оккупантов в лесополосе близ Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделала один из украинских воинов, который вместе с побратимом идет вдоль лесополосы на свою позицию. На записи можно насчитать не менее 12 тел окупантов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант сбил украинский дрон-камикадзе, но тот взорвался в его руках во время осмотра. ВИДЕО
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Топ комментарии
+82
Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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06.04.2023 13:55
+56
Свинособаче лайно!! Навіть не прибрали за собою, розвели срач, як в себе на болотах!! Якщо не здохло відразу то повзи **** до себе за парєбрік!! Нема чого тут валятись!!
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06.04.2023 13:56
+34
красиво лежат...художественно!
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06.04.2023 13:56
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Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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06.04.2023 13:55 Ответить
Среднее количество фекалий находящихся в кишечнике человека от 1.5 до 2 кг. На данном видео около 20-25 кг отборнейшего дерьма, заблудившегося в Украине.
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06.04.2023 15:25 Ответить
це у людей, а то було ходяче суцільне лайно, тому там близько тони
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06.04.2023 20:35 Ответить
Свинособаче лайно!! Навіть не прибрали за собою, розвели срач, як в себе на болотах!! Якщо не здохло відразу то повзи **** до себе за парєбрік!! Нема чого тут валятись!!
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06.04.2023 13:56 Ответить
не дорікай, вони хотіли прибрати, але не встигли)))
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06.04.2023 13:57 Ответить
ти їх балуєш((
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06.04.2023 14:01 Ответить
Не виправдовуй це лайно.Жило,як свиня,то най помре по-людськи і прибере за собою.
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06.04.2023 16:17 Ответить
красиво лежат...художественно!
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06.04.2023 13:56 Ответить
Це напевне новий шрифт буде.
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06.04.2023 16:40 Ответить
Кацапу кацапсіна смерть!
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06.04.2023 13:57 Ответить
В Росії бачити їм не вистачило землі. Тому вони приперлися в Україну, щоб так безславно бути вбитими і щоб так валятись серед полів. Дурні люди, щось їм бракує.
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06.04.2023 14:04 Ответить
Відмінний пейзаж👍
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06.04.2023 14:06 Ответить
атлічниє руцкіє 👍
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06.04.2023 16:09 Ответить
прилег отдохнуть.. і не піднявся.. от же горе какое!!!
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06.04.2023 14:07 Ответить
пельмени.
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06.04.2023 14:08 Ответить
Якщо вже заповзло на нашу землю то склади гарно документи на пузі, почисти автомат, поклади поряд, вийми все з кишень та здихай собі. Голий. А це що?!! Порозлягалися кому як зручно, а хлопцям ходи рахуй зараз?! Чи трактором згорнути в яму та загребти?! Зрозуміло, що то Нелюдь...Але Українець так не може зробити, бо він Людина!
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06.04.2023 14:09 Ответить
трактором - потом. Когда лисицы уже перестанут есть.
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06.04.2023 14:22 Ответить
хлопці наші, залишайтеся живі та здорові, нехай вас Бог береже...
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06.04.2023 14:09 Ответить
Ландшафтні дизайнери добре попрацювали.
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06.04.2023 14:11 Ответить
І лісосмугу перепахали заодно))
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06.04.2023 14:21 Ответить
Бомжи у гумових чоботях... Друга армія миру,але ззаду!
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06.04.2023 14:12 Ответить
Гарний кацап - мертвий кацап!!!
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06.04.2023 14:16 Ответить
А скоро температуа піде в гору.. Це буде пістець
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06.04.2023 14:16 Ответить
Їх треба в рови позрібати хоч які..он гарна робота для полонених. Заодно й позмінують, якщо що..
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06.04.2023 14:22 Ответить
Единственный минус хороших русских, это сильная вонь от них. Впрочем, как и от всех русских, так что этот недостаток можно простить. В остальном, хорошие русские замечательные. Побольше бы их было на московии. Желательно все.
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06.04.2023 14:17 Ответить
Лісосмугу жалко, цілих дерев немає.
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06.04.2023 14:18 Ответить
Тоже обратил на это внимание. Как бензопилой покосило. Арта отработала не по детски ...
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06.04.2023 15:18 Ответить
акації посадити - швидко будуть хащі
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06.04.2023 16:38 Ответить
2/3 земель Росії не освоєні. Але ж їм хочеться на готовеньке прийти і усюди де прийшли насрати
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06.04.2023 14:19 Ответить
Так руйнувати ж дешевше й веселіше, ніж будувати..та й розум й хист непотрібні.
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06.04.2023 14:24 Ответить
у лисиц кормовая база шикарно расширилась, пока большая часть кабанов мигрировала глубже в тыл.
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06.04.2023 14:20 Ответить
Как же красиво, обосранные трупаки орков, что может быть лучше на данный момент
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06.04.2023 14:20 Ответить
руSSкій мір, в весняному, чорноземному багні України, здох.
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06.04.2023 14:22 Ответить
Хочу не про людей, а про природу.....
В 2019 г. Путлер рассказывал, как от ветряков погибают птицы и червяки вылазят из земли.
Так вот: смотрю на выкошенные посадки и думаю, что в качестве репараций у кацапов надо будет забрать половину Сибири !
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06.04.2023 14:29 Ответить
Краще грошима,а Сибір вже кітайська.
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06.04.2023 17:47 Ответить
Від посадки навіть пеньків не залишилося, все зрівняли з землею.
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06.04.2023 14:30 Ответить
Лісосмугу канєшно жалко...
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06.04.2023 14:33 Ответить
ale gdzie drzewa?
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06.04.2023 14:35 Ответить
Такая короткометражка и на "Оскар" смело может выставляться.
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06.04.2023 14:35 Ответить
Рота, подъём! 🤣
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06.04.2023 15:31 Ответить
красіво лєжат так,по дамашніму)
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06.04.2023 15:36 Ответить
ruzki-kurwy
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06.04.2023 15:52 Ответить
Це не русняві трупи. Це врятовані життя, це не згвалтовані люди, це нерозвалені театри і дитсадки.
Це гарантія нашого існування, це посиденьки на ДН, це щасливі очі кохано-ї-го, це покупка вєліка онуку. Слава ЗСУ, борони Боже наших хлоп'ят.
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06.04.2023 16:11 Ответить
Аналоговнет
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06.04.2023 16:27 Ответить
Яка сумна новина!!
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06.04.2023 16:58 Ответить
Міцного всім їм здоров'я
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06.04.2023 17:01 Ответить
Хлопці, бережить себе.
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06.04.2023 17:09 Ответить
А застрімити якось на їхні гандонисті канали ніяк не можна...так, для загальної картинки?
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06.04.2023 17:12 Ответить
В Україні продовжуєтся посівна компанія. Рясно посіяли. Буде великий врожай. Хай хаймерс-косилки допомогають, люто.
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06.04.2023 17:40 Ответить
Хорошо лежать, уютно, па-даманшэму
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06.04.2023 17:50 Ответить
Цікаво, чому нема в коментах сраних російських ботів?

Купа ж тем не розкрита, починаючи з Байдена і ленд-ліз.

Що, під трупачки російських свинособак не заходе? Нє?

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06.04.2023 18:48 Ответить
цікаво чого з дохляків бронежилети не знімають?

їх же можна використати для облаштування позицій, навісити на транспорт чи взагалі на себе одягнути якщо не видали бронь чи видали поліцейську, другої кляси...
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06.04.2023 19:01 Ответить
Мабуть там якість, як кажуть самі кацапи, "ни в п...у ни в Красную Аримию"
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06.04.2023 20:11 Ответить
то наслідки нашої пропаганди.

російські бронежилети доволі якісні якщо говоримо про ******* а саме про 6б45.

5 кляса.

взагалі варто завжди аналізувати і думати про те, що нам розказують про ворога.

це і про каски це і про бронежилети.

а ще це стосується наших дурнуватих ідей як то начепити глушника на ак якщо ти не ссо.
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06.04.2023 20:16 Ответить
Згоден з вами щодо наших ЗМІ. Просто я думаю, що хлопці на передовій краще бачать, що з трофеїв краще і що з того їм стане в нагоді.
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06.04.2023 20:45 Ответить
одиниці бачать і думають.

більшість на автопілоті - командир сказав, роблю, не сказав - не роблю.
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06.04.2023 21:03 Ответить
лежать смердять
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06.04.2023 19:05 Ответить
у вовків буде целюліт
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06.04.2023 19:18 Ответить
Посадку дерев жаль, нічого живого не залишилося.
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06.04.2023 20:42 Ответить
..

пiсля рашистського лайна потрiбно буде вiдновлювати всi лiсосмуги...
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06.04.2023 22:20 Ответить
Хозяйнуваті хлопці👈
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06.04.2023 23:04 Ответить
Горіть в пеклі!!! Тварі. Наїлися української земельки?!?
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06.04.2023 23:38 Ответить
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07.04.2023 00:53 Ответить
Коли нарешті до кацапчегів дійде,що здихати як непотрібний біоматеріал має "пуйло"та його друзі з кооператива "Озеро"та інша його прислуга..
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05.08.2023 09:59 Ответить
 
 