Тела ликвидированных российских оккупантов в лесополосе на окраине Бахмута. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных российских оккупантов в лесополосе близ Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделала один из украинских воинов, который вместе с побратимом идет вдоль лесополосы на свою позицию. На записи можно насчитать не менее 12 тел окупантов.

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