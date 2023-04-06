44 008 64
Тела ликвидированных российских оккупантов в лесополосе на окраине Бахмута. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных российских оккупантов в лесополосе близ Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделала один из украинских воинов, который вместе с побратимом идет вдоль лесополосы на свою позицию. На записи можно насчитать не менее 12 тел окупантов.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+82 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий06.04.2023 13:55
+56 Сеня Тузик
показать весь комментарий06.04.2023 13:56
+34 MrStepanovM
показать весь комментарий06.04.2023 13:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В 2019 г. Путлер рассказывал, как от ветряков погибают птицы и червяки вылазят из земли.
Так вот: смотрю на выкошенные посадки и думаю, что в качестве репараций у кацапов надо будет забрать половину Сибири !
Це гарантія нашого існування, це посиденьки на ДН, це щасливі очі кохано-ї-го, це покупка вєліка онуку. Слава ЗСУ, борони Боже наших хлоп'ят.
Купа ж тем не розкрита, починаючи з Байдена і ленд-ліз.
Що, під трупачки російських свинособак не заходе? Нє?
їх же можна використати для облаштування позицій, навісити на транспорт чи взагалі на себе одягнути якщо не видали бронь чи видали поліцейську, другої кляси...
російські бронежилети доволі якісні якщо говоримо про ******* а саме про 6б45.
5 кляса.
взагалі варто завжди аналізувати і думати про те, що нам розказують про ворога.
це і про каски це і про бронежилети.
а ще це стосується наших дурнуватих ідей як то начепити глушника на ак якщо ти не ссо.
більшість на автопілоті - командир сказав, роблю, не сказав - не роблю.
пiсля рашистського лайна потрiбно буде вiдновлювати всi лiсосмуги...